Szárnyalt az OTP és a magyar tőzsde

Az elmúlt napok eseményei után visszatértek a vevők a magyar tőzsére, nagy emelkedést láthattunk kedden.

Ma a BUX-index 3,4 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Alapvetően jó volt a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Richter és a Mol árfolyama emelkedett, miközben csak a Magyar Telekom árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

Jó volt a hangulat a magyar midcap részvényeknél, a Gránit Bank és az ANY vezette a sort 8,3 illetve 6,8 százalékos emelkedéssel, a lista végén a MBH JZB állt 0,6 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 21,4 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: ismagilov

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ