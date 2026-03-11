  • Megjelenítés
Megint elromlott a hangulat, lefordulás a tőzsdéken
Megint elromlott a hangulat, lefordulás a tőzsdéken

Heves mozgásokat lehetett látni az elmúlt napokban a tőzsdéken, a befektetők továbbra is az iráni háborúval kapcsolatos fejleményeket figyelik. Az olajárak mérsékelődtek, miután a Nemzetközi Energiaügynökség a történelem legnagyobb stratégiai olajkészlet-felszabadítását javasolta. Ugyannakkor az amerikai hírszerzés kedden arról számolt be, hogy Irán elkezdte aláaknázni a Hormuzi-szorost, amiért Donald Trump katonai válaszcsapással fenyegetett. Az ázsiai tőzsdék eközben többnyire jól teljesítettek, az európai piacokon viszont ismét lefordulást látni.
Újra emelkedik az olaj, elemzők szerint hamarosan lélektani szintet léphetnek át az árak

Emelkednek az olajárak, annak ellenére, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történelmi mértékű stratégiai kőolajkészlet-felszabadítást helyezte kilátásba az amerikai–iráni konfliktus okozta piaci zavarok miatt. Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy ha a háború nem ér hamarosan véget, az olaj árfolyama akár a 100 dollárt is átlépheti - írta meg a Cnbc.

Esik Európa

Esnek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 1,1 százalékkal került lejjebb, a CAC 0,8 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,7 százalékos mínuszban van. A milánói börze 1 százalékkal, a spanyol piac pedig 0,3 százalékkal került lejjebb.

Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde

Az európai piacokhoz hasonlóan a magyar tőzsdén is eséssel indul a nap.

Ömlik a pénz a hadiipari óriáshoz: ők fegyverzhetik fel az Egyesült Államokat is az iráni háborúra

Közel 30 százalékot nőtt a Rheinmetall árbevétele tavaly, rendelésállománya rekordot döntött, a menedzsment pedig további masszív bevételnövekedést jelez előre 2026-ra az európai védelmi kiadások felfutásának köszönhetően - jelentette a Cnbc.

Alaposan meglepte az elemzőket az Oracle

A vártnál jobb negyedéves eredményekkel és megemelt bevételi előrejelzéssel bizonyította az Oracle, hogy a mesterséges intelligenciára épülő adatközpont-beruházásai kifizetődnek. A cég részvényei a tőzsdezárást követően 8 százalékot emelkedtek.

Megint romlik a hangulat Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,2 százalékot esett, míg a Nasdaq stagnált.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többnyire emelkedés látszik, a Nikkei 1,3 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,1 százalékot esett, míg a CSI 300 0,7 százalékkal került feljebb.
  • Eséssel nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX és a CAC 0,5 százalékot eshet, míg a FTSE 0,6 százalékos mínuszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones és az S&P 500 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,1 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makrofronton?

Ma reggel Németország publikálja a februári végleges, délután az Egyesült Államokból jelenik meg a februári inflációs statisztika. Mivel az adat még a háború kitörése előtti időszakot tükrözi, a piacok inkább arra figyelnek majd, mennyire volt erős az inflációs nyomás már a geopolitikai sokk előtt. Ugyancsak szerdán érkeznek az amerikai jelzáloghitel-igénylések és a szövetségi költségvetési egyenleg adatai, utóbbi a kötvénypiacokra helyezhet nyomást, ha nem látszik, hogy csökkenne a deficit a szövetségi büdzsénél.

Olyan terméket dobott piacra a Goldman, amivel a hitelek bedőlésére is lehet játszani

A Goldman Sachs egy olyan pénzügyi terméket kínál fedezeti alapoknak, amellyel vállalati hitelek teljesítésére lehet fogadni – akár azok értékvesztésére is. A lépés hátterében a szoftvercégek hitelpiacának meggyengülése áll, amelyet a mesterséges intelligencia térnyerése miatti aggodalmak váltottak ki - írja a Reuters.

