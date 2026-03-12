2022 óta nem láttunk ilyet az olajpiacon

2022 augusztusa óta nem volt ilyen
2022 augusztus óta először zárt 100 dollár felett a brent - írja a Bloomberg.
10 százalék feletti pluszban az olajár
10 százalék feletti pluszban ismét az olajár, a WTI 96 dolláron, a brent 100,8 dolláron, 9,6 százalékos pluszban.
1 százalék feletti mínuszok az amerikai tőzsdén
Estek az irányadó amerikai indexek a nyitásban és azóta nem igazán mozdultak el a mélypontok közeléből, a jelenlegi állás:
- Dow -1,2%
- S&P 500 -1,2%
- Nasdaq -1,4%.
A legnagyobb ütést a pénzügyi szektor és a technológiai papírok kapták ma, míg a nagy olajvállalatok, a Chevron és az Exxon Mobil emelkednek, a két részvény 3,2 és 1,7 százalékos pluszban áll.
Kis csökkenéssel zárt Európa
Mérsékelt csökkenésekkel zárták a csütörtöki kereskedést az irányadó európai indexek, a Stoxx 600 0,7 százalékos, a DAX 0,3 százalékos, a CAC-40 0,7 százalékos, az FTSE-100 0,5 százalékos mínuszban zárt. A legjobban teljesítő szektorok ma a vegyipar és a közszolgáltatók voltak, míg a bankokat büntették a leginkább a befektetők Európában.
Bejelentést tett Irán
Irán külügyminiszter-helyettese közölte, hogy elkezdenek átengedni egyes tankereket a Hormuzi-szoroson, de azt nem árulta el, hogy pontosan mely országok kaptak engedélyt a szoroson való áthaladásra.
Az olajár kissé visszajött a hírre, a brent 100 dollár alatt van, de továbbra is közel 8 százalékos emelkedést mutat, a WTI 8,5 százalékos pluszban, 94,6 dolláron áll.
Az OTP lefelé, a Mol felfelé húzta ma a BUX indexet
Miközben a vezető amerikai és európai tőzsdéken 1 és 1,5 százalék közötti eséseket látni, a BUX index kisebb, fál százalékos csökkenéssel zárta a mai kereskedést.
Nyomás alatt az amerikai tőzsdék
Az amerikai vezető részvényindexek rögtön nyomás alá kerültek a nyitás után, jelenleg 1-1,4 százalékos esésben vannak, ez pedig az európai tőzsdéket is lefelé húzza, a német DAX már 0,6, a francia CAC már 0,9 százalék mínuszban áll, közben az OTP-t is egyre jobban lefelé nyomják, már 2 százaléka a mínusz. A megemelkedő olajárak és a Hormuzi-szoros tartós zárva tartása miatt a befektetők egyre rosszabb forgatókönyveket kezdenek el beárazni.
Feszült az olajpiac
Irán új legfőbb vezetője, Mojtaba Khamenei azt mondta, hogy a Hormuzi-szorosnak zárva kell maradnia, miközben az amerikai energiaügyi miniszter, Chris Wright arról beszélt, hogy az Egyesült Államok egyelőre nem áll készen arra, hogy katonai kíséretet biztosítson az olajszállító tankereknek a szoroson keresztül.
Ez a két mondat együtt elég volt ahhoz, hogy a piac ismét egy súlyosabb forgatókönyvet kezdjen árazni.
A Hormuzi-szoros a világ egyik legkritikusabb energiaszállítási útvonala, a globális olajellátás nagyjából ötöde halad át rajta. Ha a szoros tartósan zárva marad, az komoly kínálati sokkot jelenthet a globális energiapiachoz.
A befektetők ezért most egyszerre figyelik
-
az olaj árát
-
a tankerforgalmat
-
és azt, hogy Washington végül hajlandó lesz-e katonai konvojokat indítani.
A WTI és a Brent típusú olaj is 7 százalékot emelkedett ma.
Kis mínuszban az európai tőzsdék
Az újra megugró olajárak miatt továbbra is nyomás alatt vannak a tőzsdék, igaz, az esés mértéke csökkent az elmúlt órákban. A nyugat-európai tőzsdék már csak kis mínuszban állnak, a DAX 0,1, a francia CAC 0,3 százalékot veszített az értékéből. A régiónkban jellemzően 0,8-1,4 százalékos esések vannak indexszinten. A magyar BUX-index viszont kilóg a sorból, a 0,3 százalékos emelkedés elsősorban annak tudható be, hogy a megugró olajárak miatt a Mol 3,9 százalékkal került feljebb, de a Richter is emelkedett másfél százalékot, ezek több mint kompenzálják az OTP 1,8 százalékos esését.
Történelmi veszteség a Hondánál, három elektromos modell gyártását is leállítják
Hatalmas leírást jelentett be a Honda az elektromosautó-üzletágában, ami miatt a japán autógyártó közel hetven év után először éves veszteséget könyvelhet el, írja a Reuters. A vállalat akár 15,7 milliárd dolláros költséget számolhat el az elektromos stratégiájának átalakítása miatt, miközben a vártnál gyengébb EV-kereslet és a támogatások megszűnése világszerte komoly kihívás elé állítja az autógyártókat.
Felpörög az AI-háború - A techóriások az Anthropic mögé álltak
Új szintre lépett az amerikai kormány és a mesterséges intelligenciával foglalkozó Anthropic konfliktusa. A cég perében most a világ legnagyobb technológiai vállalatai is felsorakoztak mellette, miután a Trump-adminisztráció nemzetbiztonsági és ellátási lánc kockázatnak minősítette az AI-fejlesztőt, amely korábban megtagadta, hogy technológiáját tömeges megfigyelésre vagy teljesen autonóm fegyverekhez használják.
Hasít a BUX
Egyre nagyobb az emelkedés a magyar tőzsdén, a BUX-index már 0,9 százalékos emelkedésben van, miközben a régióban a lengyel piac fél százalékot esett, a cseh 1,2 százalékot, az osztrák pedig 1,3-at. A magyar piacot egyértelműen a Mol húzza föl, ahol már 4,5 százalékos az emelkedés, de a Richter is jól teljesít 1,1 százalék plusszal, a Magyar Telekom 0,3 százalékot emelkedett. A magyar piacot valamelyest az OTP fogja vissza, a legnagyobb piaci értékű magyar részvény 0,5 százalékot esett.
Ralizik a Mol
A nap eleji 1 százalék pluszból már 3,5 százalékos emelkedésbe kapcsolt a Mol, amivel messze kiemelkedik a hazai blue chipek közül. Gyakorlatilag ez húzza fel a BUX-indexet, ami most már 0,4 százalék emelkedésben van, ezzel pedig kiemelkedik az európai részvényindexek mezőnyéből, ahol egyébként jellemzően még mindig esés látszik.
Kis mínusz Európában
A vezető európai részvényindexek túlnyomóan 0,3-0,5 százalékos mínuszban nyitották a napot, pánikról egyelőre egyáltalán nem beszélhetünk, viszont az is látszik, hogy nyomás alá kerültek a tőzsdék miután újra megugrott az olajár.
Vegyes mozgások a magyar tőzsdén
Vegyes a kép egyelőre a magyar tőzsdén, a nyitás utáni percekben az OTP 1% mínuszba, a Mol 1% pluszba lendült, miközben a Magyar Telekom fél százalékot emelkedett, a Richter pedig fél százalékot esett. Ebből az jön ki, hogy a BUX-index nagyjából stagnálással indította a napot.
Elszállt az olajár, tartós sokkra készül a piac
Meredeken emelkednek az olajárak, miután a Közel-Keleten eszkalálódó amerikai–izraeli–iráni konfliktus egyre komolyabb zavarokat okoz az energiaszállításban. A Brent ára rövid időre ismét átlépte a hordónkénti 100 dolláros szintet, miközben tankerek elleni támadások, kikötőlezárások és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság miatt a piac egyre inkább tartós kínálati sokkra készül.
Nyomás alatt a tőzsdék
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq stagnált.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,93 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,29 százalékot esett, míg a CSI 300 0,41 százalékos mínuszban van.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1,2 százalék mínuszban nyithat, a CAC 1,06 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,76 százalékot eshet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 1,07 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,91 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,91 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma az Egyesült Államokból a heti munkanélküliségi segélykérelmek száma jelenik meg, majd ugyanekkor publikálják az amerikai külkereskedelmi mérleg januári adatait is. Ez az adat különösen fontos lehet a Donald Trump elnök által indított vámháború értékelése szempontjából, mivel a külkereskedelmi egyenleg alakulása kulcsfontosságú indikátor a protekcionista gazdaságpolitika hatásainak megítélésében.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,6 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 27,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 4,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 51,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 417,27
|-0,6%
|-2,7%
|-5,4%
|-1,3%
|14,4%
|46,0%
|S&P 500
|6 775,8
|-0,1%
|-1,4%
|-2,4%
|-1,0%
|21,6%
|72,0%
|Nasdaq
|24 965,01
|0,0%
|-0,5%
|-0,9%
|-1,1%
|28,8%
|91,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|55 025,37
|1,4%
|1,4%
|-4,6%
|9,3%
|49,6%
|88,4%
|Hang Seng
|25 898,76
|-0,2%
|2,6%
|-5,0%
|1,0%
|8,9%
|-11,9%
|CSI 300
|4 704,5
|0,6%
|2,2%
|-0,2%
|1,6%
|19,4%
|-8,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 640,03
|-1,4%
|-2,3%
|-4,9%
|-3,5%
|5,9%
|62,3%
|CAC
|8 041,81
|-0,2%
|-1,5%
|-3,3%
|-1,3%
|1,3%
|33,3%
|FTSE
|10 353,77
|-0,6%
|-2,0%
|-1,1%
|4,3%
|21,9%
|53,7%
|FTSE MIB
|44 772,96
|-0,9%
|-1,2%
|-3,7%
|-0,4%
|18,8%
|85,6%
|IBEX
|17 351,9
|-0,5%
|-0,8%
|-3,8%
|0,3%
|34,7%
|101,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|122 583,1
|-1,6%
|-1,0%
|-5,3%
|10,4%
|43,9%
|180,0%
|ATX
|5 434,4
|-0,3%
|-1,5%
|-6,4%
|2,0%
|30,1%
|72,7%
|PX
|2 589,84
|-0,5%
|-1,0%
|-4,9%
|-3,6%
|29,2%
|141,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|36 590
|-2,9%
|-2,4%
|-9,8%
|4,2%
|55,9%
|167,7%
|Mol
|3 756
|-0,4%
|2,6%
|-1,2%
|27,8%
|35,5%
|69,6%
|Richter
|11 700
|0,1%
|0,5%
|0,0%
|18,6%
|13,3%
|40,8%
|Magyar Telekom
|2 065
|-0,2%
|-4,0%
|5,1%
|15,2%
|29,5%
|403,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|86,8
|3,7%
|16,4%
|34,0%
|51,6%
|30,5%
|31,5%
|Brent
|92,33
|1,3%
|13,3%
|33,0%
|51,7%
|32,3%
|32,4%
|Arany
|5 172,24
|-1,0%
|0,5%
|3,1%
|19,6%
|77,4%
|200,3%
|Devizák
|EURHUF
|386,8
|1,0%
|0,7%
|1,9%
|0,7%
|-3,7%
|6,0%
|USDHUF
|334,4141
|1,7%
|1,4%
|4,5%
|2,3%
|-9,0%
|9,6%
|GBPHUF
|449,5649
|0,6%
|1,7%
|3,2%
|2,0%
|-5,4%
|5,5%
|EURUSD
|1,1567
|-0,7%
|-0,6%
|-2,5%
|-1,5%
|5,9%
|-3,3%
|USDJPY
|157,6
|0,0%
|0,3%
|2,6%
|0,5%
|6,9%
|45,3%
|GBPUSD
|1,3399
|-0,4%
|0,2%
|-1,7%
|-0,4%
|3,5%
|-4,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|70 196
|0,3%
|-3,4%
|4,7%
|-20,9%
|-15,3%
|21,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,21
|1,6%
|3,1%
|0,8%
|1,1%
|-1,6%
|175,7%
|10 éves német állampapírhozam
|2,9
|2,9%
|7,0%
|5,2%
|1,3%
|0,9%
|-892,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,15
|1,9%
|6,9%
|7,7%
|4,1%
|1,3%
|161,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
