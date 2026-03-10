Indul a küzdelem a veszélyes kór terjedése ellen, ebzárlat és legeltetési tilalom is életbe lép

Március 28-án kezdi meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, azaz a Nébih a rókák veszettség elleni tavaszi vakcinázása az ország déli és keleti megyéiben - írja közleményében. Az érintett térségekben a hatóság az immunizálással egyidőben ebzárlatot és legeltetési tilalmat is elrendel. A hivatal felhívja a figyelmet, hogy a veszettség gyanújának jelentése jogszabályban előírt kötelezettség, a megelőző intézkedések betartása pedig közös társadalmi érdek.

Az ország déli és keleti megyéinek érintett területein március 28-tól kisrepülőgépekről történik a vakcinatartalmú csalétkek szórása. A művelet nem érinti a lakott, sűrűn beépített övezeteket. Az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és a települési önkormányzat tájékoztatja a lakosságot. A külterületeken plakátok figyelmeztetik majd a kirándulókat. A programba bevont területek tájékoztató jellegű térképe és az érintett települések vármegyei bontású listája a Nébih weboldalán is megtalálható. A vakcinázás hatékonyságát a kilőtt rókák laboratóriumi vizsgálatával ellenőrzi a Nébih. A korábbi évek eredményei szerint az immunizálásban érintett területeken

a rókák több mint háromnegyede felvette a vakcinát tartalmazó csalétket.

Hazánkban a veszettség fő terjesztője az itthon több mint ötvenezer egyedet számláló vörös róka. A betegség a vadon élő állatok mellett egyaránt veszélyes a házi emlősállatokra, sőt az emberre is, ezért a kutyák veszettség elleni védőoltása kötelező, a macskáké pedig kifejezetten ajánlott. Szabolcs-Szatmár-Beregben, az ukrán és a román határ közelében 2022-ben 4, 2023-ban 16, 2024-ben 18, 2025-ben 2 veszettségeset igazolódott. A betegség vélhetően a vadállomány Ukrajna és Románia felőli mozgása révén került Magyarországra. Tekintettel arra, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg elveszítette a betegségtől való mentességét, 2022 óta

a vakcinázás dupla csaléteksűrűséggel történik ebben a megyében,

amíg a járványügyi helyzet indokolja. Az érintett szomszédos országokban továbbra is jelen van a betegség, ami a keleti országhatárhoz közeli területeken folyamatos kockázatot jelent. A hazai állategészségügyi védekező intézkedések fenntartása éppen ezért kulcsfontosságú: továbbra is

elengedhetetlen a vadon élő rókák vakcinázása, az ebek kötelező oltása,

valamint a veszettséggyanús esetek haladéktalan jelentése az állategészségügyi hatóság felé. Az idegrendszeri tüneteket mutatott elhullott háziállatok, valamint az elhullottan talált vadállatok esetében a mintavételről az állategészségügyi hatóság gondoskodik. A Nébih veszettséggel foglalkozó tematikus aloldalán további információk érhetőek el a betegség tüneteiről, terjedéséről és megelőzéséről.

