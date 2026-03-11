Friss elemzés érkezett a Richterről: közel 13 százalékkal többet érhet a részvény

Az Equilor elemzése a lezárt év eredményeivel kapcsolatban kiemeli, hogy a Richter 2025-ös pénzügyi éve a stratégiai specializáció és az operatív hatékonyság jegyében telt. A csoportszintű árbevétel növekedett, amit elsősorban az innovatív terápiás területek organikus bővülése és a portfólió-tisztítás eredményei vezéreltek. A társaság stabil készpénztermelő képességről tett bizonyságot, a 285 milliárd forintos adózás előtti eredmény és a 276 milliárd forintos operatív cash-flow lehetővé tette a 2024-es intenzív akvizíciós ciklus utáni konszolidációt.

Összességében a Richter 2025-ben megerősítette vertikálisan integrált gyógyszeripari modelljét, és stabil likviditási helyzetével felkészült a további stratégiai növekedési lehetőségek kiaknázására

– áll az elemzésben.

Az Equilor mindezek fényében modelljével

13 154 forintos célárat határozott meg december végére, ami a jelenlegi árfolyamról közel 13 százalékos felértékelődési potenciált jelent, ajánlása pedig tartás.

Az elemzői célárak átlaga egyébként 13 150 forint jelenleg a Refinitiv adatai szerint.

Az elemző hozzáteszi, hogy a társaság fundamentális értékének és a részvényenkénti célárfolyamának alakulását érdemi módon befolyásolja az innovatív pipeline előrehaladása, amelyen belül jelenleg az RGH-932 fejlesztési programja tekinthető a legmeghatározóbb tényezőnek. Tekintettel arra, hogy a Richter értékeltsége jelentős mértékben támaszkodik a CNS (neuropszichiátria) területen elért innovációs eredményekre, a molekula klinikai fázisainak kimenetele közvetlen hatást gyakorol a hosszú távú növekedési várakozásokra. Amennyiben a készítmény sikeresen teljesíti a jelenlegi vizsgálati kritériumokat és belép a III. klinikai fázisba, a növekvő sikerességi valószínűség eredményeként további 7%-os felértékelődési potenciált azonosít az Equilor a vállalat elméleti értékében. A sikeres törzskönyvezés és a piaci forgalmazás megkezdése pedig összességében 14%-os növekményt indukálhat a jelenlegi célárfolyamhoz képest. Tekintettel a gyógyszerfejlesztés bináris jellegére, egy esetlegesen sikertelen klinikai kimenetel vagy a projekt leállítása viszont negatív korrekciót vonna maga után, az elemző számításai szerint ez a forgatókönyv körülbelül 2%-os értékcsökkenést eredményezhet a vállalati értékeltségben - áll az elemzésben.

Címlapkép forrása: Portfolio