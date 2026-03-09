Szakad az olaj, kilőtt a tőzsde Trump nagy bejelentésére

Soha nem látott volatilitást produkált ma az olajpiac: a Brent nyersolaj árfolyama a nap elején látott 90 dolláros szint környékéről először majdnem 120 dollárig ralizott, majd Trump ma esti bejelentése után a reggeli szintre esett vissza. A Brent spot árfolyama most 92,2 dollár.

A Brent nyersolaj árfolyamának alakulása. Forrás: TradingView.

Az elmúlt 5 éves mozgásokat megvizsgálva jól látszik, hogy a mai volatilitáshoz hasonlót korábban csak egyszer, 2022-ben látott a piac.