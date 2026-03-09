Egy százalék feletti eséssel zárt a BUX

Mérséklődtek a mínuszok délután az európai tőzsdéken, a BUX 1 százalék feletti esésével alulteljesítő volt a főbb nyugat-európai indexek között. A blue chipek közül a Mol emelkedett a hétfői kereskedésben.

Ma a BUX-index 1,2 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esett,

kivéve a Molt, amely 1,6 százalékos pluszban zárt.

A Richter árfolyama 0,9 százalékot esett, az OTP árfolyama 2,2 százalékos mínuszban van. Míg a Magyar Telekom árfolyama 2,6 százalékkal került lejjebb az utolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen a Rába papírjai álltak, amelyek árfolyama 5,8 százalékkal került lejjebb, a Gránit Bank árfolyama pedig 5,4 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 37,4 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

