Elszállt az olajár, esnek az ázsiai piacok - Mi vár az európai tőzsdékre?
Elszállt az olajár, esnek az ázsiai piacok - Mi vár az európai tőzsdékre?

Portfolio
Elszállt az olajár hétfő reggelre az olajár, az ázsiai tőzsdéken jelentős eséseket látni és Európában is komoly mínuszokkal indulhat a kereskedés.
Mi történik a világ tőzsdéin?

Nagy mozgások

  • A közel-keleti háború nem csitul, az éjszaka folyamán folytatódtak az Irán elleni támadások, miközben Libanont, Katart, Bahreint, Szaúd-Arábiát, az Egyesült Arab Emírségeket és Irakot is csapások érték. 
  • Az olajpiacon rendkívül feszült a helyzet, tekintve, hogy a Hormuzi-szoros gyakorlatilag hetedik napja blokád alatt áll. Ezen a tengerszoroson halad át a világ olaj- és cseppfolyósított földgáz (LNG) ellátásának legalább ötöde. Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Irak, Kuvait és Irán már egyaránt visszafogja a termelést, vagy teljesen leállítja a kitermelést egyes mezőin, mivel a nyersolaj feltorlódott a Perzsa-öbölben, a tárolókapacitások pedig kimerülőben vannak. Az olajár nagyot emelkedett, a hajnali órákban több mint 20 százalékos pluszban állt,

    jelenleg a WTI 105,7 dolláron, 16 százalékos pluszban, a brent pedig 108,5 dolláron, 17 százalékos pluszban tartózkodik.

wtiolaj
  • Masszív eséseket látunk ma reggel az ázsiai tőzsdéken, a Nikkei 2,6 százalékot zuhant, a hongkongi Hang Seng 1,6 százalékot esett, a Shanghai Composite 0,7 százalékot veszített értékéből.
nikkei
  • Nagy esésekkel nyithatnak az irányadó európai tőzsdék, a DAX 2,7 százalékkal, a CAC-40 2,3 százalékkal csökkenhet a határidős indexek állása alapján.
  • Az amerikai határidős indexek jelentős mínuszokat jeleznek előre a nyitásra, a Dow futures 820 pontos, 1,7 százalékos mínuszban áll, az S&P 500 futures 1,5 százalékos, a Nasdaq 1,6 százalékos csökkenésnél jár.

Mi várható makrofronton?

Bár elsősorban a közel-keleti hírek lesznek a fókuszban, érkeznek ma fontos makroadatok is. Hétfőn elsősorban kínai és német adatokra figyelhetnek a befektetők: hajnalban a kínai infláció érkezik, ami jelzi, mennyire sikerült stabilizálni a világ második legnagyobb gazdaságának árfolyamatait a gyenge belső kereslet után, mennyire enyhülhettek a deflációs kockázatok. Reggel Németországból az ipari rendelésállomány adata jelenik meg, amely az európai ipar rövid távú kilátásairól ad képet. Itthon a Magyar Nemzeti Bank publikálja a vállalkozások hitelállományáról és a bankrendszer prudenciális helyzetéről szóló statisztikákat, majd délelőtt az államháztartás februári egyenlegéről jelenik meg jelentés.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

