Tőzsdére megy Bill Ackman befektetési cége

A Pershing Square kedden nyújtotta be a tőzsdei bevezetéshez szükséges dokumentumokat. A vállalat részvényei a "PS" tickerkód alatt forognak majd. A tranzakció kettős jegyzési struktúrát alkalmaz: a Pershing Square törzsrészvényei és a PSUS nevű zárt végű alap jegyei egyaránt megjelennek a New York-i Értéktőzsdén, de egymástól függetlenül, külön forognak majd. A cég törzsrészvényeivel eddig nem volt nyilvános tőzsdei kereskedés.
Az ügylet részeként Ackman 5–10 milliárd dollárnyi friss tőkét kíván bevonni a PSUS-on keresztül, amelynek részvényeit darabonként 50 dolláros áron kínálják. A tájékoztató szerint minden 100 megvásárolt PSUS-részvény után a befektetők további költség nélkül 20 darab Pershing Square törzsrészvényt kapnak. A kibocsátás előtt a vállalat már 2,8 milliárd dollárnyi kötelezettségvállalást gyűjtött össze családi vagyonkezelőktől, nyugdíjalapoktól, biztosítótársaságoktól és kiemelten magas nettó vagyonú magánbefektetőktől.
A tőzsdei bevezetés egy tudatos stratégia része, amellyel Ackman a kisbefektetők körében megszerzett népszerűségét kívánja tőkévé formálni – az X közösségi platformon több mint kétmillió követője van.
A PSUS lesz a Pershing Square első olyan alapja, amelyet kifejezetten az amerikai lakossági és intézményi befektetők számára egyaránt elérhetővé tesznek.
A mostani lépést megelőzően 2024-ben kudarcba fulladt a cég egy korábbi, jóval ambiciózusabb terve, amelynek keretében akár 25 milliárd dollárt is be kívánt vonni egy zárt végű alap tőzsdei bevezetésével. Az akkori sikertelenség után a Pershing Square a Howard Hughes Holdings-ban meglévő részesedése növelésére összpontosított, hogy azon keresztül szerezzen többségi tulajdont más vállalatokban.
Ackman régóta Buffettet nevezi meg példaképeként, és saját bevallása szerint a 95 éves befektetési legenda "nem hivatalos mentora" volt számára éveken át. A Pershing Square alapítója rendszeresen párhuzamot von Buffett pályájával, aki szintén magánbefektetési partnerségek sorozatát működtette, mielőtt a hatvanas években átvette az irányítást a Berkshire Hathaway felett. Ackman szerint ez az átalakulás ihlette saját koncepcióját egy állandó tőkével működő, hosszú távú hozamtermelésre épülő befektetési platformról.
A bejelentés szerint a Pershing Square jelenleg nagyvállalati részvényekből felépített, erősen koncentrált portfóliót kezel, amelyben többek között a Brookfield, az Uber és az Amazon papírjai is megtalálhatók.
