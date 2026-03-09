Csorog lefelé az olajár, nyugszanak a tőzsdék

Olvadnak a pluszok az olajpiacon, a WTI már „csak” 6 százalékos pluszban, 96,4 dolláron áll, a brent pedig 6,4 százalékos, 98,4 dolláros pluszban. A délutáni megbeszélést követően döntöttek a G7-országok, a kínálati sokk ellenére egyelőre nem nyúlnak a stratégiai olajtartalékokhoz.

Az olajárak mérséklődésével jönnek vissza a mínuszokból az amerikai indexek is, a Dow 1 százalékos, az S&P 500 0,6 százalékos, a Nasdaq pedig 0,3 százalékos mínuszban jár.