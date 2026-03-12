2022 óta nem láttunk ilyet az olajpiacon

Irán új legfőbb vezetője, Mojtaba Khamenei azt mondta, hogy a Hormuzi-szorosnak zárva kell maradnia, miközben az amerikai energiaügyi miniszter, Chris Wright arról beszélt, hogy az Egyesült Államok egyelőre nem áll készen arra, hogy katonai kíséretet biztosítson az olajszállító tankereknek a szoroson keresztül.

Ez a két mondat együtt elég volt ahhoz, hogy a piac ismét egy súlyosabb forgatókönyvet kezdjen árazni.

A Hormuzi-szoros a világ egyik legkritikusabb energiaszállítási útvonala, a globális olajellátás nagyjából ötöde halad át rajta. Ha a szoros tartósan zárva marad, az komoly kínálati sokkot jelenthet a globális energiapiachoz.

A befektetők ezért most egyszerre figyelik

az olaj árát

a tankerforgalmat

és azt, hogy Washington végül hajlandó lesz-e katonai konvojokat indítani.

A WTI és a Brent típusú olaj is 7 százalékot emelkedett ma.