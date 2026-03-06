Nagy csapkodás a tőzsdéken, jelentett az OTP

Meglépte a világ egyik legnagyobb logisztikai cége: két kulcsfontosságú útvonalon is felfüggesztik a hajózást
A Maersk, a világ egyik legnagyobb konténerhajózási vállalata bejelentette, hogy két hajózási útvonalát is felfüggeszti a Közel-Keleten kialakult biztonsági helyzet miatt. Ez a lépés újabb jele annak, hogy a térségbeli konfliktus súlyosan megzavarja a globális ellátási láncokat - tudósított a Bloomberg.
Kis pluszban Európa
Emelkednek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 0,5 százalékkal került feljebb, a CAC 0,2 százalékot erősödött, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékos pluszban kezdett. A milánói börze is feljebb került 0,2 százalékkal, a spany piac pedig ugyancsak 0,2 százalékot emelkedett.
Emelkedéssel próbálkozik a magyar tőzsde, pluszban az OTP a jelentés után
A nemzetközi piacokon emelkedés látszik, amivel párhuzamosan a magyar tőzsde is emelkedik. Az OTP pluszban kezdte a napot a hajnali gyorsjelentés után.
Betör a mesterséges intelligencia a Netflixhez: új technológiával forradalmasíthatják a filmezést
A Netflix felvásárolta Ben Affleck mesterséges intelligencián alapuló, filmgyártási technológiákat fejlesztő cégét, az InterPositive-ot. Ez a streamingóriás első akvizíciója azóta, hogy tavaly kiszállt a Warner Bros. Discovery stúdiójáért és streamingüzletágáért folytatott versenyből.
Szokatlan jelenség a piacokon: sorra mondanak csődöt a legbiztonságosabbnak hitt befektetések
A közel-keleti konfliktus eszkalálódása az elmúlt héten alapjaiban rázta meg a piacokat. Eközben a hagyományos menedékeszközök – mint az amerikai államkötvények, az arany, a japán jen és a svájci frank – sorra csődöt mondtak. A befektetők számára szinte egyedül a dollár kínált védelmet. Ez újabb bizonyítéka annak, hogy a megszokott piaci összefüggések gyökeresen átalakulóban vannak - közölte a Bloomberg.
Megtörténhet az, amitől a rajongók tartottak: háborús fenyegetés húzhatja keresztül a világ legnépszerűbb autósportjának szezonját
Az iráni háború kitörése óta 1,9 milliárd dollárt veszített a piaci értékéből a Formula–1 mögött álló tőzsdei vállalat. A közel-keleti versenyek megrendezése körül egyre nagyobb a bizonytalanság, és ez éppen akkor érinti a sportágat, amikor az üzleti oldalon soha nem látott fellendülést él meg - írja a Bloomberg.
Egy kastélyfelújítás és a költségek megugrása okozott meglepetést az OTP-nél
Elmaradt a várttól az OTP negyedéves profitja, amire nem sűrűn van példa, de azért nagy dráma nincs, egész évben így is meglett a rekorderedmény. Akkora profitot termel most már az OTP, ami komoly fejtörést okozhat a bank vezetőinek, ha el akarják költeni. Például osztalékra, most az is kiderült, mekkora összeget fizethetnek ki a részvényeseknek. Egyébként ereje teljében van a bankcsoport, csinos profitot termel a bolgár, az orosz és a szlovén bank is, és szépen rendbe rakták az üzbéget. Ha minden úgy alakul, mint amire a menedzsment számít, akkor 2026 is erős lesz.
Stratégiai keretmegállapodást kötött az Épduferr leányvállalata és az MVM
Stratégiai keretmegállapodást kötött az Épduferr felerészben tulajdonolt leányvállalata, a GeoAkku Kft. és az MVM. Az együttműködés célja egy innovatív, talajszondás hidrogéntárolási eljárás ipari méretű tesztelése - áll a BÉT honlapján közzétett tájékoztatásban. Sikeres eredmények esetén a technológiát a Mátrai Erőműnél tervezett zöldhidrogén-projektben fogják alkalmazni.
Közel 300 milliárd forintos negyedéves profit az OTP-nél
Az OTP a negyedik negyedévben 297 milliárd forintos adózott eredményt ért el, ami az előző negyedévhez képest visszaesést, éves alapon viszont javulást jelent. A bevételek tovább nőttek a hitelállomány bővülése és a javuló kamatmarzs hatására, miközben a kockázati költségek jelentősen csökkentek negyedéves összevetésben. A profitdinamikát ugyanakkor részben a magasabb működési költségek és az egyéb bevételek visszaesése fogta vissza.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,6 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,6 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,3 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,17 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,5 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,63 százalékot esett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,6 százalékot emelkedhet, a CAC 0,52 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,18 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,15 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,11 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,25 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma a hét zárásaként idehaza a KSH januári ipari termelési adata és az MNB nemzetközi tartalékainak alakulása ad iránymutatást. Nemzetközi fronton Christine Lagarde EKB elnök délelőtti beszédét figyelik árgus szemekkel a befektetők, amellyel egyidőben az eurózóna végleges GDP statisztikája is befut. Délután pedig az amerikai munkaerőpiaci adatoké és a januári kiskereskedelmi forgalomé lesz a főszerep, amelyek alapvetően határozhatják meg a hétvégi hangulatot.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 12,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,8 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 26,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 8,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 41,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 954,74
|-1,6%
|-3,1%
|-2,0%
|-0,2%
|11,5%
|52,3%
|S&P 500
|6 830,71
|-0,6%
|-1,1%
|0,5%
|-0,2%
|16,9%
|77,8%
|Nasdaq
|25 020,41
|-0,3%
|-0,1%
|1,9%
|-0,9%
|21,3%
|97,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|55 278,06
|1,9%
|-5,9%
|2,7%
|9,8%
|47,7%
|91,5%
|Hang Seng
|25 321,34
|0,3%
|-4,0%
|-5,8%
|-1,2%
|7,3%
|-13,0%
|CSI 300
|4 647,69
|1,0%
|-1,7%
|-0,5%
|0,4%
|19,1%
|-11,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 815,75
|-1,6%
|-5,8%
|-2,8%
|-2,8%
|3,2%
|71,1%
|CAC
|8 045,8
|-1,5%
|-6,7%
|-2,3%
|-1,3%
|-1,6%
|39,1%
|FTSE
|10 413,94
|-1,5%
|-4,0%
|1,0%
|4,9%
|18,9%
|57,1%
|FTSE MIB
|44 608,55
|-1,6%
|-5,9%
|-2,6%
|-0,7%
|15,8%
|94,2%
|IBEX
|17 245,2
|-1,4%
|-6,8%
|-2,8%
|-0,4%
|30,5%
|108,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|125 157,6
|1,0%
|-1,3%
|-3,6%
|12,7%
|42,1%
|189,3%
|ATX
|5 437,32
|-1,4%
|-5,7%
|-3,5%
|2,1%
|28,2%
|76,4%
|PX
|2 622,7
|0,3%
|-1,3%
|-5,5%
|-2,3%
|32,2%
|145,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|37 960
|1,3%
|-4,2%
|-5,9%
|8,1%
|57,4%
|184,1%
|Mol
|3 732
|2,0%
|6,0%
|-6,2%
|26,9%
|31,5%
|68,9%
|Richter
|11 670
|0,3%
|-1,4%
|3,0%
|18,3%
|7,9%
|40,9%
|Magyar Telekom
|2 155
|0,2%
|-1,8%
|9,1%
|20,3%
|26,8%
|430,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|80,88
|8,4%
|24,2%
|28,6%
|41,3%
|21,5%
|22,4%
|Brent
|85,47
|4,9%
|20,8%
|26,5%
|40,5%
|22,7%
|23,0%
|Arany
|5 083,08
|-1,3%
|-1,8%
|5,4%
|17,5%
|73,9%
|199,7%
|Devizák
|EURHUF
|387,6
|0,9%
|3,1%
|2,3%
|1,0%
|-2,7%
|5,4%
|USDHUF
|334,6572
|1,4%
|5,0%
|4,1%
|2,4%
|-9,5%
|8,4%
|GBPHUF
|446,1699
|0,9%
|3,9%
|2,2%
|1,3%
|-6,3%
|4,5%
|EURUSD
|1,1582
|-0,5%
|-1,8%
|-1,8%
|-1,4%
|7,6%
|-2,7%
|USDJPY
|157,1200
|0,0%
|0,7%
|0,2%
|0,2%
|5,5%
|45,1%
|GBPUSD
|1,3322
|-0,3%
|-1,4%
|-1,5%
|-1,0%
|3,6%
|-3,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|70 896
|-2,5%
|5,0%
|12,9%
|-20,1%
|-21,8%
|45,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,12
|1,0%
|3,0%
|-1,7%
|-1,0%
|-3,7%
|165,4%
|10 éves német állampapírhozam
|2,82
|3,9%
|5,9%
|0,5%
|-1,6%
|2,1%
|-931,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,76
|1,0%
|4,2%
|3,4%
|-1,6%
|-1,3%
|146,7%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Belenyúl a kormány az Otthon Startba és a CSOK Pluszba, soha nem látott lehetőségeket nyit a friss rendelet
Olyan lakáshitelek érkezhetnek, amilyenek még sosem voltak Magyarországon.
Mától megint válsághelyzet van az országban
Újabb fél évre meghosszabbította a kormány a tömeges bevándorlás miatt elrendelt intézkedést.
Hét ukrán banki alkalmazottat fogott el a TEK, az ukránok szerint "túszejtés" történt
Egy pénzszállító autót tartóztattak fel.
Mindent akar Trump Iránból, de elmondta, mire nem fog sor kerülni
Elmarad az a lépés, amitől mindenki óva inti az amerikai elnököt.
Közel 300 milliárd forintos negyedéves profit az OTP-nél
Erős bevételi dinamika, megugró költségek.
Egy kastélyfelújítás és a költségek megugrása okozott meglepetést az OTP-nél
Azért meglett a rekordprofit.
Nagyot nyerhet egy német cég az iráni háborún, bár éppen most óriásit zuhant az árfolyama
A vezérigazgató beszélt a kilátásokról.
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Mikroműanyagok: környezeti terhelés, élettani hatások, prevenciós lehetőségek
A vizeinkbe és szervezetünkbe jutó mikroműanyag-szennyezést csak a termelés csökkentésével és környezetbarát anyagokkal állíthatjuk meg.
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.