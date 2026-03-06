  • Megjelenítés
Megtörténhet az, amitől a rajongók tartottak: háborús fenyegetés húzhatja keresztül a világ legnépszerűbb autósportjának szezonját
Megtörténhet az, amitől a rajongók tartottak: háborús fenyegetés húzhatja keresztül a világ legnépszerűbb autósportjának szezonját

Az iráni háború kitörése óta 1,9 milliárd dollárt veszített a piaci értékéből a Formula–1 mögött álló tőzsdei vállalat. A közel-keleti versenyek megrendezése körül egyre nagyobb a bizonytalanság, és ez éppen akkor érinti a sportágat, amikor az üzleti oldalon soha nem látott fellendülést él meg - írja a Bloomberg.

A Liberty Formula One részvényei ezen a héten több mint 7 százalékot estek a New York-i tőzsdén. A versenysorozat piaci kapitalizációja azonban így is meghaladja a 21 milliárd dollárt, ami hatalmas növekedés ahhoz képest, hogy a Liberty Media 2017-ben még 4,4 milliárd dollárért vásárolta meg az F1-et.

A 2026-os szezon első futamát a hétvégén rendezik Melbourne-ben, a versenynaptár pedig összesen 24 fordulóból áll. A jövő hónapban esedékes Bahreini és Szaúd-arábiai Nagydíj sorsa azonban kérdésessé vált a térségben eszkalálódó konfliktus miatt. A szezont az év végén a katari és az abu-dzabi futam zárná. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) már el is halasztotta a katari 1812 kilométeres versenyt, ez a futam eredetileg a 2026-os FIA Hosszútávú Világbajnokság (WEC) március végi nyitófordulója lett volna.

A Közel-Kelet mára a Formula–1 egyik kulcsfontosságú régiójává vált.

Jelenleg négy futamnak is otthont ad, Bahrein pedig már 2004 óta rendez nagydíjat. A térség pénzügyi szerepvállalása szintén rendkívül jelentős a sportágban. A Szaúdi Állami Befektetési Alap (PIF) kisebbségi tulajdonrésszel bír az Aston Martin csapatában, míg a bahreini Mumtalakat szuverén vagyonalap és az abu-dzabi CYVN Holdings a McLarent irányítja.

Egyáltalán nem lenne példa nélküli, ha futamot kellene törölni a régióban. 2011-ben a Bahreini Nagydíjat mindössze három héttel a rajt előtt halasztották el a belső zavargások miatt.

Címlapkép forrása: Sona Maleterova/Getty Images

