Kairóba iránytották át a Lufthansa egyik gépét biztonság okokból
Kairóba iránytották át a Lufthansa egyik gépét biztonság okokból

A Lufthansa egyik Rijádba tartó járatát biztonsági okokból Kairóba irányították át, miután ideiglenesen lezárták a szaúdi főváros feletti légteret – jelentette be pénteken Carsten Spohr, a légitársaság vezérigazgatója.

A menetrend szerinti LH640-es járat csütörtök este indult Münchenből. Útját azonban a rijádi légtérzár miatt Kairóban meg kellett szakítania. A légitársaság közölte, hogy az érintett utasokat alternatív járatokra foglalják át.

lufthansarijad
Forrás: Flightradar24

A légtér megnyitását követően a gépet péntek este Rijádba irányítják. A repülőgép innen menetrend szerint indul vissza Münchenbe, ahová a tervek szerint szombaton érkezik meg.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

