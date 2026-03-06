Furcsa jelenség a piacon: olcsóbban lehet megvenni a Dubajban ragadt aranyat

Az Egyesült Arab Emírségek légterét részben lezárták az iráni rakétatámadások miatt. Az aranyat jellemzően utasszállító repülőgépek rakterében fuvarozzák, így a járatok jelentős részének törlése azonban teljesen megbénította a logisztikát. Számos szállítmány még pénteken is veszteglésre kényszerült, bár a hét közepétől néhány gépet már sikerült megrakodni.
A vásárlók többsége visszalépett az új megrendelésektől, mivel a rendkívül magas biztosítási és fuvardíjak mellett sincs garancia a határidős szállításra.
A kereskedők ezért kénytelenek a piaci ár alatt kínálni a náluk ragadt készleteket,
a Bloomberg szerint unciánként 30 dolláros diszkontokat kínálnak a londoni benchmark árfolyamhoz képest. Ezzel próbálják elkerülni a tárolási és finanszírozási költségek folyamatos felhalmozódását.
Dubaj az aranykereskedelem egyik legfontosabb csomópontja, központi szerepet tölt be a nemesfém ázsiai exportjában, emellett tranzitállomásként is szolgál a Svájcból, az Egyesült Királyságból, valamint a több afrikai országból érkező szállítmányok számára. A szárazföldi alternatív útvonalak – például Szaúd-Arábián vagy Ománon keresztül – egyelőre nem jelentenek valódi megoldást a nagy értékű rakományok szállítására. Ennek fő oka a határátlépések kockázata és bonyolultsága.
India, a dubaji arany egyik legnagyobb importőre egyelőre nem érzékeli a hiányt. A januári nagy volumenű behozatalnak köszönhetően a készletek bőségesek, a rövid távú kereslet pedig visszafogott. De a Metals Focus dél-ázsiai tanácsadója szerint azonban komoly ellátási gondok jelentkezhetnek, ha a helyzet hónapokig elhúzódik. Az MMTC-PAMP, India legnagyobb nemesfémfinomítója a közel-keleti dorérúd-szállítmányok kiesésével küzd. Az egyéb forrásokból származó új szerződéseknél pedig a logisztikai költségek 60-70 százalékkal ugrottak meg a háború kitörése óta.
Idén már közel egyötödével drágult az arany, és az unciánkénti 5000 dolláros szint fölött stabilizálódott, a kereskedés ugyanakkor a héten rendkívül volatilis volt a dollár erősödése miatt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nincs mire koccintani: bajban a magyar pálinkafőzés
Több probléma egyszerre van jelen.
Stratégiai kiskereskedelmi portfóliót vásárolt a Shopper Park Plus Lengyelországban
Lezárult a tranzakció.
Világméretű összeomlásra figyelmeztetnek: heteken belül bekövetkezhet, ha folytatódik a háború
Leállhat az olajexport a Öböl-államokból, elszállhat az olajár.
Autósok, figyelem: ellepik a rendőrök az utakat, több veszélyre fókuszálnak
Jövő héten fokozott ellenőrzések jönnek.
Politikai káosz az országban, ahol több száz magyar katona állomásozik: egy éven belül a harmadik választás jöhet
Nem sikerült köztársasági elnököt választani.
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Értékpapírok könyvelése a KKV-knál: tipikus hibák és buktatók
Az értékpapírok könyvelése ma már nem csak a nagyvállalatok terepe: egyre több KKV tart állampapírt, kötvényt, részvényt, és közben gyakran megjelennek brókerszámlák, fedezeti ügyletek
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Mikroműanyagok: környezeti terhelés, élettani hatások, prevenciós lehetőségek
A vizeinkbe és szervezetünkbe jutó mikroműanyag-szennyezést csak a termelés csökkentésével és környezetbarát anyagokkal állíthatjuk meg.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.