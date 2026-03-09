Mekkorát javult az életbiztosítások ár-érték aránya Magyarországon? Egy hét múlva kiderül!

Biztosítás 2026 A megtakarítási célú életbiztosítások is külön fókuszt kapnak a Portfolio konferenciáján, nem érdemes lemaradni a szakmai rendezvényről.

Míg a 2016-2017-ben bevezetett „etikus 1.0” szabályozás elsősorban az életbiztosítások költségének a letörésére ment rá, az „etikus 2.0” a félreértékesítések és az érdekkonfliktusok megelőzését célozza meg, egyedi költségmutatót (TKM) vezetett be a befektetési egységhez kötött (unit-linked) életbiztosítási termékekre, valamint az eszközalapok több mint egyharmadának a felülvizsgálatát írta elő a biztosítók számára, javítva ezzel az életbiztosítások érték-ár arányát.

Az alábbi hiányosságokat kívánta orvosolni a jegybank a szabályozási csomaggal:

tájékoztatási hiányosságok jellemezték a piacot, gyakran elmaradnak a welcome callok,

előfordult a korábbi szerződések felmondatása új életbiztosítás megkötése céljából,

a jutalékszintek csökkentek, de még mindig jutalékverseny volt tapasztalható költségverseny helyett,

az átlagos TKM-szint még mindig 3% felett volt (10 évre 3,88%, 20 évre 3,02% az átlagos érték),

a költségszint EU-s összehasonlításban is magas,

a magasabb költségszintet lehetővé tevő úgynevezett „indoklásos sáv” kihasználását a biztosítók részéről egyes esetekben nem támasztotta alá teljesítmény,

az ügyfélérdekeket nem kellő mértékben veszik figyelembe a termékfejlesztés és -értékesítés során,

348 eszközalap volt a bevezetéskor a piacon, de nem mind termelt megfelelő értéket kielégítő hozam elérésével,

egyes biztosítóknál a megszűnő szerződések átlagos kora a javuló piaci átlag mellett is csupán 3-5 év.

Az etikus 2.0 életbiztosítási szabálycsomag a költségekre, az ár-érték arányra és az értékesítésre egyaránt fókuszál, és öt elemből áll, egy rendeletből és négy ajánlásból. Nem a költségek vagy a közvetítői jutalékok regulációja volt az MNB célja, a jutalék meghatározása továbbra is a piaci szereplők dolga.

Ahogy a fenti táblázatban látható, az idei év elejére is adott még feladatokat az MNB a biztosítóknak és a közvetítőknek, például az egyedi TKM-re vagy a hozampotenciál visszamérésére vonatkozóan. Időközben új témák is előkerültek, pontosabban felerősödtek, például az érdekkonfliktusok azonosítása és kezelése, vagyis az átkötések problematikája ma hot topicnak számít a felügyelet és a piaci szereplők egyeztetései során.

2026-os feladatok



Idén január 1-jétől a biztosítóknak az Etikus 2.0 csomag valamennyi elvárásának meg kell felelnie. Az MNB módosított TKM-rendelete szerint így a továbbiakban értékesített életbiztosításoknál az ügyfelek számára nem csak az összehasonlítást segítő modell teljes költségmutatót (TKM), hanem a rájuk vonatkozó, egyedi TKM értéket is be kell mutatni. A piaci szereplőknek ezentúl az egyes termékek és eszközalapok kapcsán meg kell küldeniük az MNB-nek a TKM maximum és minimumértékeket is. A termékfelügyeleti és -irányítási intézkedések alkalmazásáról szóló felügyeleti POG-ajánlás alapján emellett a biztosítók a továbbiakban az ügyfelek számára. Kizárólag megfelelő ár-érték arányt nyújtó termékeket fejleszthetnek és értékesíthetnek, kezelve egyúttal az érdekkonfliktusokat is - emélkeztetett az MNB. A unit-linked életbiztosításoknál külön felügyeleti elvárás, hogy a fogyasztóknak szóló rövid, közérthető kiemelt információkat tartalmazó KID-tájékoztatókban bemutatott mérsékelt és kedvező teljesítmény-forgatókönyvek esetén az ügyfelek az alacsony kockázatú eszközalapoknál legalább nulla nominális hozamot, míg közepes vagy magas kockázatú eszközalapoknál minimum reálhozamot érhessenek el. A biztosítók 2026-tól csak a POG-ajánlás alapján felülvizsgált termékeket értékesíthetnek.

Tavaly őszre jelentősen csökkent a befektetési egységhez kötött (unit-linked) életbiztosítási termékekhez kapcsolt alacsony teljesítményű eszközalapok száma az MNB Etikus 2.0 intézkedési csomagjának köszönhetően. Ennek nyomán közel 3 százalékponttal nőtt a magas kockázati mutatójú eszközalapok hozama is - közölte a jegybank, felhívva a figyelmet: január 1-jétől a biztosítóknak a termékek egyedi teljes költségmutatóit is be kell mutatniuk az ügyfeleknek, és már a termékfejlesztés során megfelelő ár-érték arányú életbiztosításokat kell kialakítaniuk.

Ma is aktuális tehát az etikus 2.0 szabályozás, és lesz miről beszélgetniük az erről szóló panelbeszélgetés résztvevőinek a Portfolio jövő keddi Biztosítás 2026 konferenciáján. A téma szakértői közül velünk lesz Nagy Koppány (MNB), Juhos András (Uniqa, MABISZ), Füzes Edit és Jánosi Gergely (OVB) is, akik az etikus 2.0 szabályozás aktuális kérdéseit vitatják meg a rendezvény 3.B szekciójában, előbbi előadást is tart a felügyelet szemszögéből, Kiss Imre (MoneyMoon) pedig az életbiztosítási eszközalapok aktuális tőkeáramlását elemzi.

2026-ban az életbiztosítások díjbevétele 27,8%-kal 809 milliárd forintra hízott a magyar piacon, ez elsősorban az extraprofitadó változásainak köszönhető, visszanyerték ugyanis profittartalmukat ezek a termékek, az állampapír-kifizetések pedig a keresletet támogatották, ahogy itt már részletesen írtunk róla. A rendszeres díjak „csak” 10%-kal növekedtek (ez kissé alacsonyabb ütem volt az egy évvel korábbinál), az eseti díjfizetések 52%-kal emelkedtek, az egyszeri díjas életbiztosítások díjbevétele pedig nagyot robbant: 134%-ot ugrott. Az első félév adatai alapján a Posta Biztosító és a Groupama lehetett ennek a legnagyobb nyertese, de az NN és az Allianz is nagyot javított.

Termékszinten vizsgálva a vegyes, vagyis nem unit-linked típusú megtakarítási életbiztosítások voltak ennek a jelenségnek a nagy nyertesei, díjbevételük ugyanis 120%-ot ugrott, szerződésszámuk az egyszeri díjasok körében csaknem 15 ezerrel 83 ezer fölé emelkedett. 29%-ot emelkedett ugyanakkor a nem nyugdíjcélú unit-linked életbiztosítások díjbevétele is, de nem teljesítettek rosszul a haláleseti termékek sem a maguk 13,9%-os bővülésével. Az elmúlt évek slágerterméke, a nyugdíjbiztosítás ezúttal csak 11,9%-kal növelte díjbevételét.

További részletek a 2025-ös piaci adatokról:

Az életbiztosítási piac tehát növekedési pályán van, ugyanakkor nem mindegy, hogy milyen ügyfélértéket termel. Erről lesz szó tehát a Biztosítás 2026 konferencia életbiztosítási panelbeszélgetésében.