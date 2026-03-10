  • Megjelenítés
3-as erősségű földrengés rázta meg észak-Magyarországot
3-as erősségű földrengés rázta meg észak-Magyarországot
3-as erősségű földrengés rázta meg észak-Magyarországot

Az epicentrum közelében érezhető földrengés rázta meg észak-Magyarország szlovák határhoz közeli területét ma reggel, helyi idő szerint 09:02 perckor. A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumba Dunakilitiről érkezett bejelentés, az epicentrum Mosonmagyaróvártól mintegy 16 km-re, északi irányban volt.

Az Obszervatórium szerint 1,6-2,8-as erősségű rengéseket ma reggel Szlovákiában is regisztráltak.

2026. március 10-én magyarországi idő szerint 09:02 perckor 3-as magnitúdójú földrengés keletkezett a magyar-szlovák határon, Mosonmagyaróvártól mintegy 16 km-re, északi irányban.
A lakosság az epicentrum közelében érezhette a földrengést, az Obszervatóriumba eddig Dunakilitiről érkezett bejelentés

– jelentette be a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium.

A kutatók azt kérik, hogy ha valaki érezte a földrengést, töltse ki az obszervatóriumunk kérdőívét ezen a linken.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Fórum

