Nagy csapkodás a tőzsdéken, jelentett az OTP

Elmaradt a várttól az OTP negyedéves profitja, amire nem sűrűn van példa, de azért nagy dráma nincs, egész évben így is meglett a rekorderedmény. Akkora profitot termel most már az OTP, ami komoly fejtörést okozhat a bank vezetőinek, ha el akarják költeni. Például osztalékra, most az is kiderült, mekkora összeget fizethetnek ki a részvényeseknek. Egyébként ereje teljében van a bankcsoport, csinos profitot termel a bolgár, az orosz és a szlovén bank is, és szépen rendbe rakták az üzbéget. Ha minden úgy alakul, mint amire a menedzsment számít, akkor 2026 is erős lesz.