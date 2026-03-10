Trükkös átverés ütötte fel a fejét Magyarországon, adóvisszatérítéssel csalják tőrbe az áldozatokat

Az adathalász levelek egyre nehezebben felismerhetők és egyre célzottabbak: ezúttal egy olyan hivatalosnak tűnő levelet küldtek olvasónknak a NAV nevében, amely adóvisszatérítésel kecsegtet.

Ezúton értesítjük Önt, hogy az Ön által benyújtott 2025-es év személyi jövedelemadó bevallása alapján 140 000 HUF összegű visszatérítésre tarthat igényt

- olvasható az adathalász levélben, amelyben még fiktív hivatkozási számot, a NAV logóját és a hivatalos tájékoztatókban feltűnő egyéb elemeket, szakzsargont is használnak a pénzünkre pályázó csalók. Ezt követően egy hamis linket osztanak meg, amely biztosan nem a valódi eSZJA portálra vezet.

A teljes adathalász levél így néz ki:

