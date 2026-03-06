  • Megjelenítés
Furcsa jelenség a piacon: olcsóbban lehet megvenni a Dubajban ragadt aranyat
Üzlet

Furcsa jelenség a piacon: olcsóbban lehet megvenni a Dubajban ragadt aranyat

Portfolio
A közel-keleti háború miatt részlegesen lezárt légtér felborította a dubaji aranykereskedelmet, a szállítások akadozása és a felhalmozódó készletek miatt a kereskedők árengedménnyel kínálják a nemesfémet a londoni referenciaárhoz képest - írja a Bloomberg.

Az Egyesült Arab Emírségek légterét részben lezárták az iráni rakétatámadások miatt. Az aranyat jellemzően utasszállító repülőgépek rakterében fuvarozzák, így a járatok jelentős részének törlése azonban teljesen megbénította a logisztikát. Számos szállítmány még pénteken is veszteglésre kényszerült, bár a hét közepétől néhány gépet már sikerült megrakodni.

A vásárlók többsége visszalépett az új megrendelésektől, mivel a rendkívül magas biztosítási és fuvardíjak mellett sincs garancia a határidős szállításra.

A kereskedők ezért kénytelenek a piaci ár alatt kínálni a náluk ragadt készleteket,

a Bloomberg szerint unciánként 30 dolláros diszkontokat kínálnak a londoni benchmark árfolyamhoz képest. Ezzel próbálják elkerülni a tárolási és finanszírozási költségek folyamatos felhalmozódását.

Még több Üzlet

Csúcson az olajár, jelentett az OTP - Mi a helyzet a tőzsdéken?

Aranytömböket, dollárt, eurót vittek volna Magyarországon keresztül Ukrajnába - Lecsapott a NAV

Kiszabadult a szellem a palackból, rekordot döntöttek a magyar biztosítók

Dubaj az aranykereskedelem egyik legfontosabb csomópontja, központi szerepet tölt be a nemesfém ázsiai exportjában, emellett tranzitállomásként is szolgál a Svájcból, az Egyesült Királyságból, valamint a több afrikai országból érkező szállítmányok számára. A szárazföldi alternatív útvonalak – például Szaúd-Arábián vagy Ománon keresztül – egyelőre nem jelentenek valódi megoldást a nagy értékű rakományok szállítására. Ennek fő oka a határátlépések kockázata és bonyolultsága.

India, a dubaji arany egyik legnagyobb importőre egyelőre nem érzékeli a hiányt. A januári nagy volumenű behozatalnak köszönhetően a készletek bőségesek, a rövid távú kereslet pedig visszafogott. De a Metals Focus dél-ázsiai tanácsadója szerint azonban komoly ellátási gondok jelentkezhetnek, ha a helyzet hónapokig elhúzódik. Az MMTC-PAMP, India legnagyobb nemesfémfinomítója a közel-keleti dorérúd-szállítmányok kiesésével küzd. Az egyéb forrásokból származó új szerződéseknél pedig a logisztikai költségek 60-70 százalékkal ugrottak meg a háború kitörése óta.

Idén már közel egyötödével drágult az arany, és az unciánkénti 5000 dolláros szint fölött stabilizálódott, a kereskedés ugyanakkor a héten rendkívül volatilis volt a dollár erősödése miatt.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, lángba borítja Izrael a perzsa államot, Katar katasztrófára figyelmeztet - Híreink az iráni háborúról pénteken
Majdnem 800 pontot esett a Dow, 80 dollár fölé lépett egy időre az olaj
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility