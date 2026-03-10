Újabb biztosításokba nyúlt bele az MNB, de mi lesz ebből? – Egy hét múlva kiderül!

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A hitelfedezeti biztosítások jellemzője, hogy halál vagy rokkantság esetén a fennálló tartozást rendezik, míg keresőképtelenség vagy munkanélküliség esetén átvállalják a havi hiteltörlesztést néhány hónapra. A piac zárt, vagyis a legtöbb esetben egy bank egyetlen biztosító termékét kínálja a hitel mellé, így korlátozott az ügyfelek választási lehetősége. Az MNB jelentése alapján 2023-ban a biztosítási piac összes díjbevételének az 1,8%-át adták ezek a biztosítások, ami akkor több mint 27 milliárd forintot jelentett egy évben, és a termékek átlagos díja 500 Ft és 4700 Ft között változott.

Kérdésünkre az MNB azt közölte, hogy 2024. év végén közel 1,36 millió biztosított volt, az éves díjbevétel pedig meghaladta a 32,4 milliárd forintot. Rendszeres statisztika ugyanakkor nem áll rendelkezésre erről a piaci szegmensről.

A témában podcast adást is készítettünk, ez itt hallgatható meg:

Kilenc biztosító kínálja a terméket, és ahogy az MNB kérdésünkre elárulta, a piac erősen koncentrált: a 3 legnagyobb szereplőhöz a díjbevételek 77%-a, az 5 legnagyobb szereplőhöz a díjbevételek 91%-a kapcsolódik. Az MNB 2024 januárjában témavizsgálatot indított a biztosítóknál annak kiderítésére, hogy megfelelnek-e 2016/97. európai parlamenti és tanácsi irányelv (IDD) biztosítókra és a biztosításértékesítőkre vonatkozó termékfelügyeleti és -irányítási követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló rendelkezéseknek (POG rendelet), és milyen ügyfélértéket ("value for money-t") tartalmaznak ezek a biztosítások.

2022-ben az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) egy figyelmeztetést is kiadott a banki csatornán értékesített hitelfedezeti biztosításokra vonatkozóan, ennek teljesítésére is kíváncsi volt a hazai felügyelet. Azt találta az MNB az említett jelentés szerint, hogy

gyenge a hitelfedezeti biztosítások ár-érték aránya: átlagos kárhányada mindössze 11,5% (100 forintnyi befizetett díjból tehát mindössze 11-12 forint jutott vissza az ügyfelekhez kárkifizetésként), és az MNB nekünk küldött válasza alapján 1%-65% között alakultak 2024-ben. A kárhányadot persze több tényező is befolyásolja: a biztosítottak kora, illetve a termékek bevezetésének ideje is közrejátszik (újonnan bevezetett termékek esetén jellemzően alacsonyabb a kárhányad),

nagyon magas százalékban utasítják el a biztosítók az ügyfelek által benyújtott kárigényeket, több esetben ez az arány 40% feletti volt,

a kárigények során a legjellemzőbb elutasítási ok az információhiány, a hiányzó dokumentumok, illetve a már meglévő vagy előzmény betegségek,

a termékek komplexek és nehezen átláthatók, a célpiac meghatározásánál nem veszik figyelembe az ügyfelek pénzügyi tudását, illetve a termékismeretüket,

a termékek felülvizsgálata során a biztosítók nem vizsgálták meg kellően a külső eseményeket (pl. jogszabályi környezet, infláció, Covid, kárhányad, jutalékok és költségek mértéke, stb.),

magas jutalékszint mellett értékesítik e biztosításokat, káros összeférhetetlenség vagy összefonódás figyelhető meg bankok és biztosítók között, a jutalékok mellett nyereségmegosztási, „profit-share” megállapodások is jellemzőek,

hiányos az ügyféltájékoztatás, az igényfelmérés és a termékismertető dokumentumok átadása.

Az MNB a vizsgálat után 103 millió forint összegben szabott ki bírságot a kilenc biztosítóra,

és úgy döntött, hogy a biztosítói és biztosításértékesítői termékfelügyeleti és -irányítási intézkedések alkalmazásáról szóló, végül 2025 decemberében megjelent ajánlásában külön kitér a hitelfedezeti biztosításokra is.

Maga az ajánlás a termékfelügyeleti és -irányítási rendszer létrehozása, működtetése, a célpiaci meghatározása, a terméktesztelés, a termékmonitoring- és felülvizsgálat és termékértékesítés területén fogalmaz meg elvárásokat, és külön tartalmaz rendelkezéseket a befektetési egységhez kötött (unit-linked) életbiztosításokra vonatkozóan is.

Cél a hitelfedezeti biztosítások a korábbinál jóval szélesebb körben való elterjesztés és sokkal több ügyfél számára széleskörű védelem biztosítása, ehhez megfontolásra ajánlja a biztosítóknak, hogy ne meglévő termékeiket dolgozzák át, hanem „zöldmezősen alakítsanak ki újakat megfelelő árazás, költségszerkezet és jutalékszint mellett; az MNB jó gyakorlatnak tartja, ha hitelfedezeti biztosítások lefedik az alábbi kockázatokat: a) bármely okból bekövetkező haláleset, b) bármely okból eredő 50% vagy afeletti egészségkárosodás, c) keresőképtelenség, d) munkanélküliség.

A jegybank szerint követendő gyakorlat, hogy keresőképtelenségi vagy munkanélküliségi kockázatok esetén a havi törlesztőrészletek megfizetéséért való helytállás legalább 9 hónapra kiterjedjen (tudomásunk szerint 6 hónapnál hosszabb időtartam nem jellemző a piacra). A felügyelet fontosnak tartja, hogy a kockázatvállalás kiterjedjen a munkáltató általi felmondáson kívül, a munkaviszony munkáltató által kezdeményezett közös megegyezéses megszüntetésére is. Jó gyakorlatnak tartja az MNB, ha a kizárások számát és terjedelmét ésszerű és indokolható szinten tartják a biztosítók, a célpiac igényeihez igazítva: pl. a vitorlázás, mint veszélyes sport kizárása helyett „nyílt tengeri vitorlázás”; hegymászás helyett „hegymászás 5000 méter felett). Jó gyakorlatnak tartja, ha a biztosító az előzménybetegségből eredő biztosítási eseményekre is kiterjeszti a kockázatvállalását, vagy a kockázatviselés kezdetétől számított két éven túl már ne zárja ki az előzménybetegségeket.

Az MNB elvárja, hogy a biztosítói profitra és költségre, illetve közvetítői jutalékra, egyéb ösztönzőre

az adó nélkül számolt bruttó díj legfeljebb 70%-át vonják el, jelzáloghitelek és babaváró hitelek esetében ez legfeljebb 60% lehet.

magyarán a várható kárhányad ne legyen alacsonyabb 30-40%-nál, az úgynevezett vállalkozóidíjrész-korlát pedig maximum 60-70% legyen. A teljes meglévő állomány ügyfélértékének alakulását ilyen szempontból 2027. január 1-jétől kell vizsgálniuk és akár különféle ügyfélkompenzációkkal teljesíteniük a biztosítóknak.

Az MNB elvárása szerint a biztosítóknak statisztikai adatokkal alátámasztottan kell modellezniük a termék átlagos megtartási idejét, amelynek legkésőbb felénél (de maximum 5 év után) el kell érniük a meghatározott célértékeket, de a köztes időszakban az egyes évekre vonatkozóan is egyedi célértékeket kell meghatározniuk a biztosítóknak. A szabad szolgáltatóváltást, a termékek jobb összehasonlíthatóságát és a piaci verseny élénkítését elősegítő intézkedésnek tartja az MNB az egyedileg (nem csoportos biztosításként) megköthető hitelfedezeti biztosítások kialakítását, és azok önállóan történő értékesítését, és jó gyakorlatnak tartja, ha a hitelfedezeti biztosítások nem kizárólag csak újonnan kötött hitelhez kapcsolódóan érhetők el, hanem meglevő hitelek mellé is köthetők. Az értékesítési csatornák bővítésénél a felügyelet jó gyakorlatnak tartja, hogy az online köthető hitel- és kölcsöntermékek mellé online formában lehessen hitelfedezeti terméket is választani.

Az MNB javasolja a nyereségmegosztási jellegű megállapodások felülvizsgálatát is, mert a mostani gyakorlat a biztosításközvetítőket (sok esetben bankokat) „nagy számú értékesítés mellett abban teheti érdekeltté, hogy a kárkifizetések ne legyenek túl magasak.” Az elvárások alkalmazását az újonnan bevezetni kívánt hitelfedezeti biztosítási termékek esetén már 2026. január 1-től, a jelenleg értékesített hitelfedezeti biztosítási termékek esetén 2027. január 1-ig várja el az érintett pénzügyi szervezetektől. Az utólag hitelfedezeti záradékkal ellátott biztosításokra (pl. hitelfedezettel záradékolt élet-, vagy vagyonbiztosítások) nem terjed ki az ajánlás.

