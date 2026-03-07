Globális kriptoszabályozás: mi következik a vadnyugaton túl?

Az elmúlt év technológiai narratíváját ugyan az AI‑megoldások határozták meg, a blockchain‑ és kriptoökoszisztéma szabályozási folyamatai közben csendesen, de határozott irányba fejlődtek tovább. A felhasználási esetek ma már egyre gyakrabban az AI‑alapú rendszerekkel való integrációt vizsgálják, miközben a szabályozói gondolkodás is egyértelmű irányt mutat. Már nem az a kérdés, hogy szükség van‑e szabályozásra, hanem az, hogyan teremthető olyan keretrendszer, amely egyszerre kezeli a piaci kockázatokat és támogatja az innováció skálázhatóságát.

A PwC Global Crypto Regulation Report 2026 eredményeiből jól látszik, hogy a nemzeti megközelítések eltérőek ugyan, de közös céljuk a szabályozói bizonytalanság mérséklése és a globálisan integrált piac feltételeinek megteremtése. A riport rávilágít arra, hogy a szabályozói arbitrázs csökkentése és a kiszámítható működési környezet kialakítása ma már stratégiai prioritás világszerte.

Erősödő fogyasztóvédelem – támogatja vagy hátráltatja az innovációt?

A kriptoeszköz‑szabályozásban a fogyasztóvédelem szervesen beépül a szolgáltatók engedélyezési feltételeibe. A joghatóságok egyre gyakrabban írnak elő marketing‑ és termék‑megfelelőségi követelményeket, érték‑arányossági vizsgálatokat, alkalmassági teszteket, valamint panaszkezelési és jogorvoslati mechanizmusokat a lakossági ügyfelek védelmében. Az Európai Unió esetében a MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation) egy jó példa arra, hogy a szabályozó hogyan nyújthat magasfokú fogyasztóvédelmi garanciákat, ám ezen garanciák technológiai innovációkra gyakorolt hatása mai napig vitatott. A cikk írásakor a MiCA alapján EU-s szinten már 741 projekt white paperét fogadták el és 151 kriptoeszköz-szolgáltató kapott működési licenszt, míg 101 szereplőt találtak nem megfelelőnek.

Az Egyesült Államokban párhuzamos, de eltérő logika érvényesül. A korábbi szabályozás végrehajtási szemléletének helyét fokozatosan egy üzlet- és innovációbarátabb megközelítés veszi át. Az általában valamilyen mögöttes értékhez, például valutához kötött stablecoinokra fókuszáló szövetségi keretek, valamint a tokenizált pénzügyi eszközök banki és piaci integrációja azt jelzik, hogy az USA a digitális pénzt nem alternatívának, hanem a meglévő pénzügyi rendszer kiterjesztésének tekinti. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a kripto alapú ETF-ek kibocsátása, vagy éppen a nemzeti stratégiai bitcoin tartalékok képzése.

Ázsiában is eltérő modelleket láthatunk. Egyes pénzügyi központok - például Szingapúr és Hongkong - tudatosan arra törekednek, hogy szabályozott keretek között vonzzák az intézményi kriptotőkét, miközben szigorúan korlátozzák a lakossági spekulációt. Ezzel szemben Kína továbbra is alapvetően tiltó megközelítést alkalmaz a nyilvános kriptokereskedelemmel szemben, ugyanakkor a blockchain technológiát és az állami digitális pénz fejlesztését stratégiai eszközként kezeli.

A stablecoin‑rezsim az implementáció szakaszába lépett

A vezető joghatóságokban a valódi értékhez kötött stablecoinokra vonatkozó szabályozás túllépett a jogalkotási és konzultációs fázison, és működő, felügyelt rezsimmé vált. A hangsúly a tartalékolási követelmények, a visszaváltási jogok, az irányítási struktúrák és az átláthatóság gyakorlati érvényesítésén van. Több ország kifejezetten a pénzügyi stabilitási kockázatok kezelésére - például betétkivonási hatások mérséklésére - tartási vagy használati korlátokat is bevezetett a nagy volumenű stablecoinok (például USDT, USDC) esetében.

Azonos tevékenység, azonos kockázat, azonos szabályozás – igazodás a tradicionális pénzügyi normákhoz

A decentralizált pénzügyi megoldások, az on‑chain kereskedési platformok és a kriptopiaci infrastruktúrák esetében a szabályozás egyre inkább a hagyományos piaci integritási elveket alkalmazza. A transzparencia, a piaci visszaélések megelőzése, az összeférhetetlenség kezelése és az információ‑közzététel követelményei fokozatosan kiterjednek a decentralizált működési struktúrákra is.

Globális szinten a nemzetközi standardalkotók – így a Financial Stability Board (FSB), a Basel Committee vagy a Financial Action Task Force (FATF) – egyre erősebben érvényesítik a „same activity, same risk, same regulation” elvet. Vagyis, ha egy kriptoeszköz vagy szolgáltatás funkciója megegyezik egy hagyományos pénzügyi termékével, akkor azonos kockázatkezelési és felügyeleti elvárásoknak kell megfelelnie. Ez a szemlélet csökkenti a szabályozási arbitrázs lehetőségét, és stabil alapot teremt az intézményi szereplők belépéséhez.

Erősödő prudenciális, letétkezelési és működési követelmények

A kriptoeszköz‑szolgáltatók - különösen a tőzsdék, letétkezelők és stablecoin‑kibocsátók - egyre inkább a hagyományos pénzügyi piaci infrastruktúrákra jellemző prudenciális elvárások alá kerülnek. A felügyeletek tőkekövetelményeket, elkülönített ügyfélvagyon‑kezelést, likviditási szabályokat és helyreállítási terveket várnak el, miközben az operációs reziliencia (IT‑biztonság, üzletmenet‑folytonosság) központi szabályozási elemmé vált.

Felgyorsult a tokenizált és egyéb digitális pénzformák terjedése

A tokenizált bankbetétek, kötvények, tőzsdei termékek (pl. ETF), valamint egyéb tokenizált készpénz‑helyettesítők és a nagykereskedelmi digitális jegybankpénzek (CBDC) a pilot szakaszból a skálázás irányába mozdultak el. 2026-ra szabályozói prioritássá válhat az olyan határokon átnyúló elszámolási platformok fejlesztése, amelyek a blockchainen tokenizált eszközöket és tradicionális fizetési rendszereket kapcsolnak össze.

Bővülnek a kriptoeszközök fedezetként történő felhasználásának szabályozott lehetőségei

Egyre több szabályozó hatóság alakít ki jogilag tisztázott útvonalakat arra, hogy bizonyos kripto‑ és tokenizált eszközök fedezetként elfogadhatók legyenek pénzügyi tranzakciókban, különösen derivatív és kockázatkezelési ügyletekben. Ennek feltételei a megfelelő likviditás, értékelhetőség, letétkezelés és jogi érvényesíthetőség biztosítása.

Az Európai Unióban a MiCA és a MiFID keretrendszerek együttes alkalmazása teremtette meg annak lehetőségét, hogy engedéllyel rendelkező szolgáltatók kriptoeszközöket fogadjanak el fedezetként derivatív termékekhez. Ennek egyik első gyakorlati példája, hogy 2025-ben uniós engedéllyel működő tőzsdék kriptofedezetes derivatív ügyleteket indítottak intézményi ügyfelek számára.

Magyarországi helyzetkép: szigorodó keretek és jogbizonytalanság

Az uniós MiCAR-rendelettel párhuzamosan a magyar jogalkotó nemzeti szinten jelentősen szigorította a kriptoeszközökre vonatkozó szabályozást, amely több elemében túlmutat az uniós minimumkövetelményeken.

A szabályozás lényege, hogy bizonyos átváltási tranzakciók (kripto-fiat, kripto-kripto) kizárólag hatóságilag engedélyezett validátor által kiadott megfelelőségi nyilatkozattal hajthatók végre. A validátor feladata nem pusztán technikai ellenőrzés, hanem az ügyfél-azonosítás, a kriptoeszköz eredetének vizsgálata és kockázatalapú elemzése is. A kriptoadózást segítő korábbi intézkedésekkel ellentétben ez a megközelítés nemcsak, hogy szigorúbb a MiCA által javasolt megközelítésnél, de a blockchain lényegét képező decentralizáltságra épülő keretekkel is szembe megy.

Ezzel párhuzamosan a Büntető Törvénykönyv két új tényállással egészült ki. Egyrészt büntethetővé vált a jogosulatlan kriptoeszköz-átváltási szolgáltatás nyújtása, másrészt – bizonyos értékhatár felett és szándékosság esetén – a nem megfelelően validált átváltási szolgáltatás igénybevétele is. A jogszabály tehát nem magát a kriptobirtoklást kriminalizálja, hanem azokat az átváltási ügyleteket célozza, amelyeknél a törvény által előírt validálási mechanizmus megkerülése valósul meg.

Minderre reagálva az Európai Bizottság 2026 januárjában kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben, amelynek keretében két hónapos határidőt szabott a magyar fél válaszadására.

A felhasználói oldalon ez a helyzet visszafogta az aktivitást, és tovább erősítette azt az érzést, hogy a kriptovaluták jogi megítélése Magyarországon kiszámíthatatlan. Bár a kriptobirtoklás önmagában továbbra sem tiltott, az átváltás jogi kockázatai miatt sok befektető inkább külföldi szolgáltatókhoz, on‑chain megoldásokhoz vagy passzív tartáshoz fordul. Az egyik legnagyobb fintech cég, a Revolut megszüntette kriptovaluta szolgáltatásait Magyarországon. Ennek hatása jelentős, hiszen a PwC korábbi kutatása alapján a körülbelül 210 ezer kriptovalutával rendelkező felhasználó közül 74% kereskedett ezen a csatornán.

Mindezen trendek összhangban állnak azzal a korábbi, hazai kutatásban tett megállapítással, hogy a magyar piaci szereplők a hazai kriptopiac fejlettségét továbbra is a globális átlag alattinak értékelik. A fentebb említett döntések feltételezéseink szerint az egész kriptopiac hazai megismerését és általános elfogadását jó pár évvel ezelőtti állapotokba vetheti vissza.

Hazai és globális kriptopiac-fejlettségi tendenciák (Forrás: PwC kutatás)

Jól látható, hogy globálisan továbbra is eltérő szabályozási megközelítések élnek egymás mellett. Míg az Európai Unió a fogyasztóvédelemre és a piaci integritásra helyezi a hangsúlyt, addig az Egyesült Államok a stablecoin‑szabályozáson és a tokenizált pénzügyi eszközökön keresztül már egy másodlagos, digitális pénzügyi infrastruktúra alapjait építi. E két szemlélet metszete kínálhatja a lehetőséget a „vadnyugati” működés valódi felszámolására, ugyanakkor komoly buktatót jelenthet, ha a szabályozás túlzottan centralizálja azt, ami technológiailag éppen a nyitottságra épül.

A nemzeti szabályozások közötti eltérések rövid távon továbbra is törésvonalakat jelentenek, és lassítják egy egységes, globális kriptopiac kialakulását. Ugyanakkor az alapelvek szintjén egyre erősebb a közeledés, ami hosszabb távon mérsékelheti ezeket a különbségeket. A valódi kérdés ma már nem az, hogy szükség van‑e szabályozásra, hanem az, hogy az intézményi szereplők és a szabályozók képesek‑e olyan keretrendszert kialakítani, amely nem fojtja meg az innovációt, hanem irányított módon integrálja azt a pénzügyi rendszerbe. Ha ez sikerül, a kriptopiac a következő néhány évben nemcsak stabilabbá, hanem gazdaságilag is érettebbé válhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images