Aranytömböket, dollárt, eurót vittek volna Magyarországon keresztül Ukrajnába - Lecsapott a NAV
Aranytömböket, dollárt, eurót vittek volna Magyarországon keresztül Ukrajnába - Lecsapott a NAV

MTI
A NAV pénzmosás gyanújával hét ukrán állampolgárt állított elő, köztük egy volt ukrán titkosszolgálati tábornokot, miután két páncélozott autóval több tízmillió dollárt, eurót és aranyat vittek volna Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül. A nyomozók szerint az idei évben már több mint egymilliárd dollárnyi készpénz és jelentős mennyiségű arany haladt át hasonló módon az országon.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást: március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek

Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak

- közölte az adóhatóság pénteken az MTI-vel.

"Csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába" - tartalmazza a közlemény.

A NAV a nyomozást a büntetőjogi eljárásról szóló törvényt betartva, a Terrorelhárítási Központ közreműködésével végzi - írták.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az eljárás megkezdésekor azonnal értesítette az ukrán konzuli szolgálatot, azonban a konzuli szolgálattól eddig a pillanatig semmilyen visszajelzést nem érkezett. A szállítmány irányításáért egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok felelt - olvasható a közleményben. Az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornokának, helyettese az ukrán légierő egykori őrnagya volt, munkájukat katonai tapasztalattal rendelkező személyek segítették. Ezeket figyelembe véve a mai napon kiutasításra kerülnek Magyarország területéről - írj az MTI a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményére hivatkozva.

