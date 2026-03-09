Bemondta a JP Morgan: masszív esés jöhet a tőzsdéken

Andrew Tyler, a JP Morgan globális piaci elemzési részlegének vezetője hétfőn

taktikai szempontból pesszimistára módosította az amerikai részvényekkel kapcsolatos várakozásait.

Döntését azzal indokolta, hogy a közel-keleti konfliktus nem mutatja az enyhülés jeleit, az olaj ára pedig átlépte a hordónkénti 100 dolláros lélektani határt. Az elemző szerint egy 10 százalékos korrekció az S&P 500 indexet nagyjából 6270 pontra nyomná le. Ez a pénteki záróértékhez képest mintegy 7 százalékos esést jelentene.

Tyler arra hívta fel a figyelmet, hogy a befektetők pozicionáltsága jelenleg semleges, vagyis a piacokon nem történt érdemi kockázatcsökkentés. A múlt héten a kereskedők nettó eladók voltak az energiarészvények piacán, mivel akkor még a helyzet mérséklődésére számítottak.

Az olajárak hétvégi megugrása mögött az áll, hogy több öböl menti állam is csökkentette a kitermelését. Ez tartós kínálati sokkot és stagflációs kockázatokat vetít előre. Tyler ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a negatív forgatókönyv gyorsan érvényét vesztheti, amennyiben a konfliktus nem húzódik el. A makrogazdasági fundamentumok ugyanis továbbra is támogatják a kockázatos eszközök piacát.

