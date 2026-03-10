Új díjakat vezet be a Facebook: áthárítják az adót, így kell mostantól fizetni

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A földrajzi helyszín alapú "helyi pótdíj" lényege, hogy

a Meta a hirdetési költségekre százalékos felárat tesz rá azokban az esetekben, amikor olyan országokban jelennek meg a hirdetések, ahol a kormányzat különadót vet ki ahirdetési bevételeikre.

A céges facebook-felhasználóknak el is küldték a változás tényét üzenetben:

A döntés hátterében az áll, hogy számos európai ország digitális szolgáltatási adót vezetett be a nagy hirdetési platformok bevételeire. A Meta – a Google-hoz hasonlóan, amely már évekkel korábban bevezetett hasonló jellegű felárakat – úgy határozott, hogy a többletköltségek egy részét áthárítja a hirdetőkre. A vállalat értelmezése szerint azoknak a hirdetőknek kell viselniük az adott ország adóterheit, akik ténylegesen profitálnak az ottani közönség eléréséből.

A felár mértékét kizárólag az határozza meg, hogy a hirdetés melyik országban kerül megjelenítésre; a hirdető székhelye vagy számlázási címe ebből a szempontból nem számít. Ha tehát egy magyar vállalkozás Ausztriában élő felhasználókat céloz meg, az osztrák megjelenések után az ott érvényes pótdíjat kell megfizetnie.

Az érintett országok és a hozzájuk tartozó felárkulcsok a következők:

Ausztria és Törökország esetében 5 százalék,

Franciaország, Olaszország és Spanyolország esetében 3 százalék,

az Egyesült Királyságban pedig 2 százalék.

Ezek a mértékek az adott országok hatályos digitális szolgáltatási adójához igazodnak, és módosulhatnak, ha a kormányok megváltoztatják az adókulcsokat.

A pótdíjakat országonként, az adott országra jutó költés arányában számítják fel. Egy gyakorlati példával élve: ha egy kampány összesen 10 000 dollár költésből 2000 dollárnyi megjelenést ér el Ausztriában, és 3000 dollárnyit az Egyesült Királyságban, akkor a Meta az osztrák részre 100 dollár (5 százalék), a brit részre pedig 60 dollár (2 százalék) pótdíjat terhel. A végső számla így 10 160 dollár lesz a hirdetéskezelőben látható 10 000 dollár médiaköltés helyett. Ez a gyakorlatban az érintett piacokra vetített CPM- és CPC-értékek emelkedését jelenti.

A nemzetközi kampányokat futtató hirdetőknek érdemes újraszámolniuk a hirdetési költségvetésüket, mivel a pótdíjak a tényleges médiaköltésen felül jelennek meg, és a tervezett büdzséhez képest magasabb végszámlát eredményeznek. A változás különösen azokat érinti érzékenyen, akik az említett hat ország valamelyikében jelentős hirdetési aktivitást folytatnak.

