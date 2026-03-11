Netrisk: 10-ből 7-en biztosítót is váltanak az idei lakásbiztosítási kampányban

Elemzésünk itt olvasható a lakásbiztosítási kampányról:
Összességében az átlagdíjak 37 500 forint körül alakultak az eddigi adatok alapján, ami éves szinten egy százalékos csökkenést, azaz szinte stagnálást jelent. A lakások esetében az idei kampányban az átlagdíj eddig 21 ezer forintot tett ki az új kötéseknél, ami közel 3 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. A családi házaknál viszont több mint 3 százalékkal 46 ezer forintra nőtt éves szinten az átlagdíj eddig. A Netrisknél eddig az új biztosítást kötők 70 százaléka egyben biztosítót is váltott.
A kampány időszakában lakásbiztosítást váltók 24 százaléka tudott 40 százaléknál többet spórolni a díjon.
Az átlagos spórolás pedig közel 19 ezer forintot tesz ki. Azonban az ügyfelek szintén 24 százaléka drágább konstrukcióra váltott. Sokszor ugyanis a korábbi, akár 5-10 éve megkötött szerződések például egy jelentősebb felújítást vagy nagyobb ingóság beszerzését nem feltétlenül tudják lekövetni. Ebből adódóan egy ma már irreálisan alacsony ingatlanértékre szóló biztosítási összeg egy komolyabb kár esetén nem nyújtana valódi segítséget a tulajdonosnak. A lakásbiztosítások esetében a díj mellett a szolgáltatás minősége is kiemelten fontos, sokan bővítették az elérhető szolgáltatások körét” - mondta Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője (címlapképünkön) a friss adatokat értékelve.
A szakember hozzátette, hogy
aki tehát a mostani kampányban vált, az a mai építőanyag-árakhoz és munkadíjakhoz igazítja a védelmét,
így a kapott védelem értéke valójában megtöbbszöröződhet és megszűnik a veszélyes alulbiztosítottság.
A lakásbiztosítási kampány versenyélénkítő hatását jól mutatja, hogy még a viszonylag friss szerződések esetében is érdemes körülnézni. A tavalyi kampány során a Netrisknél váltók között a két évnél fiatalabb szerződéssel rendelkezők 30 százaléka is kedvezőbb ajánlatot talált, miközben ingatlanát magasabb összegre biztosította.
A mostani kampányban eddig a fővárosban és Pest vármegyében található lakóingatlanokra kötötték a legtöbb új biztosítást a Netrisken keresztül, részesedésük 50 százalék feletti. Aktívabbnak mondhatóak még a Borsod-Abaúj-Zemplén és Győr-Moson-Sopron vármegyei ingatlanok tulajdonosai, akik 5-5 százalékát adják az új kötéseknek. Az is kiderült a Netrisk adataiból, hogy az új kötések 51 százalékát 11-50 éves lakóingatlanokra kötötték, 59 százalékuk alapterülete pedig 40 és 100 négyzetméter között van.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Benzinár-sokk: fontos lépésre készül a német kormány
Osztrák mintára.
Egészen szürreális fejlemény derült ki az Epstein-ügyről: egy hacker feljelentette volna a nyomozókat is pedofília miatt
A Reuters egy szinte hihetetlen történetet tárt fel.
Hullámvasútra ült a forint a keleti-konfliktus árnyékában: egy meglepő területen is látványos a hatás
Megnéztük a Google adatait.
Üzemanyag-helyzet Magyarországon: fontos jelzés érkezett a kormánytól
Mi vár a benzinkutakra?
Kiderült az igazság az orosz gázról: olyasmi történt a fű alatt, amire évek óta nem volt példa
Így hogyan fog leválni az Európai Unió?
Meghökkentő fordulat az mRNS-vakcinák ügyében – a hatóságok nem várt lépésről döntöttek
Az új technológiájú oltások biztonságosságának és hatékonyságának ügye egészen különös irányt vett.
Megjelent a friss gazdaglista: eszméletlenül gyarapodnak az új milliárdosok, Donald Trump vagyona is hatalmasat ugrott
Brutális számok láttak napvilágot.
Magyarország szomszédjából indulhatnak amerikai vadászgépek bevetésre Irán ellen, 500 katona is érkezne
Új feladadot kapna a Mihail Kogalniceanu légibázis.
Tényleg vakon követjük a tömeget?
Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té
Belső ellenőrzés kiszervezése
A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel
Erősödik az Otthon Start verseny: ezúttal a Gránit Bank lépett
Mondhatni kamatháború alakult ki az Otthon Start hitelnél, a bankok sorra jönnek ki az évi 3% alatti kamatokkal. Március 11-től a Gránit Bank vágott a kamaton, a támogatott hitel 2,79 százaléko
A téli időjárás változó szerkezete
A januári hazai havazások rendkívülinek tűnhettek, valójában egy Európa-szerte egyre jellemzőbb új időjárási minta következményei.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.