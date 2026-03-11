Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Ömlik a pénz a hadiipari óriáshoz: ők fegyverzhetik fel az Egyesült Államokat is az iráni háborúra
Közel 30 százalékot nőtt a Rheinmetall árbevétele tavaly, rendelésállománya rekordot döntött, a menedzsment pedig további masszív bevételnövekedést jelez előre 2026-ra az európai védelmi kiadások felfutásának köszönhetően - jelentette a Cnbc.
Alaposan meglepte az elemzőket az Oracle
A vártnál jobb negyedéves eredményekkel és megemelt bevételi előrejelzéssel bizonyította az Oracle, hogy a mesterséges intelligenciára épülő adatközpont-beruházásai kifizetődnek. A cég részvényei a tőzsdezárást követően 8 százalékot emelkedtek.
Megint romlik a hangulat Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,2 százalékot esett, míg a Nasdaq stagnált.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többnyire emelkedés látszik, a Nikkei 1,3 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,1 százalékot esett, míg a CSI 300 0,7 százalékkal került feljebb.
- Eséssel nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX és a CAC 0,5 százalékot eshet, míg a FTSE 0,6 százalékos mínuszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones és az S&P 500 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,1 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makrofronton?
Ma reggel Németország publikálja a februári végleges, délután az Egyesült Államokból jelenik meg a februári inflációs statisztika. Mivel az adat még a háború kitörése előtti időszakot tükrözi, a piacok inkább arra figyelnek majd, mennyire volt erős az inflációs nyomás már a geopolitikai sokk előtt. Ugyancsak szerdán érkeznek az amerikai jelzáloghitel-igénylések és a szövetségi költségvetési egyenleg adatai, utóbbi a kötvénypiacokra helyezhet nyomást, ha nem látszik, hogy csökkenne a deficit a szövetségi büdzsénél.
Olyan terméket dobott piacra a Goldman, amivel a hitelek bedőlésére is lehet játszani
A Goldman Sachs egy olyan pénzügyi terméket kínál fedezeti alapoknak, amellyel vállalati hitelek teljesítésére lehet fogadni – akár azok értékvesztésére is. A lépés hátterében a szoftvercégek hitelpiacának meggyengülése áll, amelyet a mesterséges intelligencia térnyerése miatti aggodalmak váltottak ki - írja a Reuters.
Több száz náci kötődésű bankszámlát találtak a legnagyobb svájci banknál, menekülne a bíróság elől a UBS
Egy 1999-es egyezségre mutogatnak, de a zsidó szervezetek nem tágítanak.
Kiszivárgott: megsérült egy támadásban Irán új legfőbb vezetője, egyelőre nem tudni, mi van vele
Modzstaba Hámenei még a háború első napján sebesült meg a lábán.
Különleges adatközpont indult el Európában, amilyenre eddig még nem volt példa
Dublin mellett kezdte meg működését.
A legnagyobb amerikai bankot is elérte a magánhitel-lavina
A szoftvercégeknél egyre nagyobb a gond.
Súlyos incidens a Hormuzi-szorosban: eltaláltak egy teherhajót, azonnali evakuálásra került sor
"Ismeretlen lövedék" okozott tüzet egy teherhajón.
Továbbra sem fogjuk tudni, mennyit keres a kollégánk – De akkor miről is szól a bértranszparencia-irányelv?
Június 7-től kell alkalmazni a cégeknek az uniós irányelvet.
Figyelmeztet a veterán tábornok: beláthatatlan következményekkel járna a Hormuzi-szoros elaknásítása, a világ legtávolabbi pontján is megéreznék
Akár teljesen elzáródhat a tengeri útvonal.
Nagy a baj, történelmi lépés készül: soha nem látott mértékben nyúlhatnak hozzá a stratégiai kőolajtartalékhoz
Az olajár-emelkedésnek akarnak gátat szabni.
A téli időjárás változó szerkezete
A januári hazai havazások rendkívülinek tűnhettek, valójában egy Európa-szerte egyre jellemzőbb új időjárási minta következményei.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
Éves zárás 2025/2026: mire figyeljen a TAO (társasági adó) kalkuláció és az adókockázatok csökkentése során?
Közeledik az éves zárás, és ezzel együtt a TAO (társasági adó) kalkuláció legkritikusabb időszaka. Bár a naptári éves adózók társasági adóbevallási határideje 2026-ban június 1., a k
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.