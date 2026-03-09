Donald Trump gyors zuhanást vár az olajpiacon

Donald Trump szerint a iráni konfliktus lezárultával a kőolaj világpiaci ára gyorsan visszaesik majd - erről közösségi internetoldalán írt az amerikai elnök vasárnap.

Az elnök Truth Social közösségi oldalon megjelent bejegyzésében úgy vélekedett, hogy rövid távú árugrásról van szó.

A rövid távú olajár - amely gyorsan zuhan majd, amint az iráni nukleáris fenyegetés megsemmisítése lezárul - egy nagyon kicsi ár, amelyet az Amerikai Egyesült Államoknak és a világnak a biztonságért és a békéért kell fizetnie

- fogalmazott az elnök.

Az olajár ma reggel 120 dollárig is felszúrt, jelenleg pedig 15,3 százalékos pluszban van 107 dollárnál.

Donald Trump szintén vasárnap azt hangoztatta, hogy Irán bárkit is nevez meg új vezetőjének, az nem lesz hosszan a posztján, amennyiben ő nem fogadja el. Az ABC televíziónak adott nyilatkozatában kifejtette: biztosítani akarja azt új vezető személyével is, hogy az Egyesült Államoknak "nem kell minden 10 évben újra visszatérnie" Iránba, hogy megszüntessen egy onnan érkező fenyegetést.

A magas olajárak átmeneti jellegét ígérte Chris Wright, az Egyesült Államok energiaügyi minisztere is egy interjúban.

A miniszter a CNN hírtelevíziónak vasárnap arról beszélt, hogy az üzemanyagok ára hamarosan visszatér majd az iráni konfliktus kitörése előtt szintre. Azt is hangsúlyozta, nincsenek olyan tervek, hogy az amerikai katonai műveleteket kiterjesszék az iráni olaj-, gáz- vagy energiaipar létesítményeire.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szintén vasárnap az NBC televíziónak adott interjúban arra a kérdésre, hogy országa kap-e orosz segítséget, annyit mondott, hogy Irán és Oroszország között "stratégiai partnerség" van, ami "nem újdonság", és "nem titok".

A miniszter arra, hogy Oroszország hírszerzési értesülésekkel segíti Iránt amerikai célpontok elleni támadáshoz, azt felelte, hogy "nincs pontos katonai információk birtokában", valamint hozzátette: "tudomásom szerint nagyon jó a kapcsolat Oroszországgal".

Az amerikai hadsereg közel-keleti térségért is felelős Központi Parancsnoksága vasárnap bejelentette, hogy életét vesztette az iráni konfliktus kezdete óta a hetedik amerikai katona, aki egy iráni támadásban sebesült meg március 1-jén. A közlés szerint az egyelőre nem megnevezett katona a Szaúd-Arábiában állomásozó amerikai csapatok tagjaként szolgált.

Szombaton katonai tiszteletadás mellett fogadták a Delaware állambeli Dover katonai támaszpontján annak a hat amerikai katonának a holttestét, akik a konfliktus első napján egy kuvaiti amerikai katonai állomáshelyet ért iráni támadásban vesztették életüket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images