Egy teljes szektorban kongatják a vészharangokat a közel-keleti konfliktus miatt

Még egy hónappal ezelőtt az Airbus és a Boeing alig győzte teljesíteni a megrendeléseket,

a tíznapos iráni konfliktus azonban gyökeresen átrajzolta a kilátásokat.

Informált források szerint a repülőgépgyártók és a lízingcégek attól tartanak, hogy ügyfeleik egy része halasztani kívánja a megállapodásokat. Több öbölbeli és ázsiai légitársaság – köztük a Lion Air, a Garuda Indonesia és az AirAsia – is felülvizsgálja nagytestű gépeinek beszerzési ütemezését, a tárgyalások pedig átmenetileg szünetelnek.

Egyes légitársaságok a már megkötött szállítási szerződések halasztását is mérlegelik, sőt vis maior hivatkozással próbálhatják elkerülni a késedelmi kötbért. A Boeing különösen kitett a helyzetnek: rendelésállományának 14 százaléka közel-keleti megrendelőktől származik. A hamarosan érkező 777X típus megrendeléseinek csaknem fele, a 787 Dreamlinernek pedig harmada a régió légitársaságaitól jött – hívta fel a figyelmet a Jefferies elemzője, Sheila Kahyaoglu.

A Perzsa-öbölben a légi közlekedés súlyosan akadozik.

Az Emirates és az Etihad ugyan megpróbálta újraindítani járatait, de rakéta- és dróntámadások többször is megzavarták a műveleteket. A hétvégén az Emirates-nek ismét fel kellett függesztenie a forgalmat, miután egy becsapódás egy parkoló utasszállítót is majdnem eltalált a reptéren. A légitársaságok igyekeznek gépeiket biztonságos helyre menekíteni; az Emirates A380-as flottája a világ különböző pontjain van szétszórva. Az érintett országokban parkolt gépekre ráadásul háborús felárral terhelt biztosítást kell fizetni.

Az üzemanyag a légitársaságok legnagyobb költségtétele, és az áremelkedés hatása már most érződik.

A United Airlines vezérigazgatója, Scott Kirby szerint az idei első negyedéves pénzügyi eredményekre érdemi hatással lesz a drágulás, és ha az árak tartósan magasan maradnak, a második negyedévet is érinti. A TD Cowen elemzője szerint az energiaárak gyors csökkenése nélkül idén nehéz elképzelni az árrések javulását, sőt elképzelhető, hogy a légitársaságok a jövő héten visszavonják vagy módosítják előrejelzéseiket. A részvénypiacok hétfőn is estek: a United 6,4, az American Airlines 5,6, a Delta pedig 4,5 százalékot veszített.

A válság nem mindenkit egyformán sújt. Az európai nagy légitársaságok éppen lehetőséget látnak a helyzetben: a Lufthansa további Ázsiába és Afrikába tartó járatokat készül indítani, hogy átvegye a kieső közel-keleti tranzitforgalmat. Az Air France szintén nagyobb kapacitású gépeket állít forgalomba, és új útvonalakat nyit Thaiföldre, Indiába, Szingapúrba és Japánba, reagálva a közel-keleti járattörlések miatt megnövekedett ázsiai keresletre. A nagy belföldi piaccal rendelkező légitársaságok – például az indiai fuvarozók – szintén jobban átvészelhetik a turbulens időszakot.

A légitársaságok és repülőgépgyártók kilátásaiban Donald Trump ma esti bejelentése (mely szerint a háború gyakorlatilag véget ért) éles fordulatot hozhat: a közel-keleti közlekedés és a globális energiaellátás gyors helyreállása estén akár mérsékelt veszteségekkel megúszhatják a háborús időszakot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images