2022 óta nem láttunk ilyet az olajpiacon
Meredeken emelkednek az olajárak csütörtökön, miután a Közel-Keleten tovább eszkalálódott az amerikai–izraeli–iráni konfliktus, és újabb támadások érték a Perzsa-öbölben közlekedő olajszállító tankereket. A Brent ára rövid időre ismét átlépte a 100 dolláros szintet, a piac egyre komolyabb ellátási zavaroktól tart, különösen a világ olajkereskedelmének mintegy ötödét bonyolító Hormuzi-szoros környékén. A geopolitikai feszültség a tőzsdéken is éreztette a hatását, a vezető európai és amerikai részvényindexek is esnek.
2022 augusztusa óta nem volt ilyen

2022 augusztus óta először zárt 100 dollár felett a brent - írja a Bloomberg.

brent031222
10 százalék feletti pluszban az olajár

10 százalék feletti pluszban ismét az olajár, a WTI 96 dolláron, a brent 100,8 dolláron, 9,6 százalékos pluszban.

1 százalék feletti mínuszok az amerikai tőzsdén

Estek az irányadó amerikai indexek a nyitásban és azóta nem igazán mozdultak el a mélypontok közeléből, a jelenlegi állás:

  • Dow -1,2%
  • S&P 500 -1,2%
  • Nasdaq -1,4%.
snp500

A legnagyobb ütést a pénzügyi szektor és a technológiai papírok kapták ma, míg a nagy olajvállalatok, a Chevron és az Exxon Mobil emelkednek, a két részvény 3,2 és 1,7 százalékos pluszban áll.

Kis csökkenéssel zárt Európa

Mérsékelt csökkenésekkel zárták a csütörtöki kereskedést az irányadó európai indexek, a Stoxx 600 0,7 százalékos, a DAX 0,3 százalékos, a CAC-40 0,7 százalékos, az FTSE-100 0,5 százalékos mínuszban zárt. A legjobban teljesítő szektorok ma a vegyipar és a közszolgáltatók voltak, míg a bankokat büntették a leginkább a befektetők Európában.

daxindx0312
Bejelentést tett Irán

Irán külügyminiszter-helyettese közölte, hogy elkezdenek átengedni egyes tankereket a Hormuzi-szoroson, de azt nem árulta el, hogy pontosan mely országok kaptak engedélyt a szoroson való áthaladásra.

Az olajár kissé visszajött a hírre, a brent 100 dollár alatt van, de továbbra is közel 8 százalékos emelkedést mutat, a WTI 8,5 százalékos pluszban, 94,6 dolláron áll.

wticrude
Az OTP lefelé, a Mol felfelé húzta ma a BUX indexet

Miközben a vezető amerikai és európai tőzsdéken 1 és 1,5 százalék közötti eséseket látni, a BUX index kisebb, fál százalékos csökkenéssel zárta a mai kereskedést.

Nyomás alatt az amerikai tőzsdék

Az amerikai vezető részvényindexek rögtön nyomás alá kerültek a nyitás után, jelenleg 1-1,4 százalékos esésben vannak, ez pedig az európai tőzsdéket is lefelé húzza, a német DAX már 0,6, a francia CAC már 0,9 százalék mínuszban áll, közben az OTP-t is egyre jobban lefelé nyomják, már 2 százaléka a mínusz. A megemelkedő olajárak és a Hormuzi-szoros tartós zárva tartása miatt a befektetők egyre rosszabb forgatókönyveket kezdenek el beárazni.

Feszült az olajpiac

Irán új legfőbb vezetője, Mojtaba Khamenei azt mondta, hogy a Hormuzi-szorosnak zárva kell maradnia, miközben az amerikai energiaügyi miniszter, Chris Wright arról beszélt, hogy az Egyesült Államok egyelőre nem áll készen arra, hogy katonai kíséretet biztosítson az olajszállító tankereknek a szoroson keresztül.

Ez a két mondat együtt elég volt ahhoz, hogy a piac ismét egy súlyosabb forgatókönyvet kezdjen árazni.

A Hormuzi-szoros a világ egyik legkritikusabb energiaszállítási útvonala, a globális olajellátás nagyjából ötöde halad át rajta. Ha a szoros tartósan zárva marad, az komoly kínálati sokkot jelenthet a globális energiapiachoz.

A befektetők ezért most egyszerre figyelik

  • az olaj árát

  • a tankerforgalmat

  • és azt, hogy Washington végül hajlandó lesz-e katonai konvojokat indítani.

A WTI és a Brent típusú olaj is 7 százalékot emelkedett ma.

ew1FGKFY
Kis mínuszban az európai tőzsdék

Az újra megugró olajárak miatt továbbra is nyomás alatt vannak a tőzsdék, igaz, az esés mértéke csökkent az elmúlt órákban. A nyugat-európai tőzsdék már csak kis mínuszban állnak, a DAX 0,1, a francia CAC 0,3 százalékot veszített az értékéből. A régiónkban jellemzően 0,8-1,4 százalékos esések vannak indexszinten. A magyar BUX-index viszont kilóg a sorból, a 0,3 százalékos emelkedés elsősorban annak tudható be, hogy a megugró olajárak miatt a Mol 3,9 százalékkal került feljebb, de a Richter is emelkedett másfél százalékot, ezek több mint kompenzálják az OTP 1,8 százalékos esését.

Történelmi veszteség a Hondánál, három elektromos modell gyártását is leállítják

Hatalmas leírást jelentett be a Honda az elektromosautó-üzletágában, ami miatt a japán autógyártó közel hetven év után először éves veszteséget könyvelhet el, írja a Reuters. A vállalat akár 15,7 milliárd dolláros költséget számolhat el az elektromos stratégiájának átalakítása miatt, miközben a vártnál gyengébb EV-kereslet és a támogatások megszűnése világszerte komoly kihívás elé állítja az autógyártókat.

Felpörög az AI-háború - A techóriások az Anthropic mögé álltak

Új szintre lépett az amerikai kormány és a mesterséges intelligenciával foglalkozó Anthropic konfliktusa. A cég perében most a világ legnagyobb technológiai vállalatai is felsorakoztak mellette, miután a Trump-adminisztráció nemzetbiztonsági és ellátási lánc kockázatnak minősítette az AI-fejlesztőt, amely korábban megtagadta, hogy technológiáját tömeges megfigyelésre vagy teljesen autonóm fegyverekhez használják.

Hasít a BUX

Egyre nagyobb az emelkedés a magyar tőzsdén, a BUX-index már 0,9 százalékos emelkedésben van, miközben a régióban a lengyel piac fél százalékot esett, a cseh 1,2 százalékot, az osztrák pedig 1,3-at. A magyar piacot egyértelműen a Mol húzza föl, ahol már 4,5 százalékos az emelkedés, de a Richter is jól teljesít 1,1 százalék plusszal, a Magyar Telekom 0,3 százalékot emelkedett. A magyar piacot valamelyest az OTP fogja vissza, a legnagyobb piaci értékű magyar részvény 0,5 százalékot esett.

Ralizik a Mol

A nap eleji 1 százalék pluszból már 3,5 százalékos emelkedésbe kapcsolt a Mol, amivel messze kiemelkedik a hazai blue chipek közül. Gyakorlatilag ez húzza fel a BUX-indexet, ami most már 0,4 százalék emelkedésben van, ezzel pedig kiemelkedik az európai részvényindexek mezőnyéből, ahol egyébként jellemzően még mindig esés látszik.

M1Ca148k
Kis mínusz Európában

A vezető európai részvényindexek túlnyomóan 0,3-0,5 százalékos mínuszban nyitották a napot, pánikról egyelőre egyáltalán nem beszélhetünk, viszont az is látszik, hogy nyomás alá kerültek a tőzsdék miután újra megugrott az olajár.

tOORAwoc
Vegyes mozgások a magyar tőzsdén

Vegyes a kép egyelőre a magyar tőzsdén, a nyitás utáni percekben az OTP 1% mínuszba, a Mol 1% pluszba lendült, miközben a Magyar Telekom fél százalékot emelkedett, a Richter pedig fél százalékot esett. Ebből az jön ki, hogy a BUX-index nagyjából stagnálással indította a napot.

HewIyw1N
Elszállt az olajár, tartós sokkra készül a piac

Meredeken emelkednek az olajárak, miután a Közel-Keleten eszkalálódó amerikai–izraeli–iráni konfliktus egyre komolyabb zavarokat okoz az energiaszállításban. A Brent ára rövid időre ismét átlépte a hordónkénti 100 dolláros szintet, miközben tankerek elleni támadások, kikötőlezárások és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság miatt a piac egyre inkább tartós kínálati sokkra készül.

Nyomás alatt a tőzsdék

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq stagnált.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,93 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,29 százalékot esett, míg a CSI 300 0,41 százalékos mínuszban van.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1,2 százalék mínuszban nyithat, a CAC 1,06 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,76 százalékot eshet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 1,07 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,91 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,91 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma az Egyesült Államokból a heti munkanélküliségi segélykérelmek száma jelenik meg, majd ugyanekkor publikálják az amerikai külkereskedelmi mérleg januári adatait is. Ez az adat különösen fontos lehet a Donald Trump elnök által indított vámháború értékelése szempontjából, mivel a külkereskedelmi egyenleg alakulása kulcsfontosságú indikátor a protekcionista gazdaságpolitika hatásainak megítélésében.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,6 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 27,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 4,2 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 51,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 417,27 -0,6% -2,7% -5,4% -1,3% 14,4% 46,0%
S&P 500 6 775,8 -0,1% -1,4% -2,4% -1,0% 21,6% 72,0%
Nasdaq 24 965,01 0,0% -0,5% -0,9% -1,1% 28,8% 91,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 55 025,37 1,4% 1,4% -4,6% 9,3% 49,6% 88,4%
Hang Seng 25 898,76 -0,2% 2,6% -5,0% 1,0% 8,9% -11,9%
CSI 300 4 704,5 0,6% 2,2% -0,2% 1,6% 19,4% -8,3%
Európai részvényindexek              
DAX 23 640,03 -1,4% -2,3% -4,9% -3,5% 5,9% 62,3%
CAC 8 041,81 -0,2% -1,5% -3,3% -1,3% 1,3% 33,3%
FTSE 10 353,77 -0,6% -2,0% -1,1% 4,3% 21,9% 53,7%
FTSE MIB 44 772,96 -0,9% -1,2% -3,7% -0,4% 18,8% 85,6%
IBEX 17 351,9 -0,5% -0,8% -3,8% 0,3% 34,7% 101,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 122 583,1 -1,6% -1,0% -5,3% 10,4% 43,9% 180,0%
ATX 5 434,4 -0,3% -1,5% -6,4% 2,0% 30,1% 72,7%
PX 2 589,84 -0,5% -1,0% -4,9% -3,6% 29,2% 141,2%
Magyar blue chipek              
OTP 36 590 -2,9% -2,4% -9,8% 4,2% 55,9% 167,7%
Mol 3 756 -0,4% 2,6% -1,2% 27,8% 35,5% 69,6%
Richter 11 700 0,1% 0,5% 0,0% 18,6% 13,3% 40,8%
Magyar Telekom 2 065 -0,2% -4,0% 5,1% 15,2% 29,5% 403,7%
Nyersanyagok              
WTI 86,8 3,7% 16,4% 34,0% 51,6% 30,5% 31,5%
Brent 92,33 1,3% 13,3% 33,0% 51,7% 32,3% 32,4%
Arany 5 172,24 -1,0% 0,5% 3,1% 19,6% 77,4% 200,3%
Devizák              
EURHUF 386,8 1,0% 0,7% 1,9% 0,7% -3,7% 6,0%
USDHUF 334,4141 1,7% 1,4% 4,5% 2,3% -9,0% 9,6%
GBPHUF 449,5649 0,6% 1,7% 3,2% 2,0% -5,4% 5,5%
EURUSD 1,1567 -0,7% -0,6% -2,5% -1,5% 5,9% -3,3%
USDJPY 157,6 0,0% 0,3% 2,6% 0,5% 6,9% 45,3%
GBPUSD 1,3399 -0,4% 0,2% -1,7% -0,4% 3,5% -4,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 70 196 0,3% -3,4% 4,7% -20,9% -15,3% 21,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,21 1,6% 3,1% 0,8% 1,1% -1,6% 175,7%
10 éves német állampapírhozam 2,9 2,9% 7,0% 5,2% 1,3% 0,9% -892,3%
10 éves magyar állampapírhozam 7,15 1,9% 6,9% 7,7% 4,1% 1,3% 161,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
