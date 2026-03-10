  • Megjelenítés
FONTOS Itt a 2016 óta nem látott mélypont: még a vártnál is alacsonyabb a magyar infláció
Közel a háború vége? Ütni kezdték az olajat
Üzlet

Közel a háború vége? Ütni kezdték az olajat

Portfolio
Nagy kilengést hozott a keddi kereskedés az olajpiacon, a jegyzések meredeken esnek, miután Donald Trump a közel-keleti konfliktus gyors lecsengéséről beszélt, ezzel átmenetileg enyhítve az ellátási félelmeket. A piac aggályai ugyanakkor továbbra sem tűntek el, mert a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság és az iráni fenyegetések továbbra is komoly kockázatot jelentenek a globális energiaszállításokra.

A Brent kedden több mint 4 dollárral, 94 dollárra esett hordónként, miközben az amerikai WTI 91 dollárig esett. Ez különösen annak fényében látványos fordulat, hogy hétfőn még 100 dollár fölé is kapaszkodtak az árak, miután a piac attól tartott, hogy az Irán körüli háborús helyzet tartósan visszaveti a térség exportját. A befektetők most egyszerre próbálják beárazni a deeszkaláció reményét és azt a kockázatot, hogy a konfliktus újra az energia-infrastruktúrát vagy a kulcsfontosságú tengeri útvonalakat veszi célba.

jzcmk1NH

A feszültség középpontjában továbbra is a Hormuzi-szoros áll, amelyen a világ olajforgalmának nagyjából ötöde halad át. Bármilyen tartós fennakadás ebben a térségben azonnal megjelenik az árakban, ezért az elmúlt napokban a kereskedők rendkívül érzékenyen reagáltak minden katonai és politikai fejleményre. A piacot az is nyugtalanítja, hogy iráni részről elhangzott, hogy ha a támadások folytatódnak, a régió olajexportja is célkeresztbe kerülhet.

A keddi lefordulást elsősorban az váltotta ki, hogy Trump a háború gyors rendezésének lehetőségéről beszélt.

Emellett olyan lépések is felmerültek, amelyek enyhíthetik a kínálati sokktól való félelmeket, például az orosz olajjal kapcsolatos szankciók lazítása, az amerikai stratégiai készletek esetleges mozgósítása, vagy a Hormuzi-szoros feletti irányítás átvétele. Ez azonban egyelőre inkább csak ideiglenes megnyugvást hozott, és az olajpiac továbbra is extrém módon hírvezérelt, és egyetlen újabb támadás ismét felfelé lökheti a jegyzéseket.

Még több Üzlet

Nagy fordulatok a tőzsdéken - Mi jöhet ma?

Nagy dobásra készül az Nvidia: jön az ingyenes AI-ügynöki platform

Újabb biztosításokba nyúlt bele az MNB, de mi lesz ebből? – Egy hét múlva kiderül!

A mostani ármozgás így nem azt jelzi, hogy a kockázatok eltűntek volna, inkább azt, hogy a befektetők rövid idő alatt két teljesen eltérő forgatókönyv között mozognak. Az egyik szerint gyorsan enyhülhet a konfliktus, a másik szerint viszont elhúzódó háború jöhet, amely újra felrobbantja az olajárat és világszerte inflációs nyomást okozhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Trump szerint hamarosan vége a háborúnak, Irán tovább támad, NATO-tagállamot lőttek – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn
Szakad az olaj, kilőtt a tőzsde Trump nagy bejelentésére
Megkongatták a vészharangot: repülők ezrei állhatnak le, tömeges csőd fenyegeti a légitársaságokat az iráni háború miatt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility