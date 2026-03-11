Megjelent a friss gazdaglista: eszméletlenül gyarapodnak az új milliárdosok, Donald Trump vagyona is hatalmasat ugrott

A Forbes 2026-os milliárdoslistájára 3428 fő került fel, ami 400-zal több a korábbi évnél. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt egy évben átlagosan naponta több mint egy új milliárdos született. A listán szereplők összvagyona több mint 20 ezermilliárd dollárra rúg, ami 4 ezermilliárd dolláros növekedést jelent 2025-höz képest.
Egy átlagos milliárdos vagyona 5,3-ról 5,8 milliárd dollárra emelkedett.
A rangsor a 2026. március 1-jei részvényárfolyamok és devizaárfolyamok alapján készült.
A lista élén Elon Musk áll 839 milliárd dolláros becsült vagyonával, ami közel 500 milliárd dolláros gyarapodást jelent egyetlen év alatt. Musk októberben lépte át elsőként az 500 milliárd dolláros küszöböt. Decemberben mindössze négy nap alatt jutott el 600-ról 700 milliárd dollárig, februárban pedig már 800 milliárd felett járt. Mára közelebb áll a világ első ezermilliárdosi címéhez, mint ahhoz, hogy elveszítse vezető pozícióját.
A második és harmadik helyen a Google alapítói, Larry Page (257 milliárd dollár) és Sergey Brin (237 milliárd dollár) állnak. Ők megelőzik Jeff Bezost, Larry Ellisont és Mark Zuckerberget is. A világ húsz leggazdagabb emberéből tizenöt amerikai állampolgár.
Immár húszan tartoznak a 100 milliárd dolláros klubba, szemben a tavalyi tizenöttel. Az új belépők között találjuk Changpeng Zhao-t (CZ), a Binance kriptotőzsde alapítóját. Ő a 2024-es börtönbüntetése után Trump elnöktől kegyelemben részesült, és becsült 110 milliárd dolláros vagyonával már Bill Gatest is megelőzte.
Donald Trump amerikai elnök vagyona egy év alatt 1,4 milliárddal, 6,5 milliárd dollárra nőtt (+27%),
ezt elsősorban a kriptobefektetésekből származó nyereségének, valamint a New York-i polgári peres ítélet megsemmisítésének köszönheti. Ezzel a világranglista 645. helyére jött fel a tavalyi 700. helyéről.
A mesterséges intelligencia felfutása példátlan gyorsasággal teremtett új vagyonokat: a listán legalább 86 milliárdos köszönheti gazdagságát alapvetően az AI-szektornak, közülük 45-en az elmúlt egy évben lépték át a milliárdos küszöböt. Az idei rangsor leggazdagabb újonca a Surge nevű MI-cég 38 éves alapítója, Edwin Chen, akinek vagyonát 18 milliárd dollárra becsülik.
Rekordot döntött a 30 év alatti milliárdosok száma is, akik jelenleg 35-en vannak. Köztük szerepel a valaha volt legfiatalabb, saját erejéből meggazdagodott milliárdos, a 22 éves Surya Midha. A Mercor nevű, mesterséges intelligenciára épülő toborzócég társalapítója ezzel megdöntötte Mark Zuckerberg korábbi, 23 évesen felállított rekordját.
A listára összesen 390 újonc került fel. Köztük találjuk például Beyoncét, Roger Federert, illetve Warren Buffett utódját a Berkshire Hathaway élén, Greg Abelt.
A 3428 milliárdos 80 országból és területről származik:
- az Egyesült Államok vezet 989 fővel, míg
- Kínából Hongkonggal együtt 610-en,
- Indiából pedig 229-en szerepelnek a rangsorban.
A listán lévők 67 százaléka saját erejéből építette fel a vagyonát. A nők aránya lassan, de folyamatosan növekszik, idén 481-en kerültek be a rangsorba, ami az összes szereplő 14 százalékát teszi ki. A leggazdagabb nő továbbra is a Walmart örököse, Alice Walton 134 milliárd dollárral. A saját erejéből meggazdagodott legvagyonosabb nő pedig a svájci hajózási iparmágnás, Rafaela Aponte-Diamant, 44,5 milliárd dolláros vagyonnal.
Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images
