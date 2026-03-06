Kiszabadult a szellem a palackból, rekordot döntöttek a magyar biztosítók

Közzétette a biztosítási piac előzetes statisztikáit a felügyelet. A sokak által várt 2000 milliárd forintos díjbevétel ugyan nem lett meg (a MABISZ fióktelepeket is tartalmazó statisztikáiban várhatóan meglesz), de a növekedés így is látványos:
- a teljes díjbevétel 15,7%-kal 1962 milliárd forintra nőtt,
- az életbiztosítások 27,8%-kal 809 milliárd forintra híztak,
- a nem-életbiztosítások 8,5%-os bővüléssel 1152 milliárdos díjbevételt értek el.
A nem-életbiztosítások súlya ezzel az egy évvel korábbi 63%-ról 59%-ra mérséklődött.
Kétféle korrekciót is elvégeztünk a teljes piac számaira vonatkozóan:
- a piaci gyakorlathoz hasonlóan 10%-ban vettük csak figyelembe az egyszer díjas életbiztosításokat és az eseti életbiztosítási befizetéseket,
- az így megkapott korrigált díjbevételt tovább korrigáltuk a tavalyi éves inflációval, és megnéztük, reálértéken mennyire nőtt a piac.
Így nézve a növekedés kisebb volt az egy évvel korábbinál (jórészt kipörögtek a magas inflációt követő indexálások), de
reálértéken így is 5,1%-kal nőtt a piac korrigált díjbevétele, ami magasabb az elmúlt évtized átlagánál.
Az életbiztosítási piac robbanása egyértelműen az extraprofitadó változásainak köszönhető, visszanyerték ugyanis profittartalmukat ezek a termékek, az állampapír-kifizetések pedig a keresletet támogatották, ahogy itt már részletesen írtunk róla. Míg ugyanis
- a rendszeres díjak „csak” 10%-kal növekedtek (ez kissé alacsonyabb ütem volt az egy évvel korábbinál),
- az eseti díjfizetések 52%-kal emelkedtek,
- az egyszeri díjas életbiztosítások díjbevétele pedig nagyot robbant: 134%-ot emelkedett.
Az első félév adatai alapján a Posta Biztosító és a Groupama lehetett ennek a legnagyobb nyertese, de az NN és az Allianz is nagyot javított.
Termékszinten vizsgálva
a vegyes, vagyis nem unit-linked típusú megtakarítási életbiztosítások voltak ennek a jelenségnek a nagy nyertesei,
díjbevételük ugyanis 120%-ot ugrott, szerződésszámuk az egyszeri díjasok körében csaknem 15 ezerrel 83 ezer fölé emelkedett. 29%-ot emelkedett ugyanakkor a nem nyugdíjcélú unit-linked életbiztosítások díjbevétele is, de nem teljesítettek rosszul a haláleseti termékek sem a maguk 13,9%-os bővülésével. Az elmúlt évek slágerterméke, a nyugdíjbiztosítás ezúttal csak 11,9%-kal növelte díjbevételét.
A nem-életbiztosítási díjbevételek általában a nominális GDP-t követik, de annál azért magasabb volt tavaly ezek bővülése. A lakossági nem-életbiztosításokra viszont nagy teher nehezedett, kiemelkedik ezek közül a cascót továbbra is túlterhelő különadó, illetve a lakossági vagyonbiztosításoknál bevezettet lakásbiztosítási díjkorlátozás, amely 2025 tavaszától 2026 június 30-áig fogja vissza a díjemeléseket, és az NGM számításai szerint 15-25 milliárd forintot vesz ki a biztosítók zsebéből. A vagyon- és felelősségbiztosítások körében
- a kgfb-díjbevételek 4,3%-kal nőttek tavaly,
- a casco-piac 7,3%-ot bővült,
- a lakossági vagyonbiztosításoknál 6,5%-os emelkedést történt,
- és az összes többi nem-életbiztosításnál látunk ezeknél magasabb, 15,5%-os javulást.
Az indexálások és díjemelések a fentiekkel együtt is nagyobb szerepet töltenek be a biztosítási piac növekedésében, mint a szerződésszám növekedése. 2025-ben
a teljes életbiztosítási szerződésszám 1,8%-kal, a nem-életbiztosítási szerződésszám mindössze 0,4%-kal növekedett.
A biztosítók profitnövekedésében nagy volt a szerepe annak, hogy a díjbevételek jobban növekedtek, mint a károk és szolgáltatások, habár maguk az ügyfelek felé vállalt kifizetésekre ez csak félig igaz:
- az életbiztosítási károk és szolgáltatások 10%-kal 454 milliárd forintra,
- a nem-életbiztosításiak 57%-kal 667 milliárd forintra emelkedtek (feltételezésünk szerint a Molnál bekövetkezett százhalombattai tűzesetnek jelentős szerepe lehetett ebben), a negyedik negyedévben ugyanis kiugróan nagy, 240 milliárd forint tűz- és egyéb vagyoni kár keletkezett az egy évvel korábbi alig 10 milliárd forint után).
Hogy utóbbinak mégsem lett durván negatív a profithatása, az úgy tűnik, a viszontbiztosításoknak köszönhető.
A viszontbiztosítóknak átadott kockázatoknak köszönhetően a nettó nem-életbiztosítási kárráfordítások végül csak 19 milliárd forinttal nőttek,
miközben itt a díjbevételek több mint 90 milliárd forinttal kerültek feljebb, ráadásul az extraprofitadó-szabályozás is kedvezőbbé vált az állampapírt vásárló biztosítók számára.
A biztosítási szektor a magyar gazdaság egyik leginkább túladóztatott ágazata, ugyanakkor 2025 óta – a bankokhoz hasonlóan – lehetősége nyílt arra, hogy extraprofitadó-terhét állampapír-vásárlásokkal mérsékelje. Bár a biztosítók állampapírpiaci jelenléte hagyományosan nem a rövid távú optimalizálásról szól, az MNB adatai alapján elvégzett becslésünk szerint szektorszinten mégis sikerült elérni a kitűzött célt: mintegy 200 milliárd forinttal nőtt a biztosítók állampapír-állománya, ami több mint 50 milliárd forint adómegtakarítást jelenthetett az ágazat számára. Idén már ennek körülbelül a felével is elérhető a maximális adókedvezmény, míg a jövő évtől a – nem létező – extraprofitot terhelő különadó teljes eltörlésében bíznak a szereplők. Korábbi adatok szerint tavaly és idén is mintegy 220 milliárd forintot fizet a szektor különadóként, a kedvezményt is figyelembe véve – részletesen erről itt írtunk.
Az alábbi ábrán jól látható, mekkorát robbant a nem-életbiztosítási üzletág biztosítástechnikai eredménye annak ellenére, hogy az adók továbbra is ezt az üzletágat terhelik jobban: 61% volt náluk az eredményjavulás. Ugyanakkor az életbiztosítások profittartalma is 44%-kal bővült.
Utolsó ábránkon látható a három nyomasztó év után kiszabadult, cikkünk bevezetőjében említett "szellem" hatása. A 115 milliárd forintos tavalyi nyereség szép teljesítmény egy olyan szektortól, amely a magyar gazdaság egyik leginkább túladóztatott ágazata még az említett, állampapír-vásárlásokért adott kedvezménnyel együtt is:
100 forintnyi befizetett díjunkból 6 forint a biztosítóké, és 11 forint különadó formájában az államé.
Az MNB tájékoztatója alapján a biztosítók tőkearányos megtérülése (ROE) is kedvezően alakult tavaly, köszönhetően a rekordnyereségnek:
- 0% alatti ROE értékkel, vagyis veszteséggel egyetlen biztosító sem rendelkezett az előző évi hárommal szemben,
- 0-10% közötti érték 7 (előző évben 12),
- 11-20% közötti ROE érték 4 biztosítónál állt fenn (előző évben 6), továbbá
- 21-30% közötti érték kilenc esetben áll fenn az egy évvel korábbi kettőhöz képest.
- Három biztosító ROE-értéke 30% fölé nőtt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nincs mire koccintani: bajban a magyar pálinkafőzés
Több probléma egyszerre van jelen.
Stratégiai kiskereskedelmi portfóliót vásárolt a Shopper Park Plus Lengyelországban
Lezárult a tranzakció.
Világméretű összeomlásra figyelmeztetnek: heteken belül bekövetkezhet, ha folytatódik a háború
Leállhat az olajexport a Öböl-államokból, elszállhat az olajár.
Autósok, figyelem: ellepik a rendőrök az utakat, több veszélyre fókuszálnak
Jövő héten fokozott ellenőrzések jönnek.
Politikai káosz az országban, ahol több száz magyar katona állomásozik: egy éven belül a harmadik választás jöhet
Nem sikerült köztársasági elnököt választani.
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Értékpapírok könyvelése a KKV-knál: tipikus hibák és buktatók
Az értékpapírok könyvelése ma már nem csak a nagyvállalatok terepe: egyre több KKV tart állampapírt, kötvényt, részvényt, és közben gyakran megjelennek brókerszámlák, fedezeti ügyletek
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Mikroműanyagok: környezeti terhelés, élettani hatások, prevenciós lehetőségek
A vizeinkbe és szervezetünkbe jutó mikroműanyag-szennyezést csak a termelés csökkentésével és környezetbarát anyagokkal állíthatjuk meg.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.