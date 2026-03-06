Kairóba iránytották át a Lufthansa egyik gépét biztonság okokból

A Lufthansa egyik Rijádba tartó járatát biztonsági okokból Kairóba irányították át, miután ideiglenesen lezárták a szaúdi főváros feletti légteret – jelentette be pénteken Carsten Spohr, a légitársaság vezérigazgatója.

A menetrend szerinti LH640-es járat csütörtök este indult Münchenből. Útját azonban a rijádi légtérzár miatt Kairóban meg kellett szakítania. A légitársaság közölte, hogy az érintett utasokat alternatív járatokra foglalják át.

Forrás: Flightradar24

A légtér megnyitását követően a gépet péntek este Rijádba irányítják. A repülőgép innen menetrend szerint indul vissza Münchenbe, ahová a tervek szerint szombaton érkezik meg.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images