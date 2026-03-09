A fenntarthatóság már nem választás kérdése, hanem piaci kényszer

A Portfolio Green Transition & ESG konferenciáján tartott panelbeszélgetésen Szalay Rita, az RSM Hungary ESG ágazat vezetőjének moderálásával három vállalat képviselője osztotta meg tapasztalatait a fenntarthatóság gyakorlati megvalósításáról. A beszélgetés arról szólt, hogy a kötelezettségeket túl, miért előnyös az ESG-szempontok mélyebb átültetésével foglalkoznia a vállalatoknak.
ESG mint modern kori felvilágosodás
Szalay Rita bevezető gondolataiban párhuzamot vont a fenntarthatóság és a felvilágosodás között. "Ez egyfajta modern kori felvilágosodás" - fogalmazott, kiemelve, hogy mindkét mozgalom értékalapú szemléletmódra épül, próbálja mérhetővé tenni a dolgokat és megkérdőjelezi a fennálló rendszert.
azok a vállalatok fognak nemcsak túlélni, hanem jól működni, versenyképesek maradni, finanszírozhatók maradni, akik ezt a szemléletet magukévá tudják tenni.
A panelbeszélgetésben részt vett Fogarassy Máté, 4iG Csoport ESG és fenntarthatósági vezetője, Lehotai Zsuzsanna, a BorsodChem a BorsodChem fenntarthatósági, minőségirányítási és panaszkezelési igazgatója, valamint Oszkó-Jakab Natália, a Művészetek Völgye igazgatója.
Vegyipari innováció és körforgásos gazdaság
A BorsodChem több mint 75 éves vállalatként 3800 főt foglalkoztat kazincbarcikai telephelyén, és a kínai Wanhua cégcsoport tagjaként vegyipari alapanyagokat gyárt. Lehotai Zsuzsanna elmondta, hogy a cég 2016 óta készít GRI szerinti fenntarthatósági jelentést, és bár nem kötelezett rá, már elkészítette az ESRS szerinti jelentését is a 2024-es évről. Az ESG-beszámolóra viszont már kötelezett a vállalat idéntől.
A fenntarthatósági megfelelés a stakeholdereknek, a hatóságnak, a tulajdonosoknak is fontos, de emellett az energiahatékonyság is egy kiemelt terület. A vállalat éves szinten 1,6 millió GWh villamos energiát és 500 millió köbméter földgázt használ fel. "Itt ha egy nagyon kicsit is tudunk javítani és hatékonyságot növelni, annak már bizony nagyon komoly euró megtakarítási hatása van" - hangsúlyozta Lehotai. Vevői szempontból piaci előnyt tudnak elérni a riportolással, konkrét példaként említette, hogy egy nyugat-európai vevő kérte a karbonlábnyom-számításaikat és a 2030-ig szóló CO2-emisszió roadmapet. A megrenelő elmesélte, hogy amikor egy ázsiai konkurens ezt nem tudta biztosítani, 7500 tonna termékmegrendeléstől esett el.
A cég kiemelt projektje a körforgásos gazdaság megvalósítása, amely sósavgáz, klórgáz és sósavoldat, valamint sólé körforgásán alapul.
Telekommunikációs óriás zöld finanszírozási törekvései
A 4ig csoport több mint 8300 munkavállalót foglalkoztat, és három fő csoportba lehet sorolni a tagvállalatait: IT, telekommunikáció, valamint űr- és védelmi ipar. A csoporthoz tartozik a ONE Magyarország és az október 31-én megalakult 2Connect, ami a Digi és az Invitech egyesülésből létrejött infrastrukturális cég. Fogarassy Máté kiemelte, hogy az ESG terület közvetlenül az operatív alelnök alá tartozik, ami biztosítja a döntéshozatali szintű támogatást.
Érdemes kiemelni, hogy tőzsdei cégként bár minden kötelezettség elsőként vonatkozik a vállalatra, a kötelezettségeken túl a jelentősége akár egy CSRD-jelentésnek, egy gap elemzésnek abban rejlik, hogy segítenek pontosan megérteni a stakeholderek igényeit.
Fogarassy Máté elmondta, hogy a csoport jelenleg készíti a zöld finanszírozási keretrendszerét, ez például a kedvezőbb hitelkonstrukciók elérésében is segít.
Kulturális szektor fenntarthatósági úttörője
A Művészetek Völgye 1989-ben környezetvédelmi akcióként indult, a fesztivál DNS-ében azóta is benne van a fenntarthatóság. Oszkó-Jakab Natália elmondta, hogy tavaly 130 ezer látogatójuk volt, számukra kézzelfogható eredményeket kell prezentálni. A fogyasztók mellett a fenntarthatósági elköteleződés előnyeit a céges partnereknél is látják, akik esetében előnyt jelent, hogy a fesztiválnak van fenntarthatósági jelentése, tud számokat, adatokat felmutatni.
A fesztivál konkrét eredményei között említette, hogy közönségduplázódás mellett 49 tonnáról 32 tonnára csökkentették a hulladékmennyiséget, amelynek 69%-át újrahasznosítják - amiben sok módszertan és edukáció is benne van.
Jövőbeli vízió, ha nem lennének korlátok
A beszélgetés végén a résztvevők megosztották legnagyobb stratégiai álmaikat, amelyeket megvalósítanának, ha semmilyen pénzügyi és technológiai korlátba nem ütköznének. A BorsodChem esetében ez egy olyan körforgás lenne, ahol a keletkező szén-dioxidból metanolt, majd formalint gyártana, ami a vállalat egyik fő alapanyagaként szolgál. A 4ig Csoport a megújuló energia és saját energiatermelés maximalizálására törekedne a közel 40 tagvállalatnál. A Művészetek Völgye pedig helyszíni komposztálást szeretné megvalósítani.
Címlapkép forrása: Portfolio
