Fenekestül felforgatja az AI a biztosítási piacot - Egy hét múlva kiderül, hogyan!

Biztosítást köt, kárt rendez és felvásárlási célpontot választ a mesterséges intelligencia
Mélyreható változásokat indított el a mesterséges intelligencia a biztosítási szektorban. Az AI által támogatott digitális ügyfélszerzés akár 50%-kal képes növelni a keresztértékesítést, az elérhető technológiák a munkaidő több mint felét tudnák már automatizálni például az amerikai piacon. A legfontosabb globális biztosítási AI-trendeket közelmúltbeli biztosítási tanulmányában a McKinsey mutatta be, legújabb elemzésében pedig arról is beszámolt a tanácsadócég, hogy több évnyi visszaesést követően ismét emelkedő pályára állt a biztosítási szektor fúziós és felvásárlási (M&A) aktivitása. Micsoda "meglepetés": az AI e téren is egyre inkább kulcsszerepet kap, az akvizíciós célpontok feltérképezésétől az informatikai integráció felgyorsításáig. A két tanulmány fontosabb megállapításait itt foglaltuk össze.
A biztosítási piac adottságai különösen kedveznek a mesterséges intelligencia alkalmazásának, ugyanis
- hatalmas mennyiségű strukturált és strukturálatlan adat halmozódik fel a szektorban, miközben
- a munkafolyamatok jelentős része máig manuális,
- az ágazat egyre összetettebb kockázatokkal néz szembe a kibertámadásoktól az éghajlatváltozáshoz köthető katasztrófákon át magának az AI-nak a kockázataiig.
Mindez ideális terepet kínál a technológiai fejlesztéseknek. A technológia térnyerése egyfajta "AI-lépcsőt" rajzol ki az iparágban a tanácsadócég szerint. A hagyományos prediktív analitika már bevett eszköz a csalásfelderítésben, a díjszabásban és a kockázatmodellezésben, ugyanakkor a generatív AI csak most kezdi átformálni a dokumentumigényes feladatokat, például a kötvénykiállítást, az ajánlattételt és a kárrendezés egyes lépéseit. Az ágens alapú megoldások ehhez képest már egy következő szintet ígérnek, amelyben teljes munkafolyamatok automatizáltan, emberi beavatkozás nélkül zajlanak - a termékvásárlástól bizonyos kockázatértékelési lépésekig.
A technológia inkább átalakítja, mintsem kiszorítja a meglévő üzleti modelleket. A befektetők számára ezért nem a piacot felforgató szereplők azonosítása a fő feladat, hanem annak megértése, hogy az egyes részpiacokon hol és hogyan teremt egyenlőtlen fejlődési pályát a mesterséges intelligencia. A cél annak feltérképezése, mely portfóliótársaságok haladnak érdemben előre a technológiai alkalmazásban, és hol javítja az új eszköztár a leginkább a teljesítményt, illetve a versenyképességet.
A generatív AI önmagában 50–70 milliárd dollár értékű bevételt generálhat a biztosítási ágazatban, a legnagyobb hatást
- a marketing és értékesítés,
- az ügyfélszolgálati műveletek, valamint
- a szoftverfejlesztés területén fejtheti ki.
Az operatív értékteremtésre fókuszáló befektetők és menedzsmentcsapatok jellemzően két-három százalékponttal magasabb belső megtérülési rátát (IRR) érnek el versenytársaikhoz képest. A következő években a mesterséges intelligenciából kinyerhető érték kulcsfontosságú lesz a piaci átlagot meghaladó megtérülés (alfa) elérésében. A technológia által támogatott digitális ügyfélszerzés a kkv-, valamint a lakossági szegmensben már most akár 50 százalékkal csökkenteni képes az ügyféllemorzsolódást, miközben jelentősen növeli a keresztértékesítést.
A „pilot purgatóriumból” a valós értékteremtés felé
Az EY tanácsadócég tanulmánya szerint a technológia, és azon belül is a mesterséges intelligencia (AI) továbbra is a transzformáció motorja a biztosítási szektorban, a felsővezetők célja most már nem az egyszerű automatizáció, hanem a skálázható, stratégiai értékteremtés. A fogyasztói elvárások diktálják a tempót: a vásárlók 55–80%-a használt már AI-alapú eszközt biztosításkötéshez. Nem véletlen, hogy a biztosítók 90%-a tervezi AI-beruházásai növelését; ezek háromnegyede a kockázatelbírálás (underwriting) és a kárrendezés területét célozza meg. A nyomás a vezérigazgatókon is érezhető:
- A vezetők 66%-a szerint kritikus a transzformáció felgyorsítása.
- Az ügynök-alapú AI már a jelen, a neurobszimbolikus AI pedig a küszöbön áll.
A siker kulcsa a rugalmasság: a „dobozos” megoldások és a belső fejlesztésű algoritmusok kombinációja hozhat valódi versenyelőnyt a rejtett növekedési lehetőségek feltárásában.
AI-transzformáció nagy léptékben
Az AI-pilotprojektek jelenleg még gyakran egyes funkciókra korlátozódnak és korlátozott adatokra támaszkodnak, ami gátolja a skálázhatóságot és az osztályok közötti átjárhatóságot –, így nem tudják megvalósítani a vállalatszintű transzformációt – hívja fel a figyelmet a Capgemini tanulmánya. Az AI-integráció ezen széttagolt megközelítése hosszú távú technológiai adósságot (technical debt) szül, ami inkonzisztens működési modellekhez és irányítási standardokhoz vezet, korlátozva az agilitást és az interoperabilitást. Az említett tanulmány szeirnt
- a biztosítók 49%-a már – részben vagy teljesen – bevezetett generatív AI-megoldásokat a különböző funkciókban, ami erős momentumot jelez a széles körű alkalmazás felé.
- A biztosítók 40%-a használja a GenAI-t az adatkezelésben, hogy az összetett elemzéseket precíz, végrehajtható narratívákká alakítsa, segítve az adatvezérelt döntéshozatalt.
- A biztosítók 46%-a véli úgy, hogy az AI a legnagyobb pozitív hatást a kockázatelbírálásra (underwriting) és a kockázati profilalkotásra gyakorolja, ezt követi a kárrendezés (20%) és az ügyfélszolgálat (18%).
A vállalatszintű AI lebontja a funkcionális silókat azáltal, hogy az ügyfél-, üzletkötői és kockázatelbírálói kapcsolódási pontok adataira támaszkodik. Ez olyan felismeréseket generál, amelyek felgyorsítják a terméktervezést és csökkentik a piacra kerülési időt (time-to-market). A nagy léptékű AI-alkalmazás lehetővé teszi a biztosítók számára a valós idejű cselekvést olyan prediktív modellek révén, amelyek automatizálják a döntéseket, finomítják az árazást és erősítik a portfóliószintű kockázatfigyelést a nagyobb hatékonyság és nyereségesség érdekében.
