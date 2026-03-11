  • Megjelenítés
FONTOS Radikális változás érik a NATO egyik legerősebb országában – Elkészült a kockázatos mesterterv, váratlan fordulat lehet a vége
Új funkció jöhet a ChatGPT-be, integrálják a videógenerátort
Üzlet

Új funkció jöhet a ChatGPT-be, integrálják a videógenerátort

Portfolio
Az OpenAI hamarosan beépítheti a ChatGPT-be a Sora nevű, mesterséges intelligenciával működő videógenerátorát. Erről a The Information számolt be kedden, az ügyet jól ismerő forrásokra hivatkozva.
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A Sora az OpenAI multimodális MI-fejlesztéseinek egyik kulcseleme.

A megoldás a Meta és az Alphabethez tartozó Google szövegből videót generáló eszközeivel versenyez.

Míg a szövegalapú AI-modellek már széles körben elterjedtek az otthoni és a munkahelyi felhasználásban, a kép- és videógenerálásra specializálódott rendszerek jelentik a technológiai iparág következő nagy ugrását.

Az OpenAI 2025 szeptemberében indította el a Sorát önálló alkalmazásként. A rendszerben a felhasználók szöveges utasítások (promptok) alapján hozhatnak létre és oszthatnak meg mesterséges intelligencia által generált videókat. Ezeket a tartalmakat a közösségi médiához hasonló hírfolyamokban is közzétehetik. A The Information értesülései szerint az önálló Sora alkalmazás a ChatGPT-be történő integrációt követően is zavartalanul működik majd.

Még több Üzlet

Komoly csapkodás volt a tőzsdéken kedden

Szárnyalt az OTP és a magyar tőzsde

Jelentős előrelépés: befejezte rijekai finomítójának korszerűsítését az INA

A Reuters nem tudta azonnal megerősíteni az értesülést, az OpenAI pedig munkaidőn kívül egyelőre nem reagált a hírügynökség megkeresésére.

AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Aláaknázzák a Hormuzi-szorost, Trumpot fenyegeti Irán, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden
Elkezdték elaknásítani a Hormuzi-szorost: azonnal kilőtt az olaj, a forint is megérezte
Komoly csapkodás volt a tőzsdéken kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility