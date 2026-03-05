  • Megjelenítés
Több mint 1000 pontot esett a Dow, 80 dollár fölé lépett az olaj
Üzlet

Több mint 1000 pontot esett a Dow, 80 dollár fölé lépett az olaj

Portfolio
Ma is az iráni háború friss fejleményei borzolják a kedélyeket a világ tőzsdéin, a tegnapi meredek zuhanást követően Ázsiában kisebb felpattanást láthattunk, a jó hangulat azonban Európára már nem terjedt tovább, a nagyobb részvényindexek ma is inkább estek, miközben a Brent nyersolaj ára tovább emelkedett. Üdítő kivétel volt viszont a magyar tőzsde, hiszen a BUX index a kedvezőtlen nemzetközi mezőnyben nagyot tudott emelkedni és végül 1 százalékos pluszban zárt. Az emelkedést elsősorban az OTP-nek és a Molnak lehetett köszönni; előbbi a holnap hajnalban érkező negyedik negyedéves gyorsjelentés közzététele előtt tudott feljebb kerülni, utóbbi árfolyamát pedig az iráni háború nyomán tovább emelkedő olajár hajtotta. Este Amerikában masszív mínuszok kezdenek kibontakozni, mituán a WTI olaj árfolyama átlépte a 80 dollárt, és olajársokktól tart a részvénypiac.
Megosztás

Kiszivárgott: olyan beavatkozást fontolgat Trump kormánya, amely alapjaiban írná át az AI-ipar játékszabályait

Az Egyesült Államok kormánya olyan szabályozási tervezeten dolgozik, amely az AI-chipek exportját világszerte amerikai engedélyhez kötné - értesült a Bloomberg. Ezzel a lépéssel Washington a teljes mesterségesintelligencia-ipar kapuőrévé válna, a hírnek pedig szerepe lehet abban, hogy az Nvidia 1,3%-ot esett, az AMD pedig 3,2%-os mínuszban van a tőzsdén.

Tovább a cikkhez
Kiszivárgott: olyan beavatkozást fontolgat Trump kormánya, amely alapjaiban írná át az AI-ipar játékszabályait
Megosztás

Van pár nyertese az olajralinak

Miközben a szélesebb részvénypiac esik, az energiavállalatok közül a Chevron 1,8%-os, a ConocoPhillips 1,0% körüli pluszban van. Az Exxonmobil viszont csak 0,2%-os emelkedésnél jár.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Megosztás

Már több mint 1000 pontot esett a Dow

Egyre nagyobb az esés az amerikai tőzsdéken, elemzők az olajársokktól való félelemmel magyarázzák a hangulat romlását, miután a WTI típusú nyersolaj hordonkénti ára 80 dollár fölé emelkedett, és 8,3%-os emelkedés után most már 80,83 dollárnál jár.

A Dow 2,1%-os, az S&P 500 1,2%-os, a Nasdaq csaknem 1,1%-os esést mutat. A Dow 1035 pontot esett ma.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Több ezer ember elbocsátását tervezi az Oracle

Az Oracle több ezer alkalmazott elbocsátását tervezi. A vállalat hatalmas mesterségesintelligencia-adatközpontokra fókuszáló beruházásai ugyanis komoly pénzügyi nyomást gyakorolnak a cég költségvetésére. A leépítések több részleget is érintenek, és már júniusban megkezdődhetnek - írta meg a Bloomberg. A társaság részvényárfolyama 0,4% körüli emelkedést mutat.

Tovább a cikkhez
Több ezer ember elbocsátását tervezi az Oracle
Megosztás

80,5 dollár egy hordó WTI olaj

2025 óta először fordult elő, hogy 80 dollár fölé emelkedett a WTI típusú olaj árfolyama. Itt írtunk az okokról:

Kapcsolódó cikkünk

Elszakadt a cérna az olaj piacán, egekben az árfolyam

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Egyre nagyobbak a mínuszok a tőzsdén

Egyre nagyobb esésben vannak a vezető amerikai tőzsdeindexek: a Dow 1,95%-os, vagyis 950 pont körüli mínuszt mutat, az S&P 500 több mint 1,2%-ot esett, a Nasdaq csaknem 1,1%-ot.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Elszakadt a cérna az olaj piacán, egekben az árfolyam

79 dollár fölé ugrott csütörtökönként a WTI típusú nyersolaj hordónkénti ára, miután Irán azt állította, hogy rakétatalálat ért egy tartályhajót. Az olajárak ezen a héten több mint 17 százalékot emelkedtek a Hormuzi-szoros lezárása nyomán kialakult feszültségek miatt.

Tovább a cikkhez
Elszakadt a cérna az olaj piacán, egekben az árfolyam
Megosztás

Nagy mínuszok Amerikában

Egyre vastagabbak a mínuszok Amerikában: a Dow több mint 1,6%-os esésben van, közel 800 ponttal került lejjebb szerdai záróértékéhez képest (ezt mutatja alábbi ábránk). A Nasdaq 0,7%-os, az S&P 500 0,4%-os esést mutat.

A Dow komponensei közül a Merck 4,5%-os, a Walmart 4,4%-os értékvesztésével vezeti az esést.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Megosztás

Erős napot zárt a BUX

A BUX index a kedvezőtlen nemzetközi mezőnyben nagyot tudott emelkedni és végül 1 százalékos pluszban zárt. Ami a konkrét számokat illeti: az OTP ma végül 1,3 százalékkal került feljebb 37 960 forintos szintre, a Mol pedig 2 százalékos emelkedést követően 3732 forinton zárt. A Richter 0,3 százalékot emelkedett és 11 670 forinton zárt, a Magyar Telekom pedig szintén 0,3 százalékos pluszt követően 2155 forinton zárt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Zelenszkij bemondta: őszintén szólva ő nem javítaná meg a Barátság-vezetéket

Az Európai Unió fontolgatja, hogy pénzügyi segítséget nyújt Ukrajnának a Barátság kőolajvezeték sérült létesítményeinek helyreállításához, írja a Bloomberg. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonban rámutatott: ő igazából nem állítaná helyre a vezetéket, hiszen itt orosz olajról van szó.

Tovább a cikkhez
Zelenszkij bemondta: őszintén szólva ő nem javítaná meg a Barátság-vezetéket
Megosztás

Irán azt állítja, megtámadott egy tankert, ugrik az olajár

Az amerikai nyersolaj ára csütörtökön 2025 júniusa óta nem látott szintre ugrott, miután Irán azt állította, hogy rakétával megtámadott egy tartályhajót.

Az iráni állami média jelentése szerint rakétával eltaláltak egy olajszállító tartályhajót. A brit haditengerészet csütörtökön arról számolt be, hogy egy iraki felségvizeken horgonyzó tartályhajónál nagy erejű robbanás történt. A hajó kapitánya egy kisebb vízi járművet látott elmenekülni a helyszínről. A legénység biztonságban van, és tűzesetet sem jelentettek – írja a CNBC.

Az olajár ugrik a hírre, 4,3 százalékos pluszban tartózkodik a WTI,

a brent 3,2 százalékot emelkedett.

wti
Megosztás

Egyre nagyobb mínuszok Európában

Az európai részvénypiacokon is egyre nagyobb mínuszok bontakoznak ki, a DAX már 1 százalékos csökkenést mutat, a Stoxx 600 0,7 százalékot, a CAC-40 0,9 százalékot esett.

daxindx

A BUX is csorog lefelé, de még 0,8 százalékos pluszban áll tegnapi záróértékéhez képest.

buxindx
Megosztás

Kinyott Amerika

Csökkenéssel nyitottak az amerikai tőzsdék, a Dow 0,6 százalékos, az S&P 500 0,3 százalékos, a Nasdaq 0,2 százalékos mínuszban áll a kereskedés első perceiben.

dowindx
Megosztás

Kitörés előtt ez a szebb napokat is látott részvény - Most kell nagyon figyelni!

A közel-keleti eszkaláció alapjaiban forgatta fel a piacokat, hatalmas most a volaitilitás. A konfliktus árnyékában azonban szép számmal találni olyan részvényeket, melyek kiválóan teljesítenek. Mostani elemzésünkben egy olyan részvényt vizsgálunk meg, amelyet nem csak, hogy jókora diszkonttal lehet megvenni korábbi csúcsaihoz képest, de most a technika is izgalmas, hiszen kitörésre készült az árfolyam.

Tovább a cikkhez
Kitörés előtt ez a szebb napokat is látott részvény - Most kell nagyon figyelni!
Megosztás

Eséssel nyithat Amerika

Csökkenésekkel indulhat a mai kereskedés az amerikai tőzsdéken, az emelkedő olajárak aggasztják a befektetőket, és annak az infláció alakulására gyakorolt hatásai. A Dow 0,6 százalékos, az S&P 500 0,3 százalékos, a Nasdaq 0,3 százalékos csökkenéssel kezdheti a kereskedést.

Megosztás

Nincs megállás: erős az amerikai termelékenységjavulás

Ismét nagyot nőtt a termelékenység az USA-ban a negyedik negyedévben. Eközben a munkapiac feszes maradt, a külkereskedelmi árak inkább dezinflációs hatásúak.

Tovább a cikkhez
Nincs megállás: erős az amerikai termelékenységjavulás
Megosztás

Megint lefordultak az európai tőzsdék

Tegnapi záróértékük körül ingadoznak ma a vezető európai indexek, a koradélutáni órákban kis mínuszban állnak, a DAX 0,2 százalékot, a CAC-40 szintén 0,2 százalékot esett, míg az FTSE-100 és a Stoxx 600 stagnál.

daxirany
Megosztás

Itt a jelzés: elkezdte venni részvényeit Warren Buffett cége

Elkezdte venni újra a saját részvényeit Warren Buffett befektetési konglomerátuma, a Berkshire Hathaway, ami jelzés arra, hogy olcsónak tartja a cég a papírokat - tudósított a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Itt a jelzés: elkezdte venni részvényeit Warren Buffett cége
Megosztás

Megszólalt a Wizz Air vezére az árfolyam zuhanása után: elmondta, mekkora kárt okoz az iráni háború

Korlátozott hatással lehet a közel-keleti konfliktus a Wizz Airre, a kapacitások nagy részét az európai járatokra irányítják át - mondta el Váradi József a légitársaság tegnap esti profit warningját követően, ami ma jelentős esést okozott a részvények árfolyamában.

Tovább a cikkhez
Megszólalt a Wizz Air vezére az árfolyam zuhanása után: elmondta, mekkora kárt okoz az iráni háború
Megosztás

Szép pluszban a BUX

A reggeli esések után kisebb hangulatjavulás látható az európai tőzsdéken, a BUX is pluszban áll, a blue chipek közül az OTP-vel az éllen.

Tovább a cikkhez
Szép pluszban a BUX
Megosztás

Beleremegtek a tőzsdék a háborúba - Mutatjuk a legnagyobb veszteseket, és néhány nyertest

Megrázta a piacokat a hétvégén kirobbant közel-keleti háború, amely elsősorban az energiaárak mozgásán keresztül generált hullámokat a különböző eszközosztályokban. A globális olaj- és gázellátás szempontjából kiemelt jelentőségű régióban súlyos zavarok érték az energetikai infrastruktúrát, ami miatt energiasokkot kezdetek árazni a piacok. Az energiahordozók árának meredek emelkedése azonnal felerősítette az inflációs félelmeket, amelyek számos eszközben átárazást hoztak. Mutatjuk, hogy a fontosabb tőkepiaci eszközök hogyan teljesítettek a háború kirobbanása óta, melyek estek nagyot, és melyek tartották magukat meglepően jól.

Tovább a cikkhez
Beleremegtek a tőzsdék a háborúba - Mutatjuk a legnagyobb veszteseket, és néhány nyertest
Megosztás

Fordulat az európai tőzsdéken

Fordul a hangulat az európai tőzsdéken, a vezető nyugat-európai indexek már pluszban állnak a reggeli esések után: a DAX 0,5 százalékos pluszban áll, a CAC-40 0,4 százalékot erősödött, az FTSE-100 0,4 százalékkal került feljebb, míg a Stoxx 600 0,4 százalékkal menetelt felfelé.

daxnapközben
Megosztás

Nagy lépést jelentett be a Waberer's: Debrecenből elindultak az első, készautókat szállító vasúti szerelvények

Elindult az első, készautókat szállító vasúti szerelvény a BMW debreceni gyárából, amelynek lebonyolítását a Waberer’s vasútlogisztikai leányvállalata, a PSP Rail végzi. A Waberer’s közleményéből kiderül, hogy több tízmillió eurós árbevételt generáló, 2031-ig szóló szerződés keretében a cégcsoport rendszeres készautó-szállítást biztosít vasúton európai kikötők felé, ahonnan az autók a világ számos piacára folytatják útjukat – többek között az Egyesült Államokba és Kínába.

Tovább a cikkhez
Nagy lépést jelentett be a Waberer's: Debrecenből elindultak az első, készautókat szállító vasúti szerelvények
Megosztás

OTP: +3%

Tovább emelkedik az OTP, már 3 százalékos pluszban az árfolyam.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A forgalom az átlagosnál valamivel magasabb.

otpforgalom
Megosztás

Tovább veszi saját részvényeit az Opus

Tovább vette tegnap saját részvéneit az Opus: március 04-én 71 679 db saját részvényt vásárolt a Budapesti Értéktőzsdén 535,33 Ft/db átlagáron. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 50 779 662 db, csoport szinten összesen 170 294 317 db (24,38%).

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Tovább szakad a Wizz Air

Esnek tovább az európai légitársaságok részvényei a mai kereskedésben, a közel-keleti háború és a légtárzárak miatti járattörlések nagy veszteségeket okoznak a légitársaságoknak, az olajár emelkedése pedig a költségeiket emelheti, ha elhúzódik a konfliktus.

A nagyobb európai légitársaságok közül:

  • a Ryanair 2,9 százalékot
  • a Lufthansa 2,6 százalékot
  • a Wizz Air 7 százalékot
  • az Air France-KLM 2,4 százalékot esett ma délelőtt.

A Wizz Air eséséhez az is hozzájárult, hogy tegnap piaczárás után közölte a cég: 50 millió eurós negatív hatást várnak a nettó eredmény szintjén a folyó pénzügyi évben az iráni háború miatt. Még január végén a mendzsment becslése -25 millió eurós és +25 millió euró közötti eredmény volt.

wizzair
Megosztás

Emelkedik az OTP

A magyar tőzsde felülteljesítő ma a főbb nyugat-európai indexekhez képest, a blue chipek közül az OTP emelkedik a legnagyobb mértékben, 1,8 százalékos pluszban a bankpapír.

Kapcsolódó cikkünk

15 százalék esés után izgalmas szinten az OTP - Most érdemes beszállni?

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Esések Európában

Esésekkel indul a nap az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 0,4 százalékos mínuszban áll, a DAX 0,6 százalékot esett, a CAC-40 szintén 0,6 százalékkal került lejjebb, míg az FTSE-100 0,3 százalékot esett.

dax

A spanyol piac ma a befektetők fókuszába került, miután a napokban Madridnak problémái támadtak Donald Trump amerikai elnökkel, mert nem engedélyezte az amerikai erőknek, hogy bázisait Irán elleni támadásokhoz használják. „Megszakítjuk minden kereskedelmi kapcsolatunkat Spanyolországgal. Nincs semmi dolgunk Spanyolországgal.” - mondta még kedden Trump.

A spanyol IBE index ma 0,6 százalékos mínuszban áll.

ibexindex

A Stoxx szektorindexek többsége esik, kivételt képez az olaj és energia, amit az olajár mai emelkedése hajt, a közszolgáltatók, valamint az élelmiszeripart követő index.

Megosztás

Eddig biztosra vette, mára már kiárazta a piac a márciusi kamatvágást

Eltűnt a pénzpiaci kamatvárakozásokból a márciusi kamatvágás. Ugyanakkor egyelőre úgy tűnik, hogy az iráni hábroú következményeit ideiglenesnek gondolják a befektetők, ami inkább csak a rövid távú pénzpiaci stabilitásra hat, ezért az év végéig árazott kamatpálya nem változott drasztikusan.

Tovább a cikkhez
Eddig biztosra vette, mára már kiárazta a piac a márciusi kamatvágást
Megosztás

Emelkedéssel kezdi a napot a magyar blue chipek többsége

Vegyes elmozdulásokkal kezdik a napot az európai tőzsdék, a BUX kissé emelkedik a nyitást követő percekben.

Tovább a cikkhez
Emelkedéssel kezdi a napot a magyar blue chipek többsége
Megosztás

Történelmi zuhanás után majdnem történelmi ugrás a dél-koreai tőzsdén

A tegnapi, történelmi zuhanás után nagy felpattanás látszik a dél-koreai tőzsdén, közel 10 százalékos pluszban zárt az index.

Tovább a cikkhez
Történelmi zuhanás után majdnem történelmi ugrás a dél-koreai tőzsdén
Megosztás

Emelkedik az olajár

Az olajár emelkedik ma reggel: a brent 2,9 százalékos, a WTI 3,6 százalékos pluszban áll.

wti

A nemesfémek vegyesen teljesítenek, míg az arany kismértékben, 0,2 százalékkal emelkedik, addig az ezüst 2,3 százalékot, a réz 1,3 százalékot esett.

gold
Megosztás

Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,3 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdék emelkednek ma reggel, a Nikkei 2,3 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,8 százalékkal került feljebb, míg a tegnap nagyot eső dél-koreai tőzsdiendex, a Kospi 11 százalékot ugrott ma reggel.

  • A kínai Shanghai Composite 0,5 százalékot emelkedett. Kína a 2026-os GDP-növekedési célját 4,5-5,0 százalék közé tette, ami a legalacsonyabb növekedési cél az 1990-es évek eleje óta.

  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,9 százalékot eshet, a CAC 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,7 százalék mínuszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,4 százalékot eshet, a S&P 500 0,3 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma ismét felpörögnek a nemzetközi események makrofronton. Megkezdődik a Kínai Országos Népi Gyűlés, miközben Európában valóságos adatdömping várható: a francia és spanyol ipari termelés mellett az olasz és az európai kiskereskedelmi forgalom, valamint fontos német munkaerőpiaci és termelékenységi mutatók is napvilágot látnak. Idehaza a KSH a januári kiskereskedelmi forgalmi adatokat teszi közzé, délután pedig az amerikai export és importinflációra érdemes figyelni.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 11,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,6 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 24,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 6,8 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 33,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 739,41 0,5% -1,5% -1,5% 1,4% 14,6% 57,6%
S&P 500 6 869,5 0,8% -1,1% -0,2% 0,4% 18,9% 82,3%
Nasdaq 25 093,68 1,5% -0,9% 0,8% -0,6% 23,3% 101,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 54 245,54 -3,6% -7,4% -0,1% 7,8% 45,3% 87,5%
Hang Seng 25 249,48 -2,0% -5,7% -6,0% -1,5% 10,1% -13,6%
CSI 300 4 602,62 -1,1% -2,8% -2,0% -0,6% 18,5% -12,8%
Európai részvényindexek              
DAX 24 205,36 1,7% -3,9% -1,6% -1,2% 8,4% 72,2%
CAC 8 167,73 0,8% -4,6% -1,1% 0,2% 1,5% 40,1%
FTSE 10 567,65 0,8% -2,2% 1,6% 6,4% 20,6% 58,9%
FTSE MIB 45 336,88 2,0% -3,9% -2,8% 0,9% 20,1% 96,3%
IBEX 17 487 2,5% -5,3% -3,4% 1,0% 34,2% 109,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 123 872,3 2,6% -2,5% -7,1% 11,6% 43,3% 188,5%
ATX 5 515,85 1,5% -4,3% -4,0% 3,6% 35,9% 78,8%
PX 2 614,72 1,1% -2,5% -6,8% -2,6% 34,2% 147,0%
Magyar blue chipek              
OTP 37 490 4,7% -6,3% -10,0% 6,8% 60,4% 184,4%
Mol 3 660 0,4% 3,9% -10,9% 24,5% 28,0% 69,3%
Richter 11 640 0,4% -2,3% 1,3% 18,0% 10,1% 38,7%
Magyar Telekom 2 150 0,9% 4,4% 6,2% 20,0% 27,4% 425,7%
Nyersanyagok              
WTI 74,58 0,1% 14,2% 15,5% 30,2% 8,9% 16,8%
Brent 81,46 0,0% 14,8% 17,2% 33,9% 13,9% 21,8%
Arany 5 148,7 0,8% -0,8% 4,4% 19,1% 77,0% 199,5%
Devizák              
EURHUF 384,0500 -1,9% 2,2% 1,1% 0,0% -3,8% 5,3%
USDHUF 329,9540 -2,4% 3,6% 2,5% 0,9% -13,0% 8,9%
GBPHUF 441,9851 -0,7% 2,6% 0,7% 0,3% -8,0% 4,4%
EURUSD 1,1640 0,6% -1,4% -1,3% -0,9% 10,6% -3,3%
USDJPY 157,8450 0,0% 0,9% 0,8% 0,7% 6,4% 46,7%
GBPUSD 1,3366 0,5% -1,2% -2,2% -0,6% 5,1% -4,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 72 691 6,4% 6,9% -0,4% -18,1% -16,7% 50,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,08 0,8% 1,0% -4,6% -2,0% -3,0% 163,3%
10 éves német állampapírhozam 2,71 -0,9% 1,5% -3,9% -5,3% 10,5% -876,8%
10 éves magyar állampapírhozam 6,69 -1,0% 3,2% 2,6% -2,6% -1,0% 149,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Jön a Richter gyorsjelentése - Mire számítsunk?

Meddig gyengülhet most a forint?

A kamatdöntés, ami meghatározza, milyen éve lehet a befektetéseidnek

Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Hittek Trumpnak a piacok, erősödéssel zártak a főbb indexek

Emelkedéssel zártak az európai és amerikai tőzsdék szerdán, korrigálva az eladási hullámot, amely az elmúlt napokban söpört végig a piacokon a közel-keleti háború miatt. A befektetők részben az olajárak elszállása, és az ezek által generált inflációs- és növekedési kockázatok miatt aggódnak, miután Irán lezártnak nyilvánította a világgazdasági szempontból kulcsfontosságú Hormuzi-szorost. Donald Trump amerikai elnök szavaira, hogy kész minden eszközzel megvédeni a tengerszakaszon az átmenő forgalmat megállította az olajárak emelkedését, ami lendületet adott a piacoknak. Európa szerdán már jobban nézett ki, mint a hét első két napján, emelkedéssel zártak a vezető indexek. A magyar piac is visszapattant az OTP vezetésével. Erős volt a zárás New Yorkban is.

Tovább a cikkhez
Hittek Trumpnak a piacok, erősödéssel zártak a főbb indexek
Megosztás

Bődületes profitja lehet az OTP-nek

Kifejezetten jól ment az elmúlt években az OTP-nek, a bankcsoport már 11 országban van jelen. Az OTP sorra hajtotta végre az akvizíciókat, amivel szépen nőtt, de organikusan is nőttek a számok. Erre jó példa egyébként a tavalyi negyedik negyedév, amikor szintén kiemelkedő profitot érhetett el a bankcsoport. Jönnek a legfrissebb számok!

Tovább a cikkhez
Bődületes profitja lehet az OTP-nek

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Green Transition & ESG 2026

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Nagy lépést jelentett be a Waberer's: Debrecenből elindultak az első, készautókat szállító vasúti szerelvények
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility