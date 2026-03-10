  • Megjelenítés
Szárnyalt az OTP és a magyar tőzsde
Üzlet

Szárnyalt az OTP és a magyar tőzsde

Portfolio
Az elmúlt napok eseményei után visszatértek a vevők a magyar tőzsére, nagy emelkedést láthattunk kedden.

Ma a BUX-index 3,4 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Alapvetően jó volt a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Richter és a Mol árfolyama emelkedett, miközben csak a Magyar Telekom árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

Jó volt a hangulat a magyar midcap részvényeknél, a Gránit Bank és az ANY vezette a sort 8,3 illetve 6,8 százalékos emelkedéssel, a lista végén a MBH JZB állt 0,6 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 21,4 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Még több Üzlet

Itt az újabb fordulat a tőzsdéken, ralizik a piac

Jelentős előrelépés: befejezte rijekai finomítójának korszerűsítését az INA

Megvadult az olajár, de mit csinálnak a részvények? Mutatunk három olcsó papírt az olajszektorból

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Kiszivárgott: rendkívüli árazás jön a Molnál

Rendkívüli: újra bevezetik Magyarországon az üzemanyag-árstopot, kiderültek a részletek

A mesterséges intelligencia nem varázslat, hanem kemény üzleti eszköz – most dől el, ki marad talpon a piacon

Címlapkép forrása: ismagilov

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Amerika a győzelem kapujában, Irán megtámadta a NATO-t, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden
Lép az ázsiai atomhatalom: megindulnak a hadihajók, teljes harckészültséget jelentettek be
Itt az újabb fordulat a tőzsdéken, ralizik a piac
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility