Az F1-ben indulna a BYD

A Bloomberg értesülései szerint a kínai autógyártó több opciót is mérlegel: a FIA Hosszútávú-világbajnokságot (WEC), amelynek része a Le Mans-i 24 órás futam, valamint a Formula–1-et, ahová saját csapat felépítésével vagy egy meglévő istálló felvásárlásával léphetne be. A törekvés hátterében a vállalat gyors nemzetközi terjeszkedése és az autósport hibrid hajtásláncok felé fordulása áll.
A BYD esetleges belépése ritka, közvetlen próbálkozás lenne egy kínai gyártó részéről egy, alapvetően európai és amerikai csapatok által uralt sportágban.
A kínai autógyártók eddig csak szórványosan jelentek meg a motorsportban: a Geely a Cyan Racinggel vesz részt nemzetközi túraautó-bajnokságokban, a Nio pedig 2015-ben megnyerte a Formula E első idényének pilótabajnokságát.
A Formula–1-be való belépés költségei ugyanakkor komoly akadályt jelenthetnek: egy csapat felépítése és elindítása évekig tartó tárgyalásokat igényel, és akár 500 millió dollárba is kerülhet szezononként. Döntés egyelőre nem született, és az sem biztos, hogy a vállalat végül bármelyik sorozatban rajthoz áll. A BYD nem reagált a megkeresésre.
A megfizethető elektromos és hibrid autóiról ismert vállalat a prémium szegmensbe is betört: csúcskategóriás Yangwang almárkájának U9 Xtreme modellje tavaly egy németországi pályateszten mintegy 496 km/órás csúcssebességet ért el. A BYD nemrég megelőzte a Teslát az elektromos autók globális eladásaiban, és a kínai autóipar európai és latin-amerikai térnyerésének egyik zászlóshajójává vált.
Egy Formula–1-es szereplés az Egyesült Államokban is jelentősen növelné a BYD ismertségét, ahol a vállalat jelenleg a magas vámok miatt nem forgalmaz járműveket. A sorozat amerikai népszerűsége a Netflix Drive to Survive című dokumentumsorozatának, valamint az egyre több tengerentúli futamnak köszönhetően rohamosan nő. Mohamed ben Szulajim, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) elnöke tavaly nyíltan támogatta egy kínai gyártó csatlakozását, a Cadillac belépését követő logikus következő lépésnek nevezve azt.
A meglévő csapatok jellemzően ellenállnak az új belépőknek, mivel azok hígítják a pénzdíjakat és csökkenthetik az istállók értékét. Az Audi idén debütált a Sauber-istálló felvásárlásával, az Otro Capital befektetőcsoport pedig jelenleg vevőt keres a Renault Alpine Racing csapatában lévő részesedésére. A 2026-os szabályváltás – amely nagyobb akkumulátorkapacitású hibrid hajtásláncokat ír elő – tovább erősítheti a BYD-hez hasonló, az elektrifikációban jártas gyártók érdeklődését a széria iránt.
Címlapkép forrása: Mark Thompson/Getty Images
