Szakad az olaj, kilőtt a tőzsde Trump nagy bejelentésére
Szakad az olaj, kilőtt a tőzsde Trump nagy bejelentésére

Elszállt az olajár hétfő reggelre, a 100 dolláron lélektani határ fölé került, eközben az ázsiai tőzsdék jelentős eséseket mutattak, a Nikkei több mint 5 százalékot zuhant, Dél-Koreában pedig még a kereskedést is fel kellett függeszteni 20 percre. Európában is komoly mínuszokkal indult a nap az inflációs félelmek erősödése közepette, akárcsak a magyar tőzsdén, az OTP 5 százalékos mínuszban is állt a nyitást követő percekben, de a délelőtt folyamán mérséklődtek az esések. Az amerikai tőzsdék jelentős csökkenésekkel kezdtek, de ahogy délután az olajár fordult, az irányadó indexek is szépítettek. Este érkezett a hír, hogy Donald Trump gyakorlatilag befejezettnek tekinti az iráni háborút, amire a tőzsdék gyors emelkedéssel, az olajár pedig eséssel reagált.
Emelkedett az arany is

Az arany árfolyama is emelkedett Trump bejelentésére reagálva: a nemesfém árfolyama a tőzsdén kívüli derivatív termékek alapján 5137 dollárra emelkedett, 0,66 százalékra faragva napi esését.

HlNkLjYk
A CFD árfolyam alakulása. Forrás: TradingView.
Egy óra rali elég volt: zöldben zárt Amerika

Donald Trump esti kijelentése nyomán szabályosan kilőttek az amerikai tőzsdeindexek, amelyek mindegyike pozitív tartományban zárta a mai kereskedési napot.

  • Az S&P 500 index 0,83,
  • a Dow Jones 0,51, míg
  • a Nasdaq 1,38 százalékos pluszban zárt.
2x00NQ8B
Az S&P 500 részvényindex árfolyamának alakulása. Forrás: TradingView.
30 dollárnyit emelkedett és esett ma az olaj ára

Soha nem látott volatilitást produkált ma az olajpiac: a Brent nyersolaj árfolyama a nap elején látott 90 dolláros szint környékéről először majdnem 120 dollárig ralizott, majd Trump ma esti bejelentése után a reggeli szintre esett vissza. A Brent spot árfolyama most 92,2 dollár.

DKyPn8UN
A Brent nyersolaj árfolyamának alakulása. Forrás: TradingView.

Az elmúlt 5 éves mozgásokat megvizsgálva jól látszik, hogy a mai volatilitáshoz hasonlót korábban csak egyszer, 2022-ben látott a piac.

4S3s9wEw
A Brent árfolyamának alakulása az elmúlt 5 évben. Forrás: TradingView.
Kilőttek a tőzsdék

Donald Trump azon kijelentésére, mely szerint "Amerika elérte céljait, az iráni háború pedig gyakorlatilag véget ért", nagyot ugrottak az amerikai részvényindexek.

Pirosból zöldbe váltott az S&P 500 (+1,04 százalék) és a Dow (+0,38 százalék), míg az eddigi is jól teljesítő Nasdaq napi árfolyamnyeresége egészen 1,4 százalékig emelkedett.

S&P 500
Az S&P 500 index árfolyamának alakulása. Forrás: TradingView.
Bejelentette Donald Trump: lényegében vége van a háborúnak - Amerika elérte a céljait

Az iráni háborúnak lényegében vége van, Amerika elérte a céljait – jelentette be ma este Donald Trump amerikai elnök.

Megszólalt Trump, esni kezdett az olajár

Donald Trump az imént kijelentette, hogy "az iráni háború gyakorlatilag befejeződött", amire megmozdultak az olajárak és a részvénypiacok is.

A Brent nyersolaj árfolyama a nap közben látott 120 dollár körüli szintről mostanra 90 dollár alá csökkent.

Brent nyersolaj árfolyamának alakulása. Forrás: TradingView.
Enyhe mínuszban Amerika a záráshoz közelítve

Enyhe, 0,26 százalékos esésben van az S&P 500 részvényindex, míg a Dow Jones ennél nagyobb mértékben, 0,7 százalékkal múlja alul a pénteki záróárfolyamot.

Ezzel szemben a Nasdaq index a zöld tartományban mozog, bár a 0,06 százalékos emelkedés minimálisnak számít.

100 dollár alatt ingadozik az olajár

A 100 dollár környéki szinten oldalazik a Brent nyersolaj árfolyama (98,8), miközben az amerikai WTI jegyzése 94,6 dollár. Az árupiaci termékek napi emelkedése ezzel 6,73 és 4,48 százalék.

Brent
A Bent nyersolaj árfolyamának alakulása.

A gázárak ehhez nagyon hasonló pályát írtak le: az Európában referenciának számító holland tőzsdei gázár (TTF) a délután folyamán fokozatosan mérséklődött, melynek eredményeképp végül 55,815-ös szinten, 4,55 százalékos pluszban zárta a mai kereskedést.

TTF gáz
A TTF-gázár alakulása. Forrás: TradingView.
Pirosban zárt Európa

Veszteséggel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék hétfőn.

  • A londoni FTSE-100 index 0,34 százalék,
  • a frankfurti DAX-index 0,83 százalék mínusszal zárt, míg
  • a párizsi CAC-40 index 0,98 százalékkal gyengült.

Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,54 százalékkal csökkent. Milánóban 0,29 százalékos, Madridban 0,76 százalékos indexcsökkenéssel zárult a kereskedés.

(MTI)

A piacok "tanultak" 2022-ből, azonnal ítéletet mondtak a közel-keleti háborúról

A befektetők arra számítanak, hogy a közel-keleti konfliktus nyomán az energiaárak megugrása alapjaiban írhatja át a jegybankok kamatpolitikáját: a korábban várt kamatcsökkentések helyett több nagy jegybanknál is kamatemelés kerülhet napirendre - számolt be a Financial Times.

Erősít Amerika

Fokozatosan dolgozzák le a vezető amerikai részvényindexek a nyitáskor elszenvedett veszteségeiket: az S&P 500 már csak 0,21, a Dow Jones pedig 0,58 százalékos mínuszban van, miközben a Nasdaq 0,22 százalékos pluszban van már.

B5i7PsUH
Az S&P 500 index árfolyamának alakulása. Forrás: TradingView.
Egy százalék feletti eséssel zárt a BUX

Mérséklődtek a mínuszok délután az európai tőzsdéken, a BUX 1 százalék feletti esésével alulteljesítő volt a főbb nyugat-európai indexek között. A blue chipek közül a Mol emelkedett a hétfői kereskedésben.

Jön vissza az olajár

Olvadnak a pluszok az olajpiacon, a WTI már „csak” 6 százalékos pluszban, 96,4 dolláron áll, a brent pedig 6,4 százalékos, 98,4 dolláros pluszban. A délutáni megbeszélést követően döntöttek a G7-országok, a kínálati sokk ellenére egyelőre nem nyúlnak a stratégiai olajtartalékokhoz.

wtima

Az olajárak mérséklődésével jönnek vissza a mínuszokból az amerikai indexek is, a Dow 1 százalékos, az S&P 500 0,6 százalékos, a Nasdaq pedig 0,3 százalékos mínuszban jár.

snpma
Csorognak lefelé az amerikai tőzsdék

Egyre nagyobb esések kezdenek kibontakozni az amerikai tőzsdén, a Dow már 1,8 százalékos, au S&P 500 1,5 százalékos, a Nasdaq pedig 1,4 százalékos mínuszban áll.

dowind
Ütik a Boeing és a Cisco papírjait

A Dow mai esése elsősorban a Boeing és a Cisco számlájára írható, a két részvény 2,9, illetve 3,3 százalékot veszített értékéből. Nagyot esett még az indexkomponensek közül a 3M, ami 3,2 százalékkal került lejjebb, a Walt Disney, ami 2,3 százalékot veszített értékéből, valamint a Home Depot, 2,6 százalékos eséssel.

Emelkedések a kriptopiacon

A kriptopiacokon emelkedéseket látni ma, a bitcoin 2,6 százalékot, az ether 3 százalékot, a solana 3,6 százalékot erősödött.

bitcoinarfolyam
Négyéves csúcsot döntött az alumínium ára

Az alumínium ára négyéves csúcsra ugrott hétfőn. Ennek oka, hogy a közel-keleti konfliktus gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost. Ezen az útvonalon keresztül szállítanak az öbölbeli termelők alumíniumot az Egyesült Államokba és Európába. A helyzetet tovább súlyosbítja egy jelentős kapacitású mozambiki kohó közelgő leállása.

1 százalékos csökkenésekkel kezdik a napot az amerikai indexek

500 pontot meghaladó csökkenéssel kezdi a napot a Dow, 1,1 százalékos mínuszban, az S&P 500 0,9 százalékot, a Nasdaq pedig 0,8 százalékot esett.

Az olajár 10 százalék körüli pluszban állapodott meg napközben, a WTI 99,7 dolláron, a brent 102,1 dolláron tartózkodik.

Bemondta a JP Morgan: masszív esés jöhet a tőzsdéken

A JP Morgan kereskedési részlege szerint az amerikai részvénypiac nem készült fel egy komolyabb korrekcióra, amelyet az iráni háború és az olajárak megugrása válthat ki. Ennek hatására az S&P 500 index akár 10 százalékot is eshet a csúcsáról - számolt be a Bloomberg.

Megállapodás született a fogyókúrás csodaszerről, közel 50 százalékot száguldott egy részvény

A Novo Nordisk visszavonta a Hims & Hers egészségügyi szolgáltató ellen indított szabadalmi perét, a két vállalat ugyanis megállapodott arról, hogy a Hims a jövőben a Novo márkás gyógyszereit forgalmazza a platformján. Cserébe a Hims felhagy az úgynevezett magisztrális, vagyis egyedileg kikevert GLP-1-készítmények reklámozásával - jelentette a Cnbc.

Így nyithat Amerika

A megszokottnál egy órával korábban nyitnak az amerikai tőzsdék magyar idő szerint (14:30-kor), mivel az Egyesült Államok már átállt a nyári időszámításra. A határidős indexek állása alapján csökkenés jöhet, bár a mínuszok reggel óta mérséklődtek: a Dow és a Nasdaq 1 százalék közüli csökkenéssel indíthatja a kereskedést, míg az S&P 500 0,9 százalékot eshet.

Esnek a hazai blue chipek a Mol kivételével

A napi mélypontokról valamelyest szépítettek az európai tőzsdék, a magyar piacon is mérséklődtek a mínuszok, de egyelőre még egy százalék feletti csökkenést mutat a BUX-index, a blue chipek közül pedig egyedül a Mol emelkedik ma.

A következő pénzügyi jelentésig nem vesz saját részvényeket az Opus

Szünetelteti a sajátrészvény-visszavásárlásokat az Opus Global a pénzügyi jelentés közzétételéig – tette közzé a cég. A vállalat társasági eseménynaptára szerint április 8-án teszi közzé az éves rendes közgyűlési előterjesztéseit, amivel együtt rendszerint az éves beszámolót is publikálja a vállalat.

Jönnek vissza az európai tőzsdék

Az európai tőzsdéken is mérséklődnek a mínuszok, a DAX 1,6 százalékos, a CAC-40 0,8 százalékos, a Stoxx 600 pedig 1,5 százalékos mínuszban áll.

daxindex
100 dollár alatt a WTI

Jön vissza az olajár a délután esedékes G7 pénzügyminiszeri találkozó előtt, a WTI 100 dollár alá került, jelenleg 99,4 dolláron áll, ami 9,3 százalékos emelkedésnek felel meg.

wti0309

A brent 103 dolláron tartózkodik, 11,1 százalékos pluszban.

brent0309
Mérséklődik az esés a magyar tőzsdén

A magyar piac jön vissza napi mélypontjáról, a BUX már „csak” 1,4 százalékos mínuszban áll,

bux

az OTP is szépen visszajött az 5 százalék feletti mínuszból, 1,8 százalékos csökkenésnél tart a hazai bankpapír.

otp
Csak az olajszektor emelkedik ma

Az európai tőzsdéken az olajszektoron kívül esnek a főbb Stoxx szektorindexek, a nagy európai olajvállalatok közül a Shell árfolyama 1,9 százalékot, a BP 0,8 százalékot emelkedett az olajár emelkedésének hatására.

Történelmi mélypontra ütötték a Wizz Airt!

Az elszálló olajár különösen érzékenyen érinti a légitársaságok részvényeit, esnek is a ma reggeli kereskedésben a nagy európai légitársaságok, a Wizz Air történelmi mélyponton áll.

Nagy esések Európában

A vezető nyugat-európai tőzsdéken 2 százalékot meghaladó esésekkel indul a nap, a DAX 2,7 százalékot, a CAC-40 szintén 2,7 százalékot esett, a Stoxx 600 2,4 százalékkal, míg az FTSE-100 1,8 százalékkal került lejjebb.

Nagy eséssel indul a nap a magyar tőzsdén

Masszív eséssel indul a nap a magyar tőzsdén, miután a vezető nyugat-európai indexek is 2 százalék feletti csökkenésekkel kezdik a hetet, a blue chipek közül az OTP-t ütötték meg a leginkább a budapesti parketten.

Trump iráni hadművelete a 2003-as iraki háborúra emlékeztet?

A gyakran elhangzó kérdésre a válasz: „eredetileg nem”. Az idő haladtával viszont az iráni akció egyre több eleme a balul elsült iraki háborút idézi fel. Méghozzá potenciálisan sokkal súlyosabb következményekkel. Emlékeztetőül: az iraki háború annak iskolapéldája immár huszonegynéhány éve, hogy egy hamis okok alapján, nemzetközi felhatalmazás nélkül indított invázió, rezsimváltó céllal és demokrácia-export jelszó alatt, véres polgárháborúba sodort egy országot, ahol ezáltal szárba szökhetett az Iszlám Állam terrorszervezet – mindezt több ezer amerikai katona halálának árán és körülbelül 2 ezer milliárd dollár költséggel.

Szakad az OTP

Az OTP már töb bmint 5 százalékos mínuszban áll, a többi blue chip is esik, a Richter 1,3 százalékot, a Magyar Telekom 1,2 százalékot esett, míg a Mol közel a pénteki záróértékén tartózkodik.

A BUX már 3 százalékos mínuszban áll.

BUX: -0,5%

Fél százalékos csökkenéssel kezdi a napot a BUX index, a blue chipek közül az OTP esik a legnagyobbat a nyitásban, 4 százalékos mínuszban áll, míg a Mol kismértékben emelkedik.

Esnek a nemesfémek is

A nemesfémeket sem kímélik ma reggel a dollár erősödése közepette, az arany 1,1 százalékot, az ezüst 1,2 százalékot, a réz 1,1 százalékot esett.

Nagyon csúnya, ami a japán tőzsdén történik

A japán Nikkei index hétfőn több mint öt százalékot zuhant, és egyhavi mélypontra süllyedt, miután az olajárak megugrása felerősítette a befektetőkben az inflációval és a gazdasági lassulással kapcsolatos félelmeket.

Szokatlan lépéssel önti az olajat a piacra Szaúd-Arábia

Szaúd-Arábia állami olajvállalata, a Saudi Aramco rendkívüli azonnali piaci tendereken kínál nyersolajat, miután a Hormuzi-szoros tényleges lezárása miatt a hagyományos Perzsa-öböl menti szállítási útvonalak használhatatlanná váltak - írja a Bloomberg.

Váratlanul kilőtt a kínai infláció

Kínában 2023 januárja óta legmagasabbra emelkedett az éves infláció februárban a statisztikai hivatal hétfői közlése szerint.

Akkorát esett a dél-koreai tőzsde, hogy a kereskedést is felfüggesztették

Az eseményekre a legérzékenyebben reagáló dél-koreai tőzsde zuhan valóságos zuhanást mutat a mai kereskedésben, a Kospi több mint 6 százalékos mínuszban áll, de járt 8 százalékos mínuszban is, a kereskedést 20 perce fel is függesztették napközben.  

kospi

A nagy dél-koreai ipari vállalatok közül a Samsung Electronics 8 százalékot, az SK Hynix pedig több mint 10 százalékot zuhant.

samsung
Mi történik a világ tőzsdéin? Nagy mozgásokMi várható makrofronton?

Nagy mozgások

  • A közel-keleti háború nem csitul, az éjszaka folyamán folytatódtak az Irán elleni támadások, miközben Libanont, Katart, Bahreint, Szaúd-Arábiát, az Egyesült Arab Emírségeket és Irakot is csapások érték. 
  • Az olajpiacon rendkívül feszült a helyzet, tekintve, hogy a Hormuzi-szoros gyakorlatilag hetedik napja blokád alatt áll. Ezen a tengerszoroson halad át a világ olaj- és cseppfolyósított földgáz (LNG) ellátásának legalább ötöde. Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Irak, Kuvait és Irán már egyaránt visszafogja a termelést, vagy teljesen leállítja a kitermelést egyes mezőin, mivel a nyersolaj feltorlódott a Perzsa-öbölben, a tárolókapacitások pedig kimerülőben vannak. Az olajár nagyot emelkedett, a hajnali órákban több mint 20 százalékos pluszban állt,

    jelenleg a WTI 105,7 dolláron, 16 százalékos pluszban, a brent pedig 108,5 dolláron, 17 százalékos pluszban tartózkodik.

wtiolaj
  • Masszív eséseket látunk ma reggel az ázsiai tőzsdéken, a Nikkei 5,2 százalékot zuhant, a hongkongi Hang Seng 1,6 százalékot esett, a Shanghai Composite 0,7 százalékot veszített értékéből.
nikkei
  • Nagy esésekkel nyithatnak az irányadó európai tőzsdék, a DAX 2,7 százalékkal, a CAC-40 2,3 százalékkal csökkenhet a határidős indexek állása alapján.
  • Az amerikai határidős indexek jelentős mínuszokat jeleznek előre a nyitásra, a Dow futures 820 pontos, 1,7 százalékos mínuszban áll, az S&P 500 futures 1,5 százalékos, a Nasdaq 1,6 százalékos csökkenésnél jár.

Mi várható makrofronton?

Bár elsősorban a közel-keleti hírek lesznek a fókuszban, érkeznek ma fontos makroadatok is. Hétfőn elsősorban kínai és német adatokra figyelhetnek a befektetők: hajnalban a kínai infláció érkezik, ami jelzi, mennyire sikerült stabilizálni a világ második legnagyobb gazdaságának árfolyamatait a gyenge belső kereslet után, mennyire enyhülhettek a deflációs kockázatok. Reggel Németországból az ipari rendelésállomány adata jelenik meg, amely az európai ipar rövid távú kilátásairól ad képet. Itthon a Magyar Nemzeti Bank publikálja a vállalkozások hitelállományáról és a bankrendszer prudenciális helyzetéről szóló statisztikákat, majd délelőtt az államháztartás februári egyenlegéről jelenik meg jelentés.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Kiderült, ki Irán új vezetője, nem csitulnak a támadások, Trump elitalakulatokat vethet be – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn

Az iráni Szakértők Tanácsa tegnap este bejelentette: a megölt Ali Hámenei ajatollah fiát, Modzsataba Hámeneit választották az iszlám köztársaság új legfőbb vezetőjének. A katonai és politikai elöljárók máris hűséget fogadtak neki, Donald Trump ugyanakkor korábban "elfogadhatatlannak" titulálta, ha az ifjabb Hámeneire esne a választás, és beszámolók szerint "nem boldog". Izrael pár napja közölte: bárki is kerül majd ki győztesen, "egyértelmű megsemmisítési célpontnak" számít. Az éjszaka folyamán folytatódtak az Irán elleni támadások, miközben Libanont, Katart, Bahreint, Szaúd-Arábiát, az Egyesült Arab Emírségeket és Irakot is csapások érték. Csak Bahreinben 32 sebesültről tudni. A Fehér Ház a jövőben nem zárta ki a szárazföldi csapatok bevetését, de akár a sorozást sem, miközben Donald Trump állítólag szárazföldi különleges erők bevetését mérlegeli, hogy elkobozzák Irán majdnem fegyvertisztaságú, dúsított uránját. Az amerikai elmondása szerint ő fogja eldönteni Izraellel közösen, mikor ér véget a háború. A kőolaj hordónkénti ára mindeközben négyéves csúcsra, 110 dollár fölé emelkedett. Cikkünk folyamatosan frissül.

Elszabadult az iráni háború: vérengzés a piacokon, pánikhangulat alakult ki

Az eszkalálódó közel-keleti konfliktus hétfőn pánikhangulatot idézett elő az ázsiai piacokon. A részvényindexek és egyes devizák meredeken zuhantak, miközben a Brent nyersolaj ára 25 százalékos ugrással 109 dollár közelébe emelkedett. A Hormuzi-szoros lezárása és a kitermeléscsökkentések ugyanis elhúzódó kínálati sokkot vetítenek előre.

Sorsfordító hét vár a befektetésekre, embert próbáló feladat lesz lekövetni, ami ránk vár

Az Irán ellen elindult újabb amerikai–izraeli háború sokkjaiból próbál meg feltápászkodni a világ a héten. Bár a legmeghatározóbbak a konfliktusban bekövetkező változások lehetnek, olyan piaci folyamatokra, adatközlésekre kell figyelnünk, amelyek könnyen teljesen megváltoztathatják a befektetéseink, valamint az elmúlt napokban nagyot gyengülő forint sorsát. Embert próbáló hét vár a befektetőkre, mutatjuk, mi lehet sorsfordító a piacokon!

Majdnem tíz éve nem látott inflációs adat jöhet, de a forint hirtelen esése figyelmeztető jel

Ha lehet hinni az elemzőknek, akkor februárban 2016 ősze óta nem látott szintre eshetett vissza az infláció. A 2% alatti áremelkedés mellett elvileg folytathatná a megkezdett kamatcsökkentéseket a Magyar Nemzeti Bank (MNB), azonban a közel-keleti helyzet és a forint utóbbi napokban látott zuhanása keresztülhúzhatja a terveket. A háború az energiaárakon és az árfolyamon keresztül is begyűrűzhet az inflációba hosszabb távon, de az elemzők többsége szerint egyelőre nehezen számszerűsíthető a hatás.

Brutális olajárrobbanással indul a hét! - Szárnyal a dollár, ütik a forintot

Hatalmas, 20 százalék körüli áremelkedéseket láthatunk az olajpiacon a Brent és a West Texas Intermediate (WTI) esetében is, miután nem látszanak arra utaló jelek, hogy enyhülne a közel-keleti konfliktus. A feszültséget pedig tovább növeli, hogy Irán Ali Hamenei ajatollah fiát, Mojtabát nevezte ki új legfelsőbb vezetőnek. A kockázatkerülés ismét felerősödött, a dollár szárnyal, a forintot ütik, a tőzsdék esésben vannak a határidős indexek szerint. A forint kilátásairól is szó lesz a következő befektetői klubunkon!

