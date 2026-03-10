  • Megjelenítés
Kemény éven van túl a Volkswagen, lefeleződött a profit
Kemény éven van túl a Volkswagen, lefeleződött a profit

Portfolio
A Volkswagen nehéz évet zárt 2025-ben: üzemi eredménye több mint a felére esett, és a vállalat idénre is csak mérsékelt javulást vár, miközben az amerikai védővámok és a kínai piaci térvesztés továbbra is erős nyomás alatt tartják Európa legnagyobb autógyártóját.

A német autóipari konszern kedden közzétett beszámolója szerint az árbevétel 322 milliárd euró körül stagnált. Az üzemi eredmény 53 százalékkal, 8,9 milliárd euróra zuhant, elmaradva az elemzők által várt 9,4 milliárd eurótól.

A visszaesés fő okai az amerikai védővámok, valamint a Porschénál végrehajtott, költséges stratégiaváltás voltak.

Utóbbi a gyenge kereslet miatt tavaly felfüggesztette az elektromos átállást célzó programját.

Az üzemi marzs 2024-ben még 5,9 százalékot tett ki, 2025-ben viszont mindössze 2,8 százalékra esett vissza. A vállalat az idei évre 4–5,5 százalék közötti üzemi marzsot vár, miközben az árbevétel-növekedés a 0–3 százalékos sávban mozoghat. A Visible Alpha elemzői felmérése szerint a piac a Volkswagen által megadott előrejelzési sávok felső tartományához közelítő eredményre számít.

Alapvetően más környezetben működünk

– fogalmazott Oliver Blume vezérigazgató. Arno Antlitz pénzügyi igazgató hozzátette, hogy a szerkezetátalakítási tételekkel korrigált, 4,6 százalékos üzemi marzs hosszabb távon nem fenntartható, ezért a vállalat folytatja a szigorú költségcsökkentési programját.

A legnagyobb visszaesést a Porsche szenvedte el:

üzemi eredménye 98 százalékkal zuhant, mindössze 90 millió euróra, ami 0,3 százalékos üzemi marzsnak felel meg az egy évvel korábbi 14,5 százalékkal szemben.

Az elektromosautó-stratégia leállítása már a harmadik negyedévben mély veszteségbe taszította az anyavállalatot.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

