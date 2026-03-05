Több mint 1000 pontot esett a Dow, 80 dollár fölé lépett az olaj

Egyre nagyobb az esés az amerikai tőzsdéken, elemzők az olajársokktól való félelemmel magyarázzák a hangulat romlását, miután a WTI típusú nyersolaj hordonkénti ára 80 dollár fölé emelkedett, és 8,3%-os emelkedés után most már 80,83 dollárnál jár.

A Dow 2,1%-os, az S&P 500 1,2%-os, a Nasdaq csaknem 1,1%-os esést mutat. A Dow 1035 pontot esett ma.