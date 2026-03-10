  • Megjelenítés
Az F1-ben indulna a BYD
Üzlet

Az F1-ben indulna a BYD

Portfolio
A BYD, a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója vizsgálja a belépés lehetőségét a versenyautó-sportba – akár a Formula–1-be és a hosszútávú világbajnokságba is –, hogy globálisan erősítse márkaismertségét - számolt be a Bloomberg.

A szektor legújabb trendjeit és hazai vonatozásait járja körbe a debreceni Portfolio Járműipar 2026 konferencia, amelyre már jegyek kaphatók!

A Bloomberg értesülései szerint a kínai autógyártó több opciót is mérlegel: a FIA Hosszútávú-világbajnokságot (WEC), amelynek része a Le Mans-i 24 órás futam, valamint a Formula–1-et, ahová saját csapat felépítésével vagy egy meglévő istálló felvásárlásával léphetne be. A törekvés hátterében a vállalat gyors nemzetközi terjeszkedése és az autósport hibrid hajtásláncok felé fordulása áll.

A BYD esetleges belépése ritka, közvetlen próbálkozás lenne egy kínai gyártó részéről egy, alapvetően európai és amerikai csapatok által uralt sportágban.

Járműipar 2026
2026. március 26-27-én Debrecenben találkoznak a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók – erős szakmai program, állófogadás, gyárlátogatás, networking és szálláslehetőség!
Információ és jelentkezés

A kínai autógyártók eddig csak szórványosan jelentek meg a motorsportban: a Geely a Cyan Racinggel vesz részt nemzetközi túraautó-bajnokságokban, a Nio pedig 2015-ben megnyerte a Formula E első idényének pilótabajnokságát.

A Formula–1-be való belépés költségei ugyanakkor komoly akadályt jelenthetnek: egy csapat felépítése és elindítása évekig tartó tárgyalásokat igényel, és akár 500 millió dollárba is kerülhet szezononként. Döntés egyelőre nem született, és az sem biztos, hogy a vállalat végül bármelyik sorozatban rajthoz áll. A BYD nem reagált a megkeresésre.

Még több Üzlet

Megvadult az olajár, de mit csinálnak a részvények? Mutatunk három olcsó papírt az olajszektorból

Itt az újabb fordulat a tőzsdéken, ralizik a piac

Indul a küzdelem a veszélyes kór terjedése ellen, ebzárlat és legeltetési tilalom is életbe lép

A megfizethető elektromos és hibrid autóiról ismert vállalat a prémium szegmensbe is betört: csúcskategóriás Yangwang almárkájának U9 Xtreme modellje tavaly egy németországi pályateszten mintegy 496 km/órás csúcssebességet ért el. A BYD nemrég megelőzte a Teslát az elektromos autók globális eladásaiban, és a kínai autóipar európai és latin-amerikai térnyerésének egyik zászlóshajójává vált.

Egy Formula–1-es szereplés az Egyesült Államokban is jelentősen növelné a BYD ismertségét, ahol a vállalat jelenleg a magas vámok miatt nem forgalmaz járműveket. A sorozat amerikai népszerűsége a Netflix Drive to Survive című dokumentumsorozatának, valamint az egyre több tengerentúli futamnak köszönhetően rohamosan nő. Mohamed ben Szulajim, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) elnöke tavaly nyíltan támogatta egy kínai gyártó csatlakozását, a Cadillac belépését követő logikus következő lépésnek nevezve azt.

A meglévő csapatok jellemzően ellenállnak az új belépőknek, mivel azok hígítják a pénzdíjakat és csökkenthetik az istállók értékét. Az Audi idén debütált a Sauber-istálló felvásárlásával, az Otro Capital befektetőcsoport pedig jelenleg vevőt keres a Renault Alpine Racing csapatában lévő részesedésére. A 2026-os szabályváltás – amely nagyobb akkumulátorkapacitású hibrid hajtásláncokat ír elő – tovább erősítheti a BYD-hez hasonló, az elektrifikációban jártas gyártók érdeklődését a széria iránt.

Címlapkép forrása: Mark Thompson/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Amerika a győzelem kapujában, Irán megtámadta a NATO-t, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden
Lép az ázsiai atomhatalom: megindulnak a hadihajók, teljes harckészültséget jelentettek be
Itt az újabb fordulat a tőzsdéken, ralizik a piac
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility