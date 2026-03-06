  • Megjelenítés
Emelkedéssel próbálkozik a magyar tőzsde, pluszban az OTP a jelentés után
Emelkedéssel próbálkozik a magyar tőzsde, pluszban az OTP a jelentés után

Portfolio
A nemzetközi piacokon emelkedés látszik, amivel párhuzamosan a magyar tőzsde is emelkedik. Az OTP pluszban kezdte a napot a hajnali gyorsjelentés után.

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,5 százalékos pluszban áll, így jelenleg 125 780 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Waberer's és a Gránit Bank teljesít, míg a leggyengébben az Opus és a Rába indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
