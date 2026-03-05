Történelmi zuhanás után majdnem történelmi ugrás a dél-koreai tőzsdén

Napközben 12 százalékos pluszban is járt a dél-koreai Kospi, ami 2008 óta nem látott emelkedés, majd végül 9,6 százalékos pluszban állapodott meg. Az indexben nagy súlyt képviselő SK Hynix és Samsung Electronics papírjai rendre több mint 15, illetve 14 százalékkal emelkedtek, miközben a kisvállalati részvényekre fókuszáló Kosdaq index több mint 11 százalékkal erősödött. A Koreai Értéktőzsde a meredek árfolyamrali miatt mindkét indexen rövid időre felfüggesztette a kereskedést.
A fordulat mögött elsősorban a tőkeáttételes pozíciók kényszerlikvidálásának kifutása állt
– mondta a Yuanta Securities globális piaci stratégája. Elmondása szerint a hét elején a kisbefektetők körében tömegesen érkeztek a margin callok, amelyek erőteljes eladási hullámot indítottak el. Miután ezeket a pozíciókat lezárták, a piac fokozatosan talpra állt. "Ennek semmi köze a fundamentumokhoz" – tette hozzá.
Az Aberdeen Investments szakértője hozzátette, hogy a szerdai esést az is felerősítette, hogy a hétfői munkaszüneti nap miatt a szöuli piac csak kedden tudta beárazni a nemzetközi piacokon már korábban megjelent kockázatkerülő hangulatot.
A J.P. Morgan Asset Management értékelése szerint a szerdai zuhanást elsősorban a geopolitikai feszültségek nyomán megugró olajár-kockázat váltotta ki. Dél-Korea jelentős nyersolajimportőr, ezért az olajárak emelkedése egyaránt rontja a folyó fizetési mérleg egyenlegét és felfelé hajtja az inflációt. Amikor az olajárak stabilizálódni kezdtek, a kockázatvállalási hajlandóság is visszatért a piacra. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerdán bejelentette, hogy Washington intézkedéssorozatot vezet be a Perzsa-öblön áthaladó olajszállítmányok biztonságának növelésére, jelezve, hogy a kormányzat kész beavatkozni a világ egyik legfontosabb energiafolyosóját fenyegető feszültségek kezelésére.
A J.P. Morgan egyik elemzője arra is rámutatott, hogy a memóriachip-piacon a kereslet és a kínálat egyensúlya az idei, sőt akár a jövő évben is feszes maradhat, miközben a koreai részvényeket hajtó hosszú távú strukturális tényezők továbbra is változatlanok. A Morningstar adatai szerint a Samsung és az SK Hynix együttesen a Kospi index kapitalizációjának csaknem felét adja.
