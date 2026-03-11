Alaposan meglepte az elemzőket az Oracle

A vártnál jobb negyedéves eredményekkel és megemelt bevételi előrejelzéssel bizonyította az Oracle, hogy a mesterséges intelligenciára épülő adatközpont-beruházásai kifizetődnek. A cég részvényei a tőzsdezárást követően 8 százalékot emelkedtek.

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A vállalat kedden közzétett beszámolója szerint a negyedéves teljes bevétel 17,19 milliárd dollárra rúgott, felülmúlva a 16,91 milliárd dolláros elemzői konszenzust.

Ennél is látványosabb volt azonban a szerződésállomány alakulása.

A fennmaradó teljesítési kötelezettségek (RPO), amelyek a jövőbeli leszerződött bevételekre utalnak, az előző év azonos időszakához képest 325 százalékkal, 553 milliárd dollárra nőttek. Ez jócskán meghaladta az elemzők 540 milliárd dolláros várakozását. A növekmény döntő részét nagy volumenű AI-szerződések adják, amelyekhez a cég közlése szerint nem szükséges további külső forrás bevonása.

Az Oracle a 2027-es üzleti évre vonatkozó bevételi előrejelzését 90 milliárd dollárra emelte, ami jelentősen meghaladja az elemzők korábbi, 86,6 milliárd dolláros becslését. Ez megerősíti a piac számára, hogy a vállalat költséges adatközpont-építési stratégiája hosszabb távon is megtérül.

A hagyományosan adatbázis-szoftvereiről és vállalatirányítási rendszereiről ismert Oracle az elmúlt években tudatosan felhőinfrastruktúra-szolgáltatóvá pozicionálta át magát. A vállalat agresszíven bővíti felhőkapacitásait a generatív AI-alapú számítási feladatok kiszolgálására, közvetlenül versenyezve az Amazon AWS-szel és a Microsoft Azure-ral.

Az Oracle emellett bejelentette, hogy átszervezi termékfejlesztési csapatait. A lépést azzal indokolták, hogy az AI-alapú kódgeneráló technológiák révén kevesebb emberrel és rövidebb idő alatt képesek szoftvereket fejleszteni.

A folyó negyedévre vonatkozóan a cég a korrigált, egy részvényre jutó nyereségét 1,96 és 2,00 dollár közé várja, ami szintén meghaladja az 1,94 dolláros elemzői konszenzust. A negyedéves bevételnövekedést 19-21 százalékosra, a felhőalapú bevételek bővülését pedig 46-50 százalékosra prognosztizálják. Mindkét érték összhangban van a piaci várakozásokkal.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ