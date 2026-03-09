Történelmi mélypontra ütötték a Wizz Airt!

Az elszálló olajár különösen érzékenyen érinti a légitársaságok részvényeit, esnek is a ma reggeli kereskedésben a nagy európai légitársaságok, a Wizz Air történelmi mélyponton áll.

Nagyot ugrott ma reggelre az olajár a kínálat oldali aggodalmak közepette, a WTI és a brent 15 százalék körüli pluszban áll jelenleg, már a 100 dolláros lélektani határ felett.

Az olajár emelkedésére különösen érzékenyek a légitársaságok, mivel működési költségeikben jelentős súlyt képvisel az üzemanyag, ennek megfelelően megütötték ma reggel a nagy európai légitársaságok részvényeit:

A Wizz Air 6,6 százalékot zuhant, történelmi mélypontra,

a Ryanair 2,8 százalékot esett,

a Lufthansa 4,7 százalékos mínuszban áll,

az Air France-KLM 4,8 százalékot veszített ma reggel értékéből.

