A Telekom emelkedik csak ma a hazai blue chipek közül

Esnek az európai tőzsdék a szerdai kereskedésben, ezzel együtt a magyar piac is.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 1,7 százalékkal került lejjebb. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Nem jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richter, a Mol és az OTP árfolyama esik, miközben csak a Magyar Telekom árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a MBH JZB árfolyama 4,9 százalékot esett, a Duna House árfolyama pedig 0,4 százalékkal esett. A legjobban ma a Rába részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 1,3 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 6,52 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a MBH Bank részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

