Szokatlan lépéssel önti az olajat a piacra Szaúd-Arábia
Szokatlan lépéssel önti az olajat a piacra Szaúd-Arábia

Szaúd-Arábia állami olajvállalata, a Saudi Aramco rendkívüli azonnali piaci tendereken kínál nyersolajat, miután a Hormuzi-szoros tényleges lezárása miatt a hagyományos Perzsa-öböl menti szállítási útvonalak használhatatlanná váltak - írja a Bloomberg.

A világ legnagyobb nyersolaj-exportőre háromféle kőolajat – az Arab Extra Light és az Arab Heavy típusokat, valamint a zászlóshajónak számító Arab Light keveréket – dobott piacra. Az elmúlt napokban összesen mintegy 4,6 millió hordónyi mennyiséget kínáltak fel.

A lépés meglehetősen szokatlan, az Aramco ugyanis jellemzően hosszú távú szerződéseken keresztül értékesíti a nyersolajat, és csak ritkán hirdet azonnali piaci, úgynevezett spot tendereket.

Egy Tajvan közelében horgonyzó szupertanker kétmillió hordós rakományát végül egy japán finomító vásárolta meg. A fennmaradó mennyiséget a Vörös-tenger partján fekvő szaúdi Janbu kikötőjéből, illetve az egyiptomi Ajn Szohna termináljából szállítják le.

A tendereken a nyersolajat a márciusi hivatalos eladási árakhoz képest felárral kínálták. Ezeket az alapárakat még egy hónappal korábban, a jelenlegi közel-keleti háború kirobbanása előtt határozták meg.

A Bloomberg hajókövetési adatai szerint a szaúdi nyugati terminálokról történő export volumene a hónap eddigi szakaszában elérte a napi 2,3 millió hordót. Ez mintegy 50 százalékkal meghaladja a 2016 vége óta bármely hónapban mért legmagasabb értéket. Ezzel párhuzamosan a Hormuzi-szoroson ebben a hónapban egyetlen szaúdi olajtanker sem haladt át. Az utolsó hajó, a New Vision még február 28-án éjszaka kelt át a tengerszoroson.

Szaúd-Arábia minden eddiginél nagyobb mennyiségű kőolajat irányít a Janbuba vezető csővezetékbe. Ezzel a megoldással sikeresen megkerülik a lezárt tengeri útvonalat, és fenntartják az ország exportkapacitását.

Az olajár valósággal elszállt ma reggelre,

a WTI több mint 20 százalékos pluszban is járt, a szaúdi lépésre mérséklődtek az emelkedések, a WTI most 13,9 százalékos emelkedést mutat, 103,5 dolláron tartózkodik, a brent 16 százalékos pluszban, 107,6 dolláron áll.

wtiolaj

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

