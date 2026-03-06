Nagyot esett a magyar tőzsde

A közel-keleti feszültségek hatására ismét elromlott a hangulat a világ tőzsdéin, az esésből pedig a magyar tőzsde sem maradt ki. Az OTP közel 4 százalékot esett.

Ma a BUX-index 2,6 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Rossz volt a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen az AutoWallis papírjai álltak, amelyek árfolyama 4,9 százalékkal került lejjebb, az Appeninn árfolyama pedig 4,7 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 26,6 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a MBH Bank részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

