Esnek a hazai blue chipek a Mol kivételével
Esnek a hazai blue chipek a Mol kivételével

A napi mélypontokról valamelyest szépítettek az európai tőzsdék, a magyar piacon is mérséklődtek a mínuszok, de egyelőre még egy százalék feletti csökkenést mutat a BUX-index, a blue chipek közül pedig egyedül a Mol emelkedik ma.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 1,5 százalékos mínuszban áll. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Nem jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richter, az OTP és a Magyar Telekom árfolyama esik, miközben

csak a Mol árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esik, az esésben az élen a Duna House papírjai állnak, amelyek árfolyama 5,4 százalékkal került lejjebb, a Rába árfolyama pedig 4,1 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 20,79 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
