Elszabadultak a benzinárak, évszázados törvényt függesztene fel Trump

A Trump-kormányzat fontolgatja a több mint százéves Jones-törvény ideiglenes felfüggesztését, amivel az Irán elleni háború miatt kialakult ellátási zavarokat enyhítenék, biztosítva az energiahordozók és a mezőgazdasági termékek szabad áramlását az amerikai kikötők között.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője csütörtökön közölte, hogy a nemzetbiztonság érdekében a kormányzat korlátozott időre felfüggesztené a Jones-törvényt. Ez a jogszabály előírja, hogy az amerikai kikötők közötti áruszállításhoz kizárólag amerikai építésű, amerikai lobogó alatt hajózó és túlnyomórészt amerikai tulajdonú vízi járműveket lehet igénybe venni. A Reuters értesülései szerint a 30 napos mentességről szóló bejelentés akár már csütörtökön megtörténhet. Leavitt ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a döntés még nem végleges.

Az intézkedés közvetlen kiváltó oka az üzemanyagárak meredek emelkedése, amely az amerikai-izraeli, Irán elleni hadműveletek megindulása óta tapasztalható. Az AAA amerikai autóklub adatai szerint az átlagos benzinár csütörtökön gallononként 3,60 dollárra ugrott, ami 2024 májusa óta a legmagasabb szint. A dízel ára eközben 4,89 dollárt ért el, ez pedig 2022 decembere óta nem látott csúcsnak számít. A magas üzemanyagárak komoly politikai kockázatot jelentenek Trump és a republikánusok számára. Ez különösen igaz a novemberi félidős választások közeledtével, mivel a szavazók rendkívül érzékenyen reagálnak az inflációra.

A Jones-törvény felfüggesztése lehetővé tenné, hogy külföldi hajók is szállíthassanak üzemanyagot az amerikai kikötők között.

Ez jelentősen csökkentheti a fuvarköltségeket és felgyorsíthatja a kiszállítást. Patrick De Haan, a GasBuddy üzemanyagár-elemző portál szakértője szerint az intézkedés önmagában nem gyakorol radikális hatást a benzinárakra. Az importfüggő régiókban azonban, például a nyugati parton és az északkeleti államokban, napi szinten akár gallononként öt centtel is mérsékelheti az áremelkedést. Ennek oka, hogy a felfüggesztés megkönnyíti az ország más részeiből érkező belföldi szállításokat. Az árak általános alakulását mindezek ellenére továbbra is a közel-keleti fejlemények határozzák majd meg.

A legnagyobb amerikai agrárérdekvédelmi szervezet, az American Farm Bureau Federation már március 9-én levélben kérte Trumpot a Jones-törvény felfüggesztésére, levelükben a Hormuzi-szoros lezárása miatt várható drasztikus műtrágyaár-emelkedésre figyelmeztettek. Az Egyesült Államok korábban csak kivételes esetekben élt ezzel a jogi eszközzel. Legutóbb 2017-ben, a Harvey és a Maria hurrikánok pusztítása idején engedélyezték a külföldi lobogó alatt közlekedő hajók bevonását, hogy ezzel enyhítsék az üzemanyag-ellátási gondokat.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock