Különleges adatközpont indult el Európában, amilyenre eddig még nem volt példa

A létesítményt az AVK energiaellátási szolgáltató és a Pure Data Centre Group digitálisinfrastruktúra-fejlesztő közösen üzemelteti. A központ úgynevezett szigetüzemű mikrohálózatot használ, amely az országos villamosenergia-hálózattól függetlenül,

helyben termeli, tárolja és elosztja az energiát.

Ez a megoldás az Egyesült Államokban már elterjedt, különösen a texasi és virginiai adatközpont-klaszterek robbanásszerű bővülése óta. Európában azonban eddig nem volt rá példa adatközponti környezetben.

Írországban különösen égetővé vált az energiaellátás kérdése. Az adatközpontok 2024-ben az ország teljes energiafogyasztásának már a 22 százalékát tették ki, ezért a hatóságok korábban moratóriumot vezettek be az új létesítményekre. Ezt tavaly részben feloldották, mivel az AI-boom megváltoztatta a beruházások gazdasági megítélését. Az új szabályok szerint minden hálózatra csatlakozó adatközpontnak rendelkeznie kell rugalmasan szabályozható kapacitással vagy energiatároló rendszerekkel. Emellett éves szinten legalább 80 százalékban hazai, megújuló energiaforrásból kell fedezniük az áramigényüket.

A dublini létesítmény összesen mintegy 110 megawattos kapacitással rendelkezik, a beruházás tervezett értéke pedig nagyjából egymilliárd euró. Jelenleg földgázmotorok biztosítják az áramellátást, amelyek hidrogénezett növényi olaj (HVO) felhasználására is átállíthatók, de biometánt is teszteltek már energiaforrásként. Ha a jövőben sikerül csatlakozniuk az országos hálózathoz, az adatközpont rendszerszintű szabályozási kapacitást, valamint akár 20 megawattnyi akkumulátoros tárolókapacitást is biztosíthat az ír villamosenergia-rendszer számára.

A Global Market Insights becslése szerint a mikrohálózatok globális piaca 2025-ben eléri a 29 milliárd dollárt, az európai piac pedig évi közel 10 százalékos növekedés előtt áll. A McKinsey adatai alapján az Egyesült Államokban az adatközpontok mintegy 30 százaléka alkalmaz mikrohálózatot vagy más, hálózatfüggetlen megoldást. Európában ez az arány másfél éve még csak 5-10 százalék körül mozgott, azóta azonban megközelítette a 20 százalékot. A technológiát az ABB, a Siemens és a Schneider Electric is aktívan fejleszti, a Siemens ráadásul jelenleg is több ügyféllel tárgyal európai és amerikai adatközponti beruházásokról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio