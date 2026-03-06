Furcsa jelenség a piacon: olcsóbban lehet megvenni a Dubajban ragadt aranyat

Az Egyesült Arab Emírségek légterét részben lezárták az iráni rakétatámadások miatt. Az aranyat jellemzően utasszállító repülőgépek rakterében fuvarozzák, így a járatok jelentős részének törlése azonban teljesen megbénította a logisztikát. Számos szállítmány még pénteken is veszteglésre kényszerült, bár a hét közepétől néhány gépet már sikerült megrakodni.

A vásárlók többsége visszalépett az új megrendelésektől, mivel a rendkívül magas biztosítási és fuvardíjak mellett sincs garancia a határidős szállításra.

A kereskedők ezért kénytelenek a piaci ár alatt kínálni a náluk ragadt készleteket,

a Bloomberg szerint unciánként 30 dolláros diszkontokat kínálnak a londoni benchmark árfolyamhoz képest. Ezzel próbálják elkerülni a tárolási és finanszírozási költségek folyamatos felhalmozódását.

Dubaj az aranykereskedelem egyik legfontosabb csomópontja, központi szerepet tölt be a nemesfém ázsiai exportjában, emellett tranzitállomásként is szolgál a Svájcból, az Egyesült Királyságból, valamint a több afrikai országból érkező szállítmányok számára. A szárazföldi alternatív útvonalak – például Szaúd-Arábián vagy Ománon keresztül – egyelőre nem jelentenek valódi megoldást a nagy értékű rakományok szállítására. Ennek fő oka a határátlépések kockázata és bonyolultsága.

India, a dubaji arany egyik legnagyobb importőre egyelőre nem érzékeli a hiányt. A januári nagy volumenű behozatalnak köszönhetően a készletek bőségesek, a rövid távú kereslet pedig visszafogott. De a Metals Focus dél-ázsiai tanácsadója szerint azonban komoly ellátási gondok jelentkezhetnek, ha a helyzet hónapokig elhúzódik. Az MMTC-PAMP, India legnagyobb nemesfémfinomítója a közel-keleti dorérúd-szállítmányok kiesésével küzd. Az egyéb forrásokból származó új szerződéseknél pedig a logisztikai költségek 60-70 százalékkal ugrottak meg a háború kitörése óta.

Idén már közel egyötödével drágult az arany, és az unciánkénti 5000 dolláros szint fölött stabilizálódott, a kereskedés ugyanakkor a héten rendkívül volatilis volt a dollár erősödése miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images