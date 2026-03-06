  • Megjelenítés
Kiszabadult a szellem a palackból, rekordot döntöttek a magyar biztosítók
Kiszabadult a szellem a palackból, rekordot döntöttek a magyar biztosítók

1962 milliárd forintos díjbevétellel és 115 milliárd forintos nyereséggel zárta a 2025-ös évet a magyar biztosítási szektor. Előbbi 15,7%-os növekedést jelent, utóbbi pedig közel két és félszerese az egy évvel korábbinak, és most először lépte át a százmilliárd forintos szintet. Mindkét teljesítménymutatóban fontos szerepe volt az állampapír-vásárlásokhoz kapcsolódó extraprofitadó-kedvezményeknek  – mintha kiszabadult volna a palackból az elmúlt három évben visszatartott szellem. Az MNB friss adatai szerint bevételi oldalon az egyszeri díjas életbiztosítások és az eseti befizetések húzták a piacot, míg a károldalon a viszontbiztosítói kockázatmegosztás segítette a biztosítókat. Ezekkel a hatásokkal korrigálva már jóval visszafogottabb a kép; ami pedig az idei évet illeti, a Portfolio közelgő Biztosítás 2026 konferenciáján részletesen is megismerheti a kilátásokat a szakmai közönség, érdemes regisztrálni.
Közzétette a biztosítási piac előzetes statisztikáit a felügyelet. A sokak által várt 2000 milliárd forintos díjbevétel ugyan nem lett meg (a MABISZ fióktelepeket is tartalmazó statisztikáiban várhatóan meglesz), de a növekedés így is látványos:

  • a teljes díjbevétel 15,7%-kal 1962 milliárd forintra nőtt,
  • az életbiztosítások 27,8%-kal 809 milliárd forintra híztak,
  • a nem-életbiztosítások 8,5%-os bővüléssel 1152 milliárdos díjbevételt értek el.

A nem-életbiztosítások súlya ezzel az egy évvel korábbi 63%-ról 59%-ra mérséklődött.

Kétféle korrekciót is elvégeztünk a teljes piac számaira vonatkozóan:

  • a piaci gyakorlathoz hasonlóan 10%-ban vettük csak figyelembe az egyszer díjas életbiztosításokat és az eseti életbiztosítási befizetéseket,
  • az így megkapott korrigált díjbevételt tovább korrigáltuk a tavalyi éves inflációval, és megnéztük, reálértéken mennyire nőtt a piac.

Így nézve a növekedés kisebb volt az egy évvel korábbinál (jórészt kipörögtek a magas inflációt követő indexálások), de

reálértéken így is 5,1%-kal nőtt a piac korrigált díjbevétele, ami magasabb az elmúlt évtized átlagánál.

Az életbiztosítási piac robbanása egyértelműen az extraprofitadó változásainak köszönhető, visszanyerték ugyanis profittartalmukat ezek a termékek, az állampapír-kifizetések pedig a keresletet támogatották, ahogy itt már részletesen írtunk róla. Míg ugyanis

  • a rendszeres díjak „csak” 10%-kal növekedtek (ez kissé alacsonyabb ütem volt az egy évvel korábbinál),
  • az eseti díjfizetések 52%-kal emelkedtek,
  • az egyszeri díjas életbiztosítások díjbevétele pedig nagyot robbant: 134%-ot emelkedett.

Az első félév adatai alapján a Posta Biztosító és a Groupama lehetett ennek a legnagyobb nyertese, de az NN és az Allianz is nagyot javított.

Termékszinten vizsgálva

a vegyes, vagyis nem unit-linked típusú megtakarítási életbiztosítások voltak ennek a jelenségnek a nagy nyertesei,

díjbevételük ugyanis 120%-ot ugrott, szerződésszámuk az egyszeri díjasok körében csaknem 15 ezerrel 83 ezer fölé emelkedett. 29%-ot emelkedett ugyanakkor a nem nyugdíjcélú unit-linked életbiztosítások díjbevétele is, de nem teljesítettek rosszul a haláleseti termékek sem a maguk 13,9%-os bővülésével. Az elmúlt évek slágerterméke, a nyugdíjbiztosítás ezúttal csak 11,9%-kal növelte díjbevételét.

A nem-életbiztosítási díjbevételek általában a nominális GDP-t követik, de annál azért magasabb volt tavaly ezek bővülése. A lakossági nem-életbiztosításokra viszont nagy teher nehezedett, kiemelkedik ezek közül a cascót továbbra is túlterhelő különadó, illetve a lakossági vagyonbiztosításoknál bevezettet lakásbiztosítási díjkorlátozás, amely 2025 tavaszától 2026 június 30-áig fogja vissza a díjemeléseket, és az NGM számításai szerint 15-25 milliárd forintot vesz ki a biztosítók zsebéből. A vagyon- és felelősségbiztosítások körében

  • a kgfb-díjbevételek 4,3%-kal nőttek tavaly,
  • a casco-piac 7,3%-ot bővült,
  • a lakossági vagyonbiztosításoknál 6,5%-os emelkedést történt,
  • és az összes többi nem-életbiztosításnál látunk ezeknél magasabb, 15,5%-os javulást.

Az indexálások és díjemelések a fentiekkel együtt is nagyobb szerepet töltenek be a biztosítási piac növekedésében, mint a szerződésszám növekedése. 2025-ben

a teljes életbiztosítási szerződésszám 1,8%-kal, a nem-életbiztosítási szerződésszám mindössze 0,4%-kal növekedett.

A biztosítók profitnövekedésében nagy volt a szerepe annak, hogy a díjbevételek jobban növekedtek, mint a károk és szolgáltatások, habár maguk az ügyfelek felé vállalt kifizetésekre ez csak félig igaz:

  • az életbiztosítási károk és szolgáltatások 10%-kal 454 milliárd forintra,
  • a nem-életbiztosításiak 57%-kal 667 milliárd forintra emelkedtek (feltételezésünk szerint a Molnál bekövetkezett százhalombattai tűzesetnek jelentős szerepe lehetett ebben), a negyedik negyedévben ugyanis kiugróan nagy, 240 milliárd forint tűz- és egyéb vagyoni kár keletkezett az egy évvel korábbi alig 10 milliárd forint után).

Hogy utóbbinak mégsem lett durván negatív a profithatása, az úgy tűnik, a viszontbiztosításoknak köszönhető.

A viszontbiztosítóknak átadott kockázatoknak köszönhetően a nettó nem-életbiztosítási kárráfordítások végül csak 19 milliárd forinttal nőttek,

miközben itt a díjbevételek több mint 90 milliárd forinttal kerültek feljebb, ráadásul az extraprofitadó-szabályozás is kedvezőbbé vált az állampapírt vásárló biztosítók számára.

A biztosítási szektor a magyar gazdaság egyik leginkább túladóztatott ágazata, ugyanakkor 2025 óta – a bankokhoz hasonlóan – lehetősége nyílt arra, hogy extraprofitadó-terhét állampapír-vásárlásokkal mérsékelje. Bár a biztosítók állampapírpiaci jelenléte hagyományosan nem a rövid távú optimalizálásról szól, az MNB adatai alapján elvégzett becslésünk szerint szektorszinten mégis sikerült elérni a kitűzött célt: mintegy 200 milliárd forinttal nőtt a biztosítók állampapír-állománya, ami több mint 50 milliárd forint adómegtakarítást jelenthetett az ágazat számára. Idén már ennek körülbelül a felével is elérhető a maximális adókedvezmény, míg a jövő évtől a – nem létező – extraprofitot terhelő különadó teljes eltörlésében bíznak a szereplők. Korábbi adatok szerint tavaly és idén is mintegy 220 milliárd forintot fizet a szektor különadóként, a kedvezményt is figyelembe véve – részletesen erről itt írtunk.

Az alábbi ábrán jól látható, mekkorát robbant a nem-életbiztosítási üzletág biztosítástechnikai eredménye annak ellenére, hogy az adók továbbra is ezt az üzletágat terhelik jobban: 61% volt náluk az eredményjavulás. Ugyanakkor az életbiztosítások profittartalma is 44%-kal bővült.

Utolsó ábránkon látható a három nyomasztó év után kiszabadult, cikkünk bevezetőjében említett "szellem" hatása. A 115 milliárd forintos tavalyi nyereség szép teljesítmény egy olyan szektortól, amely a magyar gazdaság egyik leginkább túladóztatott ágazata még az említett, állampapír-vásárlásokért adott kedvezménnyel együtt is:

100 forintnyi befizetett díjunkból 6 forint a biztosítóké, és 11 forint különadó formájában az államé.

Az MNB tájékoztatója alapján a biztosítók tőkearányos megtérülése (ROE) is kedvezően alakult tavaly, köszönhetően a rekordnyereségnek:

  • 0% alatti ROE értékkel, vagyis veszteséggel egyetlen biztosító sem rendelkezett az előző évi hárommal szemben,
  • 0-10% közötti érték 7 (előző évben 12),
  • 11-20% közötti ROE érték 4 biztosítónál állt fenn (előző évben 6), továbbá
  • 21-30% közötti érték kilenc esetben áll fenn az egy évvel korábbi kettőhöz képest.
  • Három biztosító ROE-értéke 30% fölé nőtt.
