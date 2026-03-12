  • Megjelenítés
Egy ország meglépte: csökkentik az üzemanyagok adóját, hogy megfékezzék a fenyegető válságot
A brazil kormány az üzemanyagok szövetségi adóinak csökkentésével és egy új kőolajexport-adó bevezetésével próbálja megvédeni a fogyasztókat a világpiaci olajárak megugrásától - írja a Bloomberg.

Luiz Inácio Lula da Silva elnök csütörtökön írta alá azt a rendeletet, amely eltörli az üzemanyagok importjára és értékesítésére vonatkozó szövetségi adót. A lépés hátterében az iráni konfliktus eszkalációja miatti olajpiaci turbulencia áll, amely a hazai üzemanyagárakat is felfelé hajtja. A gázolaj esetében az intézkedés literenként 0,32 reállal csökkenti a terheket. Ehhez egy ugyanekkora mértékű, a finomítóknak és az importőröknek nyújtott támogatás is társul, ennek eredményeként összesen literenként 0,64 reállal mérséklődhet a kutaknál fizetendő ár.

Fernando Haddad pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy jelenleg a gázolaj, és nem a benzin jelenti a legnagyobb nyomást az üzemanyagpiacon. A kormány egyúttal fokozza az ágazat felügyeletét a spekuláció és az indokolatlan áremelések visszaszorítása érdekében. A kieső bevételeket egy azonnali hatállyal bevezetett, 12 százalékos kőolaj-exportadóval kívánják ellensúlyozni. Ennek mértékét a nemzetközi helyzet alakulásától függően bármikor módosíthatják. Haddad szerint az intézkedéscsomag költségvetési hatása mintegy 30 milliárd reálra, azaz körülbelül 5,8 milliárd dollárra tehető.

Az adócsökkentéssel a kormány az infláció továbbgyűrűzését is igyekszik megelőzni.

Februárban a fogyasztói árak a vártnál erőteljesebben emelkedtek, az energiaár-sokk pedig különösen érzékenyen érinti a fuvarozási költségeket és az élelmiszerárakat.

A Petrobras egyelőre halogatja a hazai áremelést, mivel arra vár, hogy a nyersolaj drágulása tartósnak bizonyul-e. Az Abicom üzemanyag-importőri szövetség adatai szerint a vállalat jelenleg mintegy 50 százalékkal az importparitásos ár alatt értékesíti a gázolajat. A benzin nagyjából 29 százalékkal olcsóbb a világpiaci szintnél. Ezek az árkülönbözetek tovább nőhetnek, ha a globális olajárak tartósan magasan maradnak.

A lépés politikai tétje sem elhanyagolható, az októberi választások közeledtével egy üzemanyagválság tovább súlyosbítaná Lula amúgy is szorult helyzetét.

