Elszállt az olajár, esnek az ázsiai piacok - Mi vár az európai tőzsdékre?

Mi történik a világ tőzsdéin?
Nagy mozgások
- A közel-keleti háború nem csitul, az éjszaka folyamán folytatódtak az Irán elleni támadások, miközben Libanont, Katart, Bahreint, Szaúd-Arábiát, az Egyesült Arab Emírségeket és Irakot is csapások érték.
- Az olajpiacon rendkívül feszült a helyzet, tekintve, hogy a Hormuzi-szoros gyakorlatilag hetedik napja blokád alatt áll. Ezen a tengerszoroson halad át a világ olaj- és cseppfolyósított földgáz (LNG) ellátásának legalább ötöde. Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Irak, Kuvait és Irán már egyaránt visszafogja a termelést, vagy teljesen leállítja a kitermelést egyes mezőin, mivel a nyersolaj feltorlódott a Perzsa-öbölben, a tárolókapacitások pedig kimerülőben vannak. Az olajár nagyot emelkedett, a hajnali órákban több mint 20 százalékos pluszban állt,
jelenleg a WTI 105,7 dolláron, 16 százalékos pluszban, a brent pedig 108,5 dolláron, 17 százalékos pluszban tartózkodik.
- Masszív eséseket látunk ma reggel az ázsiai tőzsdéken, a Nikkei 2,6 százalékot zuhant, a hongkongi Hang Seng 1,6 százalékot esett, a Shanghai Composite 0,7 százalékot veszített értékéből.
- Nagy esésekkel nyithatnak az irányadó európai tőzsdék, a DAX 2,7 százalékkal, a CAC-40 2,3 százalékkal csökkenhet a határidős indexek állása alapján.
- Az amerikai határidős indexek jelentős mínuszokat jeleznek előre a nyitásra, a Dow futures 820 pontos, 1,7 százalékos mínuszban áll, az S&P 500 futures 1,5 százalékos, a Nasdaq 1,6 százalékos csökkenésnél jár.
Mi várható makrofronton?
Bár elsősorban a közel-keleti hírek lesznek a fókuszban, érkeznek ma fontos makroadatok is. Hétfőn elsősorban kínai és német adatokra figyelhetnek a befektetők: hajnalban a kínai infláció érkezik, ami jelzi, mennyire sikerült stabilizálni a világ második legnagyobb gazdaságának árfolyamatait a gyenge belső kereslet után, mennyire enyhülhettek a deflációs kockázatok. Reggel Németországból az ipari rendelésállomány adata jelenik meg, amely az európai ipar rövid távú kilátásairól ad képet. Itthon a Magyar Nemzeti Bank publikálja a vállalkozások hitelállományáról és a bankrendszer prudenciális helyzetéről szóló statisztikákat, majd délelőtt az államháztartás februári egyenlegéről jelenik meg jelentés.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiderült, ki Irán új vezetője, nem csitulnak a támadások, Trump elitalakulatokat vethet be – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn
Az iráni Szakértők Tanácsa tegnap este bejelentette: a megölt Ali Hámenei ajatollah fiát, Modzsataba Hámeneit választották az iszlám köztársaság új legfőbb vezetőjének. A katonai és politikai elöljárók máris hűséget fogadtak neki, Donald Trump ugyanakkor korábban "elfogadhatatlannak" titulálta, ha az ifjabb Hámeneire esne a választás, és beszámolók szerint "nem boldog". Izrael pár napja közölte: bárki is kerül majd ki győztesen, "egyértelmű megsemmisítési célpontnak" számít. Az éjszaka folyamán folytatódtak az Irán elleni támadások, miközben Libanont, Katart, Bahreint, Szaúd-Arábiát, az Egyesült Arab Emírségeket és Irakot is csapások érték. Csak Bahreinben 32 sebesültről tudni. A Fehér Ház a jövőben nem zárta ki a szárazföldi csapatok bevetését, de akár a sorozást sem, miközben Donald Trump állítólag szárazföldi különleges erők bevetését mérlegeli, hogy elkobozzák Irán majdnem fegyvertisztaságú, dúsított uránját. Az amerikai elmondása szerint ő fogja eldönteni Izraellel közösen, mikor ér véget a háború. A kőolaj hordónkénti ára mindeközben négyéves csúcsra, 110 dollár fölé emelkedett. Cikkünk folyamatosan frissül.
Elszabadult az iráni háború: vérengzés a piacokon, pánikhangulat alakult ki
Az eszkalálódó közel-keleti konfliktus hétfőn pánikhangulatot idézett elő az ázsiai piacokon. A részvényindexek és egyes devizák meredeken zuhantak, miközben a Brent nyersolaj ára 25 százalékos ugrással 109 dollár közelébe emelkedett. A Hormuzi-szoros lezárása és a kitermeléscsökkentések ugyanis elhúzódó kínálati sokkot vetítenek előre.
Brutális olajárrobbanással indul a hét! - Szárnyal a dollár, ütik a forintot
Hatalmas, 20 százalék körüli áremelkedéseket láthatunk az olajpiacon a Brent és a West Texas Intermediate (WTI) esetében is, miután nem látszanak arra utaló jelek, hogy enyhülne a közel-keleti konfliktus. A feszültséget pedig tovább növeli, hogy Irán Ali Hamenei ajatollah fiát, Mojtabát nevezte ki új legfelsőbb vezetőnek. A kockázatkerülés ismét felerősödött, a dollár szárnyal, a forintot ütik, a tőzsdék esésben vannak a határidős indexek szerint. A forint kilátásairól is szó lesz a következő befektetői klubunkon!
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Rendkívüli lépés készülődik: akkora a baj, hogy felszabadíthatják a stratégiai olajtartalékot
Mindössze ötödik alkalommal kerülhet erre sor.
Durvul a háború, 400 felé pofozzák a forintot
Siralmasan indul a hét.
Sorsfordító hét vár a befektetésekre, embert próbáló feladat lesz lekövetni, ami ránk vár
Segítünk kiigazodni, mi döntheti el a piacok irányát.
Majdnem tíz éve nem látott inflációs adat jöhet, de a forint hirtelen esése figyelmeztető jel
Kedd reggel jön a friss adat.
Rakétatámadástól rettegtek a lakosok a rejtélyes becsapódás után: kiderült, mi hullott az égből
Megszólaltak a hatóságok.
Hivatalos: megválasztották Irán új vezetőjét, Trump máris keményen üzent - A háború új szintre léphet
A helyzet nem csitul, sőt.
Brutális olajárrobbanással indul a hét! - Szárnyal a dollár, ütik a forintot
Az orosz-ukrán háború kezdete óta nem láttunk ilyet. Közben a devizapiacok is lázba jöttek vasárnap éjszaka.
Lesújtó jelentés: totálisan kiürült a Hormuzi-szoros, de van egy kiskapu
Egyre többen élnek ezzel.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
Értékpapírok könyvelése a KKV-knál: tipikus hibák és buktatók
Az értékpapírok könyvelése ma már nem csak a nagyvállalatok terepe: egyre több KKV tart állampapírt, kötvényt, részvényt, és közben gyakran megjelennek brókerszámlák, fedezeti ügyletek
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.