Közel a háború vége? Ütni kezdték az olajat

Nagy kilengést hozott a keddi kereskedés az olajpiacon, a jegyzések meredeken esnek, miután Donald Trump a közel-keleti konfliktus gyors lecsengéséről beszélt, ezzel átmenetileg enyhítve az ellátási félelmeket. A piac aggályai ugyanakkor továbbra sem tűntek el, mert a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság és az iráni fenyegetések továbbra is komoly kockázatot jelentenek a globális energiaszállításokra.

A Brent kedden több mint 4 dollárral, 94 dollárra esett hordónként, miközben az amerikai WTI 91 dollárig esett. Ez különösen annak fényében látványos fordulat, hogy hétfőn még 100 dollár fölé is kapaszkodtak az árak, miután a piac attól tartott, hogy az Irán körüli háborús helyzet tartósan visszaveti a térség exportját. A befektetők most egyszerre próbálják beárazni a deeszkaláció reményét és azt a kockázatot, hogy a konfliktus újra az energia-infrastruktúrát vagy a kulcsfontosságú tengeri útvonalakat veszi célba.

A feszültség középpontjában továbbra is a Hormuzi-szoros áll, amelyen a világ olajforgalmának nagyjából ötöde halad át. Bármilyen tartós fennakadás ebben a térségben azonnal megjelenik az árakban, ezért az elmúlt napokban a kereskedők rendkívül érzékenyen reagáltak minden katonai és politikai fejleményre. A piacot az is nyugtalanítja, hogy iráni részről elhangzott, hogy ha a támadások folytatódnak, a régió olajexportja is célkeresztbe kerülhet.

A keddi lefordulást elsősorban az váltotta ki, hogy Trump a háború gyors rendezésének lehetőségéről beszélt.

Emellett olyan lépések is felmerültek, amelyek enyhíthetik a kínálati sokktól való félelmeket, például az orosz olajjal kapcsolatos szankciók lazítása, az amerikai stratégiai készletek esetleges mozgósítása, vagy a Hormuzi-szoros feletti irányítás átvétele. Ez azonban egyelőre inkább csak ideiglenes megnyugvást hozott, és az olajpiac továbbra is extrém módon hírvezérelt, és egyetlen újabb támadás ismét felfelé lökheti a jegyzéseket.

A mostani ármozgás így nem azt jelzi, hogy a kockázatok eltűntek volna, inkább azt, hogy a befektetők rövid idő alatt két teljesen eltérő forgatókönyv között mozognak. Az egyik szerint gyorsan enyhülhet a konfliktus, a másik szerint viszont elhúzódó háború jöhet, amely újra felrobbantja az olajárat és világszerte inflációs nyomást okozhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

