Dübörög a lakásbiztosítási kampány, megérkeztek az első adatok, itt vannak az első nyertesek

Az Insura.hu adatai szerint a lakásbiztosítási kampány első hetében megrendelt új szerződések átlagdíja 39 500 forint volt, ami szinte pontosan megegyezik az egy éve ilyenkor tapasztalt szinttel. Az online felületen megkötött szerződések átlagdíja 37 100 forint körül alakult. A biztosításközvetítő társaság csatornáin ebben az időszakban 7 százalékkal több lakásbiztosítási szerződést kötöttek, mint tavaly ilyenkor, vagyis a 2025-höz képest enyhén nőtt az ügyfelek aktivitása.

A jelenlegi kampányidőszakban tavalyhoz hasonlóan 14 biztosító ajánlatai közül választhatnak az ügyfelek, közülük öten,

a Groupama, a Colonnade, az Uniqa, az Allianz és a K&H szerezték meg az összes új szerződés 70 százalékát.

Tavaly ez a mennyiség négy biztosító között oszlott meg, ami azt jelenti, hogy mostanra kissé kiegyenlítettebbé vált a biztosítói verseny.

Az idei kampányban

elsősorban azok érhetnek el jelentősebb, akár a tavalyihoz hasonló 20-30 százalékos díjcsökkenést, akik az elmúlt 2-3 évben nem vizsgálták felül

meglévő lakásbiztosítási szerződésüket. Ám az ügyfelek jelentős része díjcsökkentés igényén kívül más szempontokat is figyelembe vesz, amikor kiválasztja az új biztosítását. Ilyen szempont például az elérhető fedezetek köre és azok térítési limitjei, illetve a választandó biztosító iránti személyes bizalom. Ezt a szemléletet jelzi, hogy az ügyfelek többsége nem a legkedvezőbb díjú ajánlat mellett döntött: a kalkulációs lista első helyén szereplő biztosítót csak 42 százaléknyian választották. A második helyen állóra 17, a harmadik helyen állóra 15 százaléknyian voksoltak, további 26 százalék a még magasabb díjú módozatok valamelyike mellett döntött.

Az elmúlt években tapasztalt inflációs környezetben jelentősen megugrottak az építőanyagárak és a munkadíjak. Ez a jelenség megnövelte annak kockázatát, hogy azok a lakásbiztosítások, amelyeknek fedezeti körét nem vizsgálták felül rendszeresen, esetleg már nem nyújtanak elegendő kártérítést az ingatlan helyreállításához. Ekkor kerültek előtérbe az újjáépítési értékhez kötött lakásbiztosítások, amelyek nem egy előre meghatározott összegig térítenek, hanem a térítést a káresemény időpontjában fennálló költségekhez igazítják.

Az idei kampányban az új szerződések 7 százalékában már ilyen típusú biztosítást választanak az ügyfelek.

„A vártnál kissé élénkebb kezdés ellenére is tartjuk előrejelzésünket, hogy a márciusi kampányidőszakban 200-300 ezernyi szerződés fog megmozdulni: ezek egy részét lecserélik, másik részét pedig kedvezőbb biztosítási feltételek mellett átdolgozzák – mondta Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója. – A kampány további részének intenzitását befolyásolhatja az is, ha valamelyik biztosító menet közben vezet be új konstrukciót, ám az eddigi jelek szerint komoly módosításokra idén sem kell számítani.”

A lakásbiztosítási kampányról szóló részletes elemzésünk itt olvasható:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 03. 01. Magyarok millióinak a lakásügyébe nyúlt bele a kormány, tömegek mozdulnak meg heteken belül

