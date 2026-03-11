A Telekom emelkedik csak ma a hazai blue chipek közül

A kereskedési nap felénél a BUX-index 1,7 százalékkal került lejjebb. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.
Nem jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richter, a Mol és az OTP árfolyama esik, miközben csak a Magyar Telekom árfolyama emelkedik.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a MBH JZB árfolyama 4,9 százalékot esett, a Duna House árfolyama pedig 0,4 százalékkal esett. A legjobban ma a Rába részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 1,3 százalékkal került feljebb.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 6,52 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a MBH Bank részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Kimondta az izraeli védelmi miniszter: a végtelenségig eltarthat az iráni háború
Jiszráél Kac szerint nincs időbeli korlátja a konfliktusnak.
Kiderült, hogyan tarthatják életben Ukrajnát, ha Magyarország megvétózza a 90 milliárdos hitelt
Nem bízzák a véletlenre, az Európai Bizottságot is megkerülik.
OTP: egyre könnyebben alkudnak a lakásvásárlók, lassul a drágulás, így áll az Otthon Start
Az OTP évindító ingatlanpiaci sajtótájékoztatóján jártunk.
Súlyos jelentés került ki: titokban jelentős segítséget kap Irán az egyik legerősebb katonai hatalomtól - Ezért ilyen sikeresek a dróncsapások
Nagyon úgy fest, hogy nem igaz, hogy Moszkva hátradőlve nézi a közel-keleti eseményeket.
Ennek az adatnak még utoljára örülhet a Fed
Az elemzők ügyesek voltak.
Nem egy védett ár van, hanem mindjárt három: az üzemanyag-ársapka részletei
Tanult a kormány 2022-ből?
Megszólalt a neves pénzember: most jön a világtörténelem legnagyobb összeomlása
Azt is elmondta, mit kell tenni ilyenkor.
Netrisk: 10-ből 7-en biztosítót is váltanak az idei lakásbiztosítási kampányban
Az új kötések esetében átlagosan 18 ezer forintot spóroltak az ügyfelek.
Le lehet-e csökkenteni az építkezések karbonlábnyomát?
Ahhoz, hogy a globális felmelegedést 2 Celsius-fok alatt tartsuk, a városi építőipar kibocsátását két-négy évtizeden belül a jelenlegi szint 10%-a alá kell csökkenteni.
Tényleg vakon követjük a tömeget?
Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té
Erősödik az Otthon Start verseny: ezúttal a Gránit Bank lépett
Mondhatni kamatháború alakult ki az Otthon Start hitelnél, a bankok sorra jönnek ki az évi 3% alatti kamatokkal. Március 11-től a Gránit Bank vágott a kamaton, a támogatott hitel 2,79 százaléko
A téli időjárás változó szerkezete
A januári hazai havazások rendkívülinek tűnhettek, valójában egy Európa-szerte egyre jellemzőbb új időjárási minta következményei.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Belső ellenőrzés kiszervezése
A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?
Régen érkezett ilyen alacsony adat.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.