Történelmi mélypontra ütötték a Wizz Airt!

Nagyot ugrott ma reggelre az olajár a kínálat oldali aggodalmak közepette, a WTI és a brent 15 százalék körüli pluszban áll jelenleg, már a 100 dolláros lélektani határ felett.
Az olajár emelkedésére különösen érzékenyek a légitársaságok, mivel működési költségeikben jelentős súlyt képvisel az üzemanyag, ennek megfelelően megütötték ma reggel a nagy európai légitársaságok részvényeit:
A Wizz Air 6,6 százalékot zuhant, történelmi mélypontra,
a Ryanair 2,8 százalékot esett,
a Lufthansa 4,7 százalékos mínuszban áll,
az Air France-KLM 4,8 százalékot veszített ma reggel értékéből.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
