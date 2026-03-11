Netrisk: 10-ből 7-en biztosítót is váltanak az idei lakásbiztosítási kampányban

Már több mint 112 ezer új lakásbiztosítási kalkulációra került sor az idei kampányban a Netrisknél, 10-ből 7-en váltottak biztosítót, és az új kötések esetében pedig átlagosan 18 ezer forintot spóroltak az ügyfelek – közölte a társaság.

Összességében az átlagdíjak 37 500 forint körül alakultak az eddigi adatok alapján, ami éves szinten egy százalékos csökkenést, azaz szinte stagnálást jelent. A lakások esetében az idei kampányban az átlagdíj eddig 21 ezer forintot tett ki az új kötéseknél, ami közel 3 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. A családi házaknál viszont több mint 3 százalékkal 46 ezer forintra nőtt éves szinten az átlagdíj eddig. A Netrisknél eddig az új biztosítást kötők 70 százaléka egyben biztosítót is váltott.

A kampány időszakában lakásbiztosítást váltók 24 százaléka tudott 40 százaléknál többet spórolni a díjon.

Az átlagos spórolás pedig közel 19 ezer forintot tesz ki. Azonban az ügyfelek szintén 24 százaléka drágább konstrukcióra váltott. Sokszor ugyanis a korábbi, akár 5-10 éve megkötött szerződések például egy jelentősebb felújítást vagy nagyobb ingóság beszerzését nem feltétlenül tudják lekövetni. Ebből adódóan egy ma már irreálisan alacsony ingatlanértékre szóló biztosítási összeg egy komolyabb kár esetén nem nyújtana valódi segítséget a tulajdonosnak. A lakásbiztosítások esetében a díj mellett a szolgáltatás minősége is kiemelten fontos, sokan bővítették az elérhető szolgáltatások körét” - mondta Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője (címlapképünkön) a friss adatokat értékelve.

A szakember hozzátette, hogy

aki tehát a mostani kampányban vált, az a mai építőanyag-árakhoz és munkadíjakhoz igazítja a védelmét,

így a kapott védelem értéke valójában megtöbbszöröződhet és megszűnik a veszélyes alulbiztosítottság.

A lakásbiztosítási kampány versenyélénkítő hatását jól mutatja, hogy még a viszonylag friss szerződések esetében is érdemes körülnézni. A tavalyi kampány során a Netrisknél váltók között a két évnél fiatalabb szerződéssel rendelkezők 30 százaléka is kedvezőbb ajánlatot talált, miközben ingatlanát magasabb összegre biztosította.

A mostani kampányban eddig a fővárosban és Pest vármegyében található lakóingatlanokra kötötték a legtöbb új biztosítást a Netrisken keresztül, részesedésük 50 százalék feletti. Aktívabbnak mondhatóak még a Borsod-Abaúj-Zemplén és Győr-Moson-Sopron vármegyei ingatlanok tulajdonosai, akik 5-5 százalékát adják az új kötéseknek. Az is kiderült a Netrisk adataiból, hogy az új kötések 51 százalékát 11-50 éves lakóingatlanokra kötötték, 59 százalékuk alapterülete pedig 40 és 100 négyzetméter között van.

