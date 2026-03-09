Csorog lefelé az olajár, nyugszanak a tőzsdék

Jön vissza az olajár
Olvadnak a pluszok az olajpiacon, a WTI már „csak” 6 százalékos pluszban, 96,4 dolláron áll, a brent pedig 6,4 százalékos, 98,4 dolláros pluszban. A délutáni megbeszélést követően döntöttek a G7-országok, a kínálati sokk ellenére egyelőre nem nyúlnak a stratégiai olajtartalékokhoz.
Az olajárak mérséklődésével jönnek vissza a mínuszokból az amerikai indexek is, a Dow 1 százalékos, az S&P 500 0,6 százalékos, a Nasdaq pedig 0,3 százalékos mínuszban jár.
Csorognak lefelé az amerikai tőzsdék
Egyre nagyobb esések kezdenek kibontakozni az amerikai tőzsdén, a Dow már 1,8 százalékos, au S&P 500 1,5 százalékos, a Nasdaq pedig 1,4 százalékos mínuszban áll.
Ütik a Boeing és a Cisco papírjait
A Dow mai esése elsősorban a Boeing és a Cisco számlájára írható, a két részvény 2,9, illetve 3,3 százalékot veszített értékéből. Nagyot esett még az indexkomponensek közül a 3M, ami 3,2 százalékkal került lejjebb, a Walt Disney, ami 2,3 százalékot veszített értékéből, valamint a Home Depot, 2,6 százalékos eséssel.
Emelkedések a kriptopiacon
A kriptopiacokon emelkedéseket látni ma, a bitcoin 2,6 százalékot, az ether 3 százalékot, a solana 3,6 százalékot erősödött.
Négyéves csúcsot döntött az alumínium ára
Az alumínium ára négyéves csúcsra ugrott hétfőn. Ennek oka, hogy a közel-keleti konfliktus gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost. Ezen az útvonalon keresztül szállítanak az öbölbeli termelők alumíniumot az Egyesült Államokba és Európába. A helyzetet tovább súlyosbítja egy jelentős kapacitású mozambiki kohó közelgő leállása.
1 százalékos csökkenésekkel kezdik a napot az amerikai indexek
500 pontot meghaladó csökkenéssel kezdi a napot a Dow, 1,1 százalékos mínuszban, az S&P 500 0,9 százalékot, a Nasdaq pedig 0,8 százalékot esett.
Az olajár 10 százalék körüli pluszban állapodott meg napközben, a WTI 99,7 dolláron, a brent 102,1 dolláron tartózkodik.
Bemondta a JP Morgan: masszív esés jöhet a tőzsdéken
A JP Morgan kereskedési részlege szerint az amerikai részvénypiac nem készült fel egy komolyabb korrekcióra, amelyet az iráni háború és az olajárak megugrása válthat ki. Ennek hatására az S&P 500 index akár 10 százalékot is eshet a csúcsáról - számolt be a Bloomberg.
Megállapodás született a fogyókúrás csodaszerről, közel 50 százalékot száguldott egy részvény
A Novo Nordisk visszavonta a Hims & Hers egészségügyi szolgáltató ellen indított szabadalmi perét, a két vállalat ugyanis megállapodott arról, hogy a Hims a jövőben a Novo márkás gyógyszereit forgalmazza a platformján. Cserébe a Hims felhagy az úgynevezett magisztrális, vagyis egyedileg kikevert GLP-1-készítmények reklámozásával - jelentette a Cnbc.
Így nyithat Amerika
A megszokottnál egy órával korábban nyitnak az amerikai tőzsdék magyar idő szerint (14:30-kor), mivel az Egyesült Államok már átállt a nyári időszámításra. A határidős indexek állása alapján csökkenés jöhet, bár a mínuszok reggel óta mérséklődtek: a Dow és a Nasdaq 1 százalék közüli csökkenéssel indíthatja a kereskedést, míg az S&P 500 0,9 százalékot eshet.
Esnek a hazai blue chipek a Mol kivételével
A napi mélypontokról valamelyest szépítettek az európai tőzsdék, a magyar piacon is mérséklődtek a mínuszok, de egyelőre még egy százalék feletti csökkenést mutat a BUX-index, a blue chipek közül pedig egyedül a Mol emelkedik ma.
A következő pénzügyi jelentésig nem vesz saját részvényeket az Opus
Szünetelteti a sajátrészvény-visszavásárlásokat az Opus Global a pénzügyi jelentés közzétételéig – tette közzé a cég. A vállalat társasági eseménynaptára szerint április 8-án teszi közzé az éves rendes közgyűlési előterjesztéseit, amivel együtt rendszerint az éves beszámolót is publikálja a vállalat.
Jönnek vissza az európai tőzsdék
Az európai tőzsdéken is mérséklődnek a mínuszok, a DAX 1,6 százalékos, a CAC-40 0,8 százalékos, a Stoxx 600 pedig 1,5 százalékos mínuszban áll.
100 dollár alatt a WTI
Jön vissza az olajár a délután esedékes G7 pénzügyminiszeri találkozó előtt, a WTI 100 dollár alá került, jelenleg 99,4 dolláron áll, ami 9,3 százalékos emelkedésnek felel meg.
A brent 103 dolláron tartózkodik, 11,1 százalékos pluszban.
Mérséklődik az esés a magyar tőzsdén
A magyar piac jön vissza napi mélypontjáról, a BUX már „csak” 1,4 százalékos mínuszban áll,
az OTP is szépen visszajött az 5 százalék feletti mínuszból, 1,8 százalékos csökkenésnél tart a hazai bankpapír.
Csak az olajszektor emelkedik ma
Az európai tőzsdéken az olajszektoron kívül esnek a főbb Stoxx szektorindexek, a nagy európai olajvállalatok közül a Shell árfolyama 1,9 százalékot, a BP 0,8 százalékot emelkedett az olajár emelkedésének hatására.
Történelmi mélypontra ütötték a Wizz Airt!
Az elszálló olajár különösen érzékenyen érinti a légitársaságok részvényeit, esnek is a ma reggeli kereskedésben a nagy európai légitársaságok, a Wizz Air történelmi mélyponton áll.
Nagy esések Európában
A vezető nyugat-európai tőzsdéken 2 százalékot meghaladó esésekkel indul a nap, a DAX 2,7 százalékot, a CAC-40 szintén 2,7 százalékot esett, a Stoxx 600 2,4 százalékkal, míg az FTSE-100 1,8 százalékkal került lejjebb.
Nagy eséssel indul a nap a magyar tőzsdén
Masszív eséssel indul a nap a magyar tőzsdén, miután a vezető nyugat-európai indexek is 2 százalék feletti csökkenésekkel kezdik a hetet, a blue chipek közül az OTP-t ütötték meg a leginkább a budapesti parketten.
Trump iráni hadművelete a 2003-as iraki háborúra emlékeztet?
A gyakran elhangzó kérdésre a válasz: „eredetileg nem”. Az idő haladtával viszont az iráni akció egyre több eleme a balul elsült iraki háborút idézi fel. Méghozzá potenciálisan sokkal súlyosabb következményekkel. Emlékeztetőül: az iraki háború annak iskolapéldája immár huszonegynéhány éve, hogy egy hamis okok alapján, nemzetközi felhatalmazás nélkül indított invázió, rezsimváltó céllal és demokrácia-export jelszó alatt, véres polgárháborúba sodort egy országot, ahol ezáltal szárba szökhetett az Iszlám Állam terrorszervezet – mindezt több ezer amerikai katona halálának árán és körülbelül 2 ezer milliárd dollár költséggel.
Szakad az OTP
Az OTP már töb bmint 5 százalékos mínuszban áll, a többi blue chip is esik, a Richter 1,3 százalékot, a Magyar Telekom 1,2 százalékot esett, míg a Mol közel a pénteki záróértékén tartózkodik.
A BUX már 3 százalékos mínuszban áll.
BUX: -0,5%
Fél százalékos csökkenéssel kezdi a napot a BUX index, a blue chipek közül az OTP esik a legnagyobbat a nyitásban, 4 százalékos mínuszban áll, míg a Mol kismértékben emelkedik.
Esnek a nemesfémek is
A nemesfémeket sem kímélik ma reggel a dollár erősödése közepette, az arany 1,1 százalékot, az ezüst 1,2 százalékot, a réz 1,1 százalékot esett.
Nagyon csúnya, ami a japán tőzsdén történik
A japán Nikkei index hétfőn több mint öt százalékot zuhant, és egyhavi mélypontra süllyedt, miután az olajárak megugrása felerősítette a befektetőkben az inflációval és a gazdasági lassulással kapcsolatos félelmeket.
Szokatlan lépéssel önti az olajat a piacra Szaúd-Arábia
Szaúd-Arábia állami olajvállalata, a Saudi Aramco rendkívüli azonnali piaci tendereken kínál nyersolajat, miután a Hormuzi-szoros tényleges lezárása miatt a hagyományos Perzsa-öböl menti szállítási útvonalak használhatatlanná váltak - írja a Bloomberg.
Váratlanul kilőtt a kínai infláció
Kínában 2023 januárja óta legmagasabbra emelkedett az éves infláció februárban a statisztikai hivatal hétfői közlése szerint.
Akkorát esett a dél-koreai tőzsde, hogy a kereskedést is felfüggesztették
Az eseményekre a legérzékenyebben reagáló dél-koreai tőzsde zuhan valóságos zuhanást mutat a mai kereskedésben, a Kospi több mint 6 százalékos mínuszban áll, de járt 8 százalékos mínuszban is, a kereskedést 20 perce fel is függesztették napközben.
A nagy dél-koreai ipari vállalatok közül a Samsung Electronics 8 százalékot, az SK Hynix pedig több mint 10 százalékot zuhant.
Mi történik a világ tőzsdéin? Nagy mozgásokMi várható makrofronton?
Nagy mozgások
- A közel-keleti háború nem csitul, az éjszaka folyamán folytatódtak az Irán elleni támadások, miközben Libanont, Katart, Bahreint, Szaúd-Arábiát, az Egyesült Arab Emírségeket és Irakot is csapások érték.
- Az olajpiacon rendkívül feszült a helyzet, tekintve, hogy a Hormuzi-szoros gyakorlatilag hetedik napja blokád alatt áll. Ezen a tengerszoroson halad át a világ olaj- és cseppfolyósított földgáz (LNG) ellátásának legalább ötöde. Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Irak, Kuvait és Irán már egyaránt visszafogja a termelést, vagy teljesen leállítja a kitermelést egyes mezőin, mivel a nyersolaj feltorlódott a Perzsa-öbölben, a tárolókapacitások pedig kimerülőben vannak. Az olajár nagyot emelkedett, a hajnali órákban több mint 20 százalékos pluszban állt,
jelenleg a WTI 105,7 dolláron, 16 százalékos pluszban, a brent pedig 108,5 dolláron, 17 százalékos pluszban tartózkodik.
- Masszív eséseket látunk ma reggel az ázsiai tőzsdéken, a Nikkei 5,2 százalékot zuhant, a hongkongi Hang Seng 1,6 százalékot esett, a Shanghai Composite 0,7 százalékot veszített értékéből.
- Nagy esésekkel nyithatnak az irányadó európai tőzsdék, a DAX 2,7 százalékkal, a CAC-40 2,3 százalékkal csökkenhet a határidős indexek állása alapján.
- Az amerikai határidős indexek jelentős mínuszokat jeleznek előre a nyitásra, a Dow futures 820 pontos, 1,7 százalékos mínuszban áll, az S&P 500 futures 1,5 százalékos, a Nasdaq 1,6 százalékos csökkenésnél jár.
Mi várható makrofronton?
Bár elsősorban a közel-keleti hírek lesznek a fókuszban, érkeznek ma fontos makroadatok is. Hétfőn elsősorban kínai és német adatokra figyelhetnek a befektetők: hajnalban a kínai infláció érkezik, ami jelzi, mennyire sikerült stabilizálni a világ második legnagyobb gazdaságának árfolyamatait a gyenge belső kereslet után, mennyire enyhülhettek a deflációs kockázatok. Reggel Németországból az ipari rendelésállomány adata jelenik meg, amely az európai ipar rövid távú kilátásairól ad képet. Itthon a Magyar Nemzeti Bank publikálja a vállalkozások hitelállományáról és a bankrendszer prudenciális helyzetéről szóló statisztikákat, majd délelőtt az államháztartás februári egyenlegéről jelenik meg jelentés.
