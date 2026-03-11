Új funkció jöhet a ChatGPT-be, integrálják a videógenerátort

Az OpenAI hamarosan beépítheti a ChatGPT-be a Sora nevű, mesterséges intelligenciával működő videógenerátorát. Erről a The Information számolt be kedden, az ügyet jól ismerő forrásokra hivatkozva.

A Sora az OpenAI multimodális MI-fejlesztéseinek egyik kulcseleme.

A megoldás a Meta és az Alphabethez tartozó Google szövegből videót generáló eszközeivel versenyez.

Míg a szövegalapú AI-modellek már széles körben elterjedtek az otthoni és a munkahelyi felhasználásban, a kép- és videógenerálásra specializálódott rendszerek jelentik a technológiai iparág következő nagy ugrását.

Az OpenAI 2025 szeptemberében indította el a Sorát önálló alkalmazásként. A rendszerben a felhasználók szöveges utasítások (promptok) alapján hozhatnak létre és oszthatnak meg mesterséges intelligencia által generált videókat. Ezeket a tartalmakat a közösségi médiához hasonló hírfolyamokban is közzétehetik. A The Information értesülései szerint az önálló Sora alkalmazás a ChatGPT-be történő integrációt követően is zavartalanul működik majd.

A Reuters nem tudta azonnal megerősíteni az értesülést, az OpenAI pedig munkaidőn kívül egyelőre nem reagált a hírügynökség megkeresésére.

