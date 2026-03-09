Esnek a hazai blue chipek a Mol kivételével

A kereskedési nap felénél a BUX-index 1,5 százalékos mínuszban áll. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.
Nem jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richter, az OTP és a Magyar Telekom árfolyama esik, miközben
csak a Mol árfolyama emelkedik.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esik, az esésben az élen a Duna House papírjai állnak, amelyek árfolyama 5,4 százalékkal került lejjebb, a Rába árfolyama pedig 4,1 százalékot esett.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 20,79 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
