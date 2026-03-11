  • Megjelenítés
Különleges adatközpont indult el Európában, amilyenre eddig még nem volt példa
Üzlet

Különleges adatközpont indult el Európában, amilyenre eddig még nem volt példa

Portfolio
Európa első, hálózatfüggetlen mikrohálózattal üzemelő adatközpontja Dublin mellett kezdte meg működését. A megoldás az energiaellátási szűk keresztmetszetek megkerülésére kínál alternatívát, ezzel is felgyorsítva a kontinens mesterségesintelligencia-beruházásait - tudósított a Cnbc. Hasonló témákról szó lesz március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció ls részletek itt!
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A létesítményt az AVK energiaellátási szolgáltató és a Pure Data Centre Group digitálisinfrastruktúra-fejlesztő közösen üzemelteti. A központ úgynevezett szigetüzemű mikrohálózatot használ, amely az országos villamosenergia-hálózattól függetlenül,

helyben termeli, tárolja és elosztja az energiát.

Ez a megoldás az Egyesült Államokban már elterjedt, különösen a texasi és virginiai adatközpont-klaszterek robbanásszerű bővülése óta. Európában azonban eddig nem volt rá példa adatközponti környezetben.

Írországban különösen égetővé vált az energiaellátás kérdése. Az adatközpontok 2024-ben az ország teljes energiafogyasztásának már a 22 százalékát tették ki, ezért a hatóságok korábban moratóriumot vezettek be az új létesítményekre. Ezt tavaly részben feloldották, mivel az AI-boom megváltoztatta a beruházások gazdasági megítélését. Az új szabályok szerint minden hálózatra csatlakozó adatközpontnak rendelkeznie kell rugalmasan szabályozható kapacitással vagy energiatároló rendszerekkel. Emellett éves szinten legalább 80 százalékban hazai, megújuló energiaforrásból kell fedezniük az áramigényüket.

Még több Üzlet

Lejtmenetben a világ legnagyobb autópiaca

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Ömlik a pénz a hadiipari óriáshoz: ők fegyverzhetik fel az Egyesült Államokat is az iráni háborúra

A dublini létesítmény összesen mintegy 110 megawattos kapacitással rendelkezik, a beruházás tervezett értéke pedig nagyjából egymilliárd euró. Jelenleg földgázmotorok biztosítják az áramellátást, amelyek hidrogénezett növényi olaj (HVO) felhasználására is átállíthatók, de biometánt is teszteltek már energiaforrásként. Ha a jövőben sikerül csatlakozniuk az országos hálózathoz, az adatközpont rendszerszintű szabályozási kapacitást, valamint akár 20 megawattnyi akkumulátoros tárolókapacitást is biztosíthat az ír villamosenergia-rendszer számára.

A Global Market Insights becslése szerint a mikrohálózatok globális piaca 2025-ben eléri a 29 milliárd dollárt, az európai piac pedig évi közel 10 százalékos növekedés előtt áll. A McKinsey adatai alapján az Egyesült Államokban az adatközpontok mintegy 30 százaléka alkalmaz mikrohálózatot vagy más, hálózatfüggetlen megoldást. Európában ez az arány másfél éve még csak 5-10 százalék körül mozgott, azóta azonban megközelítette a 20 százalékot. A technológiát az ABB, a Siemens és a Schneider Electric is aktívan fejleszti, a Siemens ráadásul jelenleg is több ügyféllel tárgyal európai és amerikai adatközponti beruházásokról.

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi csúcsot dönt az áramfogyasztás az Egyesült Államokban: kiderült, mi emészti fel a rengeteg energiát

Félelmetes ütemben cseréli AI-ra az embereket az ázsiai szuperhatalom – de sikerül a nagy ugrás?

AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Aláaknázzák a Hormuzi-szorost, Trumpot fenyegeti Irán, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden
Megijedt a forint a Hormuzi-szoros aláaknázásától
Komoly csapkodás volt a tőzsdéken kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility