Megint elszállt az olajár, lefordulás a tőzsdéken

Az európai tőzsdéken alaposan elromlott a hangulat, miután az olajárak újra jelentősen emelkedni kezdtek. A Brent árfolyama 4,1 százalékot ralizott, a WTI pedig 5,8 százalékot ugrott, miután Katar aggasztó figyelmeztetést adott ki az Öböl-menti országok energiaexportjának potenciális leállásáról.

A DAX már 0,7 százalékos mínuszban van, a CAC pedig 0,9 százalékot esett.