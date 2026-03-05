Tovább emelkedik az olajár

A Brent hordónkénti ára 84 dollár közelébe emelkedett, közel 3 százalékos pluszban tartózkodik, míg a WTI 77 dollár körül mozog, 3,2 százalékot emelkedett ma reggel.

A válság láncreakciószerűen terjed a világ energiapiacain. Peking utasította a legnagyobb finomítókat a dízel- és benzinexport felfüggesztésére, hogy a belföldi ellátást biztosítsa. Japán finomítói a stratégiai kőolajtartalékok felszabadítását kérték a kormánytól. Egy nagy indiai finomító pedig a hét korábbi részében közölte vevőivel, hogy leállítja a finomított termékek exportját.

A piac legfőbb aggodalma a Hormuzi-szoros helyzete.

A Bloomberg hajókövetési adatai szerint a forgalom több mint 95 százalékkal zuhant. A nagy nyersolaj- és gáztankerek elkerülik az útvonalat, a még közlekedő néhány hajó pedig kikapcsolt helyzetjelzővel halad. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) adatai szerint 2025-ben naponta mintegy 15 millió hordó nyersolaj és további 5 millió hordó finomított termék haladt át a szoroson.

Csütörtökön az iráni állami hírügynökség arról számolt be, hogy a Forradalmi Gárda haditengerészete eltalált egy olajszállító tartályhajót a Perzsa-öböl északi részén. Washington a patthelyzet feloldására biztosítási garanciákat és esetleges haditengerészeti kíséretet ajánlott fel a hajóknak. A világ legnagyobb biztosításközvetítője, a Marsh szerint azonban ennek megszervezése hetekbe telhet.

A konfliktus kirobbanása előtt számos elemző, köztük a Nemzetközi Energiaügynökség is, a globális olajpiac jelentős túlkínálatára figyelmeztetett. Az Egyesült Államokban a nyersolajkészletek a múlt héten 3,5 millió hordóval bővültek, ami tavaly május óta nem látott szintet jelent. Kína emellett továbbra is tetemes tartalékokkal rendelkezik. "Amennyiben a feszültség enyhül, a nyersolaj ára a 60 dolláros sávba eshet vissza" – véli az IG Asia piaci elemzője.

