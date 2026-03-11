Ömlik a pénz a hadiipari óriáshoz: ők fegyverzhetik fel az Egyesült Államokat is az iráni háborúra

Az elemzői konszenzust kissé alulteljesítette a Rheinmetall:
- 2025-ös árbevétele 9,94 milliárd euróra emelkedett, ami bár 29 százalékos növekedés, de elmaradt az elemzők által várt 10,53 milliárd eurós szinttől.
- A működési eredmény 1,68 milliárd eurót tett ki az 1,75 milliárd eurós várakozásokkal szemben.
-
A rendelésállomány ugyanakkor rekordszintre, 63,8 milliárd euróra ugrott,ami 36 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.
A piaci várakozásoktól való elmaradás ellenére a Rheinmetall ambiciózus előrejelzést adott 2026-ra, a német hadiipari óriás 40-45 százalékos árbevétel-növekedéssel számol. Ez 14–14,5 milliárd eurós bevételt jelentene, az üzemi eredményhányad pedig elérheti a 19 százalékot. Egy februári közlés során a cég már jelezte, hogy idén 13,2–14,1 milliárd eurós árbevételre, valamint 2,4–2,8 milliárd eurós EBIT-re számít. Ez az iránymutatás akkor az elemzői konszenzusnál több mint 10 százalékkal alacsonyabbnak bizonyult, ami 6,5 százalékos árfolyamesést okozott. A friss bevételvárakozás ehhez képest optimistább.
A Barclays elemzői szerint a februári eladási hullám puszta túlreagálás volt. Úgy vélik, a fegyver- és lőszerüzletág növekedése továbbra is erős marad, ráadásul a haditengerészeti szegmensben is bőven akad még tartalék. A Morningstar elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy az év végi költségvetési jóváhagyások és az európai védelmi kiadások emelkedése kedvező folyamatokat indíthat el. Különösen a német ráfordítások növekedése járulhat hozzá ahhoz, hogy a korábban halasztott programok tényleges szerződésekké alakuljanak. Mindez tovább erősítheti a cég amúgy is kiemelkedő rendelésállományát.
Az eredményeket bemutató tájékoztatón a menedzsment az iráni háború kapcsán elmondta, hogy a cég jó helyzetben van ahhoz, hogy segítse az Egyesült Államokat az iráni háborúban felhasznált rakétakészletek pótlásában: „A rakétakészletek pótlására és a légvédelemre fordított kiadások növekedése elkerülhetetlen” - nyilatkozta a vezetőség.
Az üzletágak közül a járműrendszerek, vagyis a harckocsik és katonai tehergépjárművek forgalma 32 százalékkal, 4,99 milliárd euróra nőtt 2025-ben. A fegyver- és lőszerszegmens eközben 27 százalékos bővüléssel 3,53 milliárd eurós bevételt ért el.
Ami a hosszabb távú kilátásokat illeti, tavaly novemberben a vállalat azt jelezte előre, hogy 2030-ra ötszörösére, mintegy 50 milliárd euróra növeli árbevételét. Ezzel párhuzamosan az üzemi eredményhányadot a 2024-es 15,2 százalékról 20 százalék közelébe tervezik emelni.
Címlapkép forrása: Daniel Karmann/picture alliance via Getty Images
Több száz náci kötődésű bankszámlát találtak a legnagyobb svájci banknál, menekülne a bíróság elől a UBS
Egy 1999-es egyezségre mutogatnak, de a zsidó szervezetek nem tágítanak.
Kiszivárgott: megsérült egy támadásban Irán új legfőbb vezetője, egyelőre nem tudni, mi van vele
Modzstaba Hámenei még a háború első napján sebesült meg a lábán.
Különleges adatközpont indult el Európában, amilyenre eddig még nem volt példa
Dublin mellett kezdte meg működését.
A legnagyobb amerikai bankot is elérte a magánhitel-lavina
A szoftvercégeknél egyre nagyobb a gond.
Súlyos incidens a Hormuzi-szorosban: eltaláltak egy teherhajót, azonnali evakuálásra került sor
"Ismeretlen lövedék" okozott tüzet egy teherhajón.
Továbbra sem fogjuk tudni, mennyit keres a kollégánk – De akkor miről is szól a bértranszparencia-irányelv?
Június 7-től kell alkalmazni a cégeknek az uniós irányelvet.
Figyelmeztet a veterán tábornok: beláthatatlan következményekkel járna a Hormuzi-szoros elaknásítása, a világ legtávolabbi pontján is megéreznék
Akár teljesen elzáródhat a tengeri útvonal.
Nagy a baj, történelmi lépés készül: soha nem látott mértékben nyúlhatnak hozzá a stratégiai kőolajtartalékhoz
Az olajár-emelkedésnek akarnak gátat szabni.
A téli időjárás változó szerkezete
A januári hazai havazások rendkívülinek tűnhettek, valójában egy Európa-szerte egyre jellemzőbb új időjárási minta következményei.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
Éves zárás 2025/2026: mire figyeljen a TAO (társasági adó) kalkuláció és az adókockázatok csökkentése során?
Közeledik az éves zárás, és ezzel együtt a TAO (társasági adó) kalkuláció legkritikusabb időszaka. Bár a naptári éves adózók társasági adóbevallási határideje 2026-ban június 1., a k
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.